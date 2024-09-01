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https://sarabic.ae/20240901/السيسي-وابن-سلمان-يتوافقان-على-ضرورة-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-بغزة-والتصعيد-في-الضفة-الغربية-1092282782.html
السيسي وابن سلمان يتوافقان على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بغزة والتصعيد في الضفة الغربية
السيسي وابن سلمان يتوافقان على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بغزة والتصعيد في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T14:57+0000
2024-09-01T14:57+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ولي العهد محمد بن سلمان
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن ولي العهد أكد ضرورة بذل كافة الجهود عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. من جانبها، قالت الرئاسة المصرية، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين". وحسب البيان المصري، "تم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع على جثامين المحتجزين، أمس السبت، وأعادتها إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر 2023 من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة".ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240901/أردوغان-يؤكد-لابن-سلمان-أهمية-زيادة-الضغط-على-إسرائيل-بسبب-جرائهما-خاصة-في-قطاع-غزة-1092279944.html
https://sarabic.ae/20240831/التطعيم-ضد-مرض-شلل-الأطفال-في-قطاع-غزة--1092261530.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي وابن سلمان يتوافقان على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بغزة والتصعيد في الضفة الغربية

14:57 GMT 01.09.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ 32 في جدة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ 32 في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأنه "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن ولي العهد أكد ضرورة بذل كافة الجهود عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
أردوغان يؤكد لابن سلمان أهمية زيادة الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في قطاع غزة".
14:14 GMT
من جانبها، قالت الرئاسة المصرية، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين".
وحسب البيان المصري، "تم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تلغرام": "قوات جيش الدفاع والشاباك تعثر وتعيد جثث المحتجزين الستة".
وأضاف: "عثرت قوات جيش الدفاع على جثامين المحتجزين، أمس السبت، وأعادتها إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح، كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وأعادتهم إلى إسرائيل".
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
وسائط متعددة
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة
أمس, 16:45 GMT
وتابع: "لقد تم اختطافهم في يوم السابع من أكتوبر 2023 من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة".
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان على موقع البيت الأبيض : "في وقت سابق من اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية على ست جثث لرهائن تحتجزهم حماس في نفق أسفل مدينة رفح. لقد أكدنا أن أحد الرهائن... مواطن أمريكي وهو هيرش غولدبرغ بولين".
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
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