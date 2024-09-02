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تقارير: الإدارة الأمريكية تعمل مع الوسطاء على "اقتراح نهائي" لوقف إطلاق النار في غزة
تقارير: الإدارة الأمريكية تعمل مع الوسطاء على "اقتراح نهائي" لوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، بأن الإدارة الأمريكية تبحث مع مصر وقطر حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل "صفقة نهائية" لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل... 02.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-02T05:18+0000
2024-09-02T05:18+0000
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وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "الولايات المتحدة تتفاوض مع مصر وقطر بشأن تفاصيل "اتفاق نهائي" بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المعتقلين، وهو ما تعتزم تقديمه لإسرائيل وحماس في الأسابيع المقبلة. وإذا فشلت الأطراف في قبول ذلك، فهذا يعني نهاية المفاوضات تحت قيادة واشنطن".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قال مسؤولو إدارة بايدن إنه ليس من الواضح ما إذا كان العثور على جثامين المحتجزين الستة سيجعل إسرائيل و"حماس" أقرب أو أبعد من الوصول إلى اتفاق.وتابع: "هل ينهي الأمر الحديث عن صفقة؟ لا، يجب أن تزيد هذه الحادثة من إلحاح التوصل إلى صفقة في هذه المرحلة النهاية، والتي كنا فيها بالفعل".مؤكدا مشاركته.. غانتس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهووقال مسؤول أمريكي رفيع إن المسؤولين الأمريكيين سيجرون اتصالات هاتفية مكثفة خلال الساعات الـ48 المقبلة، لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى صفقة.والأسبوع الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات في مرحلة أخيرة لـ"سد الفجوات" بين "حماس" وإسرائيل.منذ أشهر، تجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" تحت رعاية الولايات المتحدة ومصر وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل الأسرى الفلسطينيين ووقف مؤقت لإطلاق النار على أمل وضع الأساس لإنهاء الحرب بشكل كامل.أنصار الله" تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من سفينة نفطية متضررة بهجوم للجماعةشرطة تل أبيب تستخدم قنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.. فيديوزعيم المعارضة الإسرائيلية: ما يهم نتنياهو هو البقاء في السلطة ولن يعقد صفقة مع "حماس"
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, إسرائيل, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, إسرائيل, قطاع غزة

تقارير: الإدارة الأمريكية تعمل مع الوسطاء على "اقتراح نهائي" لوقف إطلاق النار في غزة

05:18 GMT 02.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالمجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة ورصد حالات تسمم
المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة ورصد حالات تسمم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت تقارير أمريكية، بأن الإدارة الأمريكية تبحث مع مصر وقطر حاليا العمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل "صفقة نهائية" لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزيين.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "الولايات المتحدة تتفاوض مع مصر وقطر بشأن تفاصيل "اتفاق نهائي" بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المعتقلين، وهو ما تعتزم تقديمه لإسرائيل وحماس في الأسابيع المقبلة. وإذا فشلت الأطراف في قبول ذلك، فهذا يعني نهاية المفاوضات تحت قيادة واشنطن".

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن "جهود الرئيس جو بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصبحت أكثر أهمية، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي انتشال جثث 6 إسرائيليين في القطاع، بمن فيهم الأمريكي هيرش جولدبيرج دبرغ بولين".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قال مسؤولو إدارة بايدن إنه ليس من الواضح ما إذا كان العثور على جثامين المحتجزين الستة سيجعل إسرائيل و"حماس" أقرب أو أبعد من الوصول إلى اتفاق.

وأضاف مسؤول رفيع المستوى: "لا يمكنك مواصلة المفاوضات حول هذه القضية. يجب أن تنتهي هذه العملية في وقت ما"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ومصر وقطر كانت تعمل على اقتراح نهائي قبل العثور على جثث ستة معتقلين في نفق في مدينة رفح.

وتابع: "هل ينهي الأمر الحديث عن صفقة؟ لا، يجب أن تزيد هذه الحادثة من إلحاح التوصل إلى صفقة في هذه المرحلة النهاية، والتي كنا فيها بالفعل".
مؤكدا مشاركته.. غانتس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهو
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ 32 في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
السيسي وابن سلمان يتوافقان على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بغزة والتصعيد في الضفة الغربية
أمس, 14:57 GMT
وقال مسؤول أمريكي رفيع إن المسؤولين الأمريكيين سيجرون اتصالات هاتفية مكثفة خلال الساعات الـ48 المقبلة، لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى صفقة.
والأسبوع الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن المفاوضات في مرحلة أخيرة لـ"سد الفجوات" بين "حماس" وإسرائيل.

يوم أمس الأحد، أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأحد، عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة، أن الرئيس جو بايدن يبحث تقديم عرض نهائي لإسرائيل وحركة حماس، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة،


منذ أشهر، تجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" تحت رعاية الولايات المتحدة ومصر وقطر في محاولة للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل الأسرى الفلسطينيين ووقف مؤقت لإطلاق النار على أمل وضع الأساس لإنهاء الحرب بشكل كامل.
أنصار الله" تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي تسرب من سفينة نفطية متضررة بهجوم للجماعة
شرطة تل أبيب تستخدم قنابل الصوت لتفريق المتظاهرين.. فيديو
زعيم المعارضة الإسرائيلية: ما يهم نتنياهو هو البقاء في السلطة ولن يعقد صفقة مع "حماس"
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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يخاطب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث وضع المختطفين بغزة05:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة 31 أغسطس, 14:14 GMT
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