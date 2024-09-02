https://sarabic.ae/20240902/تقارير-الإدارة-الأمريكية-تعمل-مع-الوسطاء-على-اقتراح-نهائي-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1092292815.html

تقارير: الإدارة الأمريكية تعمل مع الوسطاء على "اقتراح نهائي" لوقف إطلاق النار في غزة

تقارير: الإدارة الأمريكية تعمل مع الوسطاء على "اقتراح نهائي" لوقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، بأن الإدارة الأمريكية تبحث مع مصر وقطر حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل "صفقة نهائية" لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل... 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T05:18+0000

2024-09-02T05:18+0000

2024-09-02T05:18+0000

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وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "الولايات المتحدة تتفاوض مع مصر وقطر بشأن تفاصيل "اتفاق نهائي" بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المعتقلين، وهو ما تعتزم تقديمه لإسرائيل وحماس في الأسابيع المقبلة. وإذا فشلت الأطراف في قبول ذلك، فهذا يعني نهاية المفاوضات تحت قيادة واشنطن".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قال مسؤولو إدارة بايدن إنه ليس من الواضح ما إذا كان العثور على جثامين المحتجزين الستة سيجعل إسرائيل و"حماس" أقرب أو أبعد من الوصول إلى اتفاق.وتابع: "هل ينهي الأمر الحديث عن صفقة؟ لا، يجب أن تزيد هذه الحادثة من إلحاح التوصل إلى صفقة في هذه المرحلة النهاية، والتي كنا فيها بالفعل".مؤكدا مشاركته.. غانتس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهووقال مسؤول أمريكي رفيع إن المسؤولين الأمريكيين سيجرون اتصالات هاتفية مكثفة خلال الساعات الـ48 المقبلة، لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى صفقة.والأسبوع الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات في مرحلة أخيرة لـ"سد الفجوات" بين "حماس" وإسرائيل.منذ أشهر، تجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" تحت رعاية الولايات المتحدة ومصر وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل الأسرى الفلسطينيين ووقف مؤقت لإطلاق النار على أمل وضع الأساس لإنهاء الحرب بشكل كامل.أنصار الله" تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من سفينة نفطية متضررة بهجوم للجماعةشرطة تل أبيب تستخدم قنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.. فيديوزعيم المعارضة الإسرائيلية: ما يهم نتنياهو هو البقاء في السلطة ولن يعقد صفقة مع "حماس"

https://sarabic.ae/20240901/السيسي-وابن-سلمان-يتوافقان-على-ضرورة-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-بغزة-والتصعيد-في-الضفة-الغربية-1092282782.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, إسرائيل, قطاع غزة