https://sarabic.ae/20240902/سباق-مع-الزمن-بين-الخوف-والأمل-انطلاق-حملة-التطعيم-ضد-شلل-الأطفال-في-قطاع-غزة-1092308166.html

"سباق مع الزمن"... بين الخوف والأمل انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

"سباق مع الزمن"... بين الخوف والأمل انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط تفاقم الأزمات الصحية، والتي أدت إلى زيادة معاناة سكان القطاع بشكل كبير. 02.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-02T11:33+0000

2024-09-02T11:33+0000

2024-09-02T11:54+0000

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سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، في 16 أغسطس/ آب الماضي، أول إصابة بشلل الأطفال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر، لم يتلق أي جرعة تحصين ضد المرض.وباشرت طواقم وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع المنظمات الصحية الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية، و"يونيسيف"، و"أونروا" استعداداتها لإطلاق حملة التطعيم، ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.انطلاق حملة التطعيموانطلقت حملة التطعيم ضد مرض "شلل الأطفال"، في مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط قطاع غزة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال ستتم بمحافظة دير البلح وسط قطاع غزة، على مدار 4 أيام.وقال الطبيب موسى عابد، مدير عام الرعاية والصحة الأولية في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك"، إن "حملة التطعيم انطلقت في المنطقة الوسطى لمدة 4 أيام، ثم ستكون الحملة في خان يونس والمناطق المتاحة من رفح جنوب القطاع، لمدة 4 أيام، ثم شمال القطاع أيضا 4 أيام، وخلال 12 يوما من مدة التطعيم، سيتم تقديم التطعيم في مراكز الصحة الأولية التابعة لوزارة الصحة، والتابعة لـ"لأونروا" في جميع محافظات القطاع، وقد طالبنا أن تكون فترة الحملة 7 أيام، ولكن الجانب الإسرائيلي أصرّ على 4 أيام، لذلك رفعنا عدد الطواقم العاملة على حملة التطعيم من 450 إلى 770، كي نصل إلى جميع الأطفال خلال هذه المدة القصيرة".وأضاف: "عدد التطعيمات التي وصلت قطاع غزة مليون و260 ألف جرعة، وهذا يكفي لمرحلة ونصف من التطعيم، ونحن ننتظر وصول 400 ألف جرعة من التطعيم في القريب العاجل، لأن الحملة تستمر على مرحلتين يفصل بينهم 3 أسابيع، وهذا التطعيم هو آمن، وجميع الدراسات الدولية تؤكد فعاليته، وقد استخدم في 21 دولة".واللقاحات عبارة عن قطرات فموية وليست حقنا، وتوافد فلسطينيون غالبيتهم من النازحين بصحبة أطفالهم من أجل تلقي الجرعة الأولى خوفا من انتشار الأوبئة بين الأطفال.وأضافت: "يجب على الجميع، بالرغم من الظروف الحالية، الوقاية من هذا الفيروس واتباع تعاليم النظافة الشخصية للأطفال، وعدم الاحتكاك المباشر مع المصابين أو مع المرضى، سواء في المشافي أو في مخيمات النزوح، ويجب الاهتمام بالأطفال وبصحتهم وعدم السماح للأطفال بالسباحة في البحر بعدما تم فحص عينات منه ووجود الفيروس فيها، لهذا يجب أخذ كل الإجراءات الوقائية، والحمد لله سنتجاوز هذا الفيروس بإذن الله".ويستهدف برنامج التطعيم أكثر من 600 ألف طفل في قطاع غزة، وجددت منظمة الصحة العالمية مناشدتها للمواطنين بضرورة "التوجه لأقرب مركز تطعيم حسب الخارطة، التي نشرتها الوزارة، من أجل تطعيم أبنائهم وحمايتهم من مرض شلل الأطفال".ويقول مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن "ما لا يقل عن 90 بالمئة من الأطفال يحتاجون لجرعتين من التطعيم تفصل بينهما 4 أسابيع حتى تنجح الحملة"، لكنها تواجه تحديات هائلة في قطاع غزة، الذي دمرته الحرب إلى حد كبير.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ332 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 40,738 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة94,154 آخرين.وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 قُتلوا، من إجمالي 250 شخصا خُطفوا في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.جدل حول هدنة إنسانية في غزة للسماح بالتطعيم ضد شلل الأطفال وإسرائيل تواصل عمليتها في جنين وطولكرمأطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي

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العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, حصري, تقارير سبوتنيك