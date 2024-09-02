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رئيس حزب إسرائيلي: نتنياهو يحكم علينا بالبقاء في "وحل" غزة

رئيس حزب إسرائيلي: نتنياهو يحكم علينا بالبقاء في "وحل" غزة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حكم على بلاده بالبقاء في "وحل" غزة، على حد قوله. 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T16:54+0000

2024-09-02T16:54+0000

2024-09-02T16:54+0000

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ونشر يائير جولان، رئيس حزب "العمل" الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلالها أن "نتنياهو يحكم على المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس بالإعدام"، بحسب قوله.ولفت جولان إلى أن "نتنياهو لم يكتف بذلك، بل يحكم على الأجيال الإسرائيلية القادمة بالسقوط في وحل غزة، دون أي أهداف استراتيجية تذكر، سوى بقائه هو شخصيا على حساب حياة الأطفال الإسرائيليين"، على حد قوله.وعلى النقيض من ذلك، نقلت القناة 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن تالي غوتليب، البرلمانية الإسرائيلية، تشديدها على "استخدام القوة بوجه حركة حماس، وإقالة أي وزير أو مسؤول لا يسمح بنصر الجيش الإسرائيلي"، بحسب قولها.وأوضحت البرلمانية عن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، أنها تؤمن بـ"القسوة والقوة في التعاطي مع حماس والحركات الفلسطينية"، مطالبة رئيس الوزراء نتنياهو، بإقالة أي وزير "يعرقل مسيرة النصر لبلادها" في الحرب الدائرة على قطاع غزة.وفي السياق نفسه، وصفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حالة الإضراب التي تمر بها بلادها والعثور على جثامين 6 من المحتجزين لدى "حماس" في نفق تحت الأرض، بـ"المفككة".ونوّهت الإذاعة إلى وجود خلافات أيضا حول مدى التعاطي مع صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بدعوى أنه كان بالإمكان تجنب وجود قتلى بين صفوف المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، حال تم التوقيع على اتفاق مع الحركة الفلسطينية يقضي بعودتهم إلى ديارهم.وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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