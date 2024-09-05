من وسط الدمار... عودة مستشفى الشفاء مجددا لاستقبال مرضاه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا وتطور العلاقات مع روسيا، وأزمتها مع الصومال ومصر
16:03 GMT
59 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبراء متضامنون مع "سبوتنيك" ضد العقوبات الأمريكية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
45 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240905/من-وسط-الدمار-عودة-مستشفى-الشفاء-مجددا-لاستقبال-مرضاه-------1092426291.html
من وسط الدمار... عودة مستشفى الشفاء مجددا لاستقبال مرضاه
من وسط الدمار... عودة مستشفى الشفاء مجددا لاستقبال مرضاه
سبوتنيك عربي
تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر حالة انهيار كبيرة، حيث خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 11 شهرا، ووصفت العديد... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T13:19+0000
2024-09-05T13:19+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092423511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5a3b9b6a0f243945eeacb5b62339bd2.jpg
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن المستشفيات في قطاع غزة تفتقر لأبسط الأساسيات، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية في غزة تتعرض مع كل هجوم لضغوط كبيرة وسط نظام صحي مستنزف، وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير لها في يوليو/ تموز الماضي: "إن القطاع الصحي في غزة يحتاج 80 ألف لتر من الوقود يوميا، وأن آخر الإمدادات التي وصلت إلى القطاع، كانت في نهاية شهر يونيو/حزيران ما بين 195 ألفا و200 ألف لتر".عودة مشفى الشفاء للعملولمدة 5 أشهر أُخرج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة الطبية، بعد تعرضه، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ومن فيه لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي، أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين من النازحين والمرضى، ودمار طال المشفى وجميع المباني المحيطة فيه، وبسبب الحاجة الملحة لاستمرار العمل في القطاع الصحي في غزة، عاد جزء من مجمع الشفاء الطبي للعمل، وسط الدمار الكبير، ليظهر المبنى الجديد لامعا ناصع البياض، وسط كومة من الدمار الأسود لعشرات من المباني المحروقة والمهدّمة.ويضيف: "تكلفة قسم الطوارئ الذي تم تجهيزه بلغت أكثر من ربع مليون دولار أمريكي، بتبرع من شرفاء العالم، وبتنفيذ من هيئات محلية، وهذا المكان مجهز بأجهزة طبية ومعدات ومستلزمات تم العثور عليها من بين ركام المشفى، وتم عمل ورش حدادة ونجارة، لإصلاح هذه المعدات والأبواب والأسرة، وفي هذا تحدٍ للدمار والهدم".كما أكد الشافعي أن إعادة افتتاح القسم جاءت بناء على حاجة ملحة، وهي عدم قدرة المستشفى الأهلي العربي المعمداني والمستشفيات العاملة على استقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى والإصابات، حيث تتحمل العبء وحدها، ويعتبر حاليا قسم والطوارئ في مجمع الشفاء الأكبر في قطاع غزة، وتعكف وزارة الصحة بغزة على تنفيذ 20 مشروعا لترميم المشافي التي طالها الدمار.وفي إحدى غرف الطوارئ في مجمع الشفاء، يراقب الطفل أحمد صبري، هذا التطور في القسم الجديد، ويأمل توفير الوقود والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، والتي تقف عائقا أمام علاجه الذي استمر لفترة طويلة.وكان مجمع الشفاء الطبي يعد أكبر مجمع طبي ومؤسسة صحية في قطاع غزة، وكان يضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه 25% من العاملين في مستشفيات غزة، وتم تأسيسه، عام 1946، تحت الانتداب البريطاني.وكشفت منظمة الصحة العالمية عن استمرار 17 مستشفى فقط في غزة بتقديم الخدمات بشكل جزئي، من أصل 36 مستشفى في عموم القطاع المحاصر، وذلك في ظل تعمد إسرائيل استهداف المراكز الصحية والمستشفيات، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر عام 2023.وقال مدير الطوارئ العالمية في المنظمة، مايك رايان: "إن المستشفيات في قطاع غزة معرضة للخطر، بسبب الأضرار المادية ونقص الوقود ومحدودية الإمدادات الطبية وقلة الموظفين".وأضاف خلال مشاركته عبر الإنترنت في جلسة لمناقشة الوضع الصحي في قطاع غزة: "وثقت منظمة الصحة العالمية 1098 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية بين 7 أكتوبر عام 2023، و22 أغسطس/ آب 2024".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ 11 شهرا، حيث دمر أحياء بكاملها، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة، وفي اليوم الـ 335 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إلى 40,861 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,398 آخرين.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شن مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر."جرائم حرب"... حماس تصدر بيانا جديدا بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربيةما هو محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين مصر وقطاع غزة؟
https://sarabic.ae/20240905/نتنياهو-لن-أغير-سياساتي-لتقليل-الخسائر-بين-المدنيين-في-قطاع-غزة-1092409338.html
https://sarabic.ae/20240904/يونيسف-تصدر-بيانا-حول-انتهاء-المرحلة-الأولى-من-حملة-التلقيح-ضد-شلل-الأطفال-في-غزة--1092387288.html
https://sarabic.ae/20240903/واشنطن-تعمل-مع-الوسطاء-على-اقتراح-نهائي-في-غزة-ما-إمكانية-تمريره-وسط-تعنت-نتنياهو-1092368240.html
https://sarabic.ae/20240902/رئيس-حزب-إسرائيلي-نتنياهو-يحكم-علينا-بالبقاء-في-وحل-غزة-1092322016.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092423511_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_233d1d1b917ae0009aea1d1556e16d71.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم

من وسط الدمار... عودة مستشفى الشفاء مجددا لاستقبال مرضاه

13:19 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر حالة انهيار كبيرة، حيث خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 11 شهرا، ووصفت العديد من المنظمات الإنسانية الوضع الصحي في القطاع بالكارثي.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن المستشفيات في قطاع غزة تفتقر لأبسط الأساسيات، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية في غزة تتعرض مع كل هجوم لضغوط كبيرة وسط نظام صحي مستنزف، وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير لها في يوليو/ تموز الماضي: "إن القطاع الصحي في غزة يحتاج 80 ألف لتر من الوقود يوميا، وأن آخر الإمدادات التي وصلت إلى القطاع، كانت في نهاية شهر يونيو/حزيران ما بين 195 ألفا و200 ألف لتر".
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatصور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
1/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
2/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
3/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
4/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
5/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
6/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
7/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
8/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
9/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
10/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
11/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
12/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
13/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
14/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة
15/15
© Sputnik . Ajwad Jradat
صور لمشفى الشفاء الطبي في غزة

عودة مشفى الشفاء للعمل

ولمدة 5 أشهر أُخرج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة الطبية، بعد تعرضه، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ومن فيه لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي، أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين من النازحين والمرضى، ودمار طال المشفى وجميع المباني المحيطة فيه، وبسبب الحاجة الملحة لاستمرار العمل في القطاع الصحي في غزة، عاد جزء من مجمع الشفاء الطبي للعمل، وسط الدمار الكبير، ليظهر المبنى الجديد لامعا ناصع البياض، وسط كومة من الدمار الأسود لعشرات من المباني المحروقة والمهدّمة.
ويقول الطبيب جاد الله الشافعي، مدير عام التمريض، في مجمع الشفاء الطبي لوكالة "سبوتنيك": "وجدنا العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي المكان الأفضل والأسرع للعمل على إعادة الترميم، بين المباني والساحات المدمرة، لكن الحاجة الملحة هي التي دفعت نحو توفير قسم للطوارئ والحوادث في مجمع الشفاء، ويحتوي القسم الجديد على قرابة 35 سرير، وغرفتين للعمليات، ومن الممكن أن نبدأ العمل بهما خلال أسبوع، وقد قمنا بعمل جداول للأطباء وكوادر الممرضين والكوادر الإدارية، وهناك نقص كبير في كوادر الأطباء والممرضين، لذلك يضطرون للعمل بوقت إضافي في هذا القسم، إضافة إلى عملهم في مشافي أخرى".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
نتنياهو: لن أغير سياساتي لتقليل الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة
05:37 GMT
ويضيف: "تكلفة قسم الطوارئ الذي تم تجهيزه بلغت أكثر من ربع مليون دولار أمريكي، بتبرع من شرفاء العالم، وبتنفيذ من هيئات محلية، وهذا المكان مجهز بأجهزة طبية ومعدات ومستلزمات تم العثور عليها من بين ركام المشفى، وتم عمل ورش حدادة ونجارة، لإصلاح هذه المعدات والأبواب والأسرة، وفي هذا تحدٍ للدمار والهدم".
كما أكد الشافعي أن إعادة افتتاح القسم جاءت بناء على حاجة ملحة، وهي عدم قدرة المستشفى الأهلي العربي المعمداني والمستشفيات العاملة على استقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى والإصابات، حيث تتحمل العبء وحدها، ويعتبر حاليا قسم والطوارئ في مجمع الشفاء الأكبر في قطاع غزة، وتعكف وزارة الصحة بغزة على تنفيذ 20 مشروعا لترميم المشافي التي طالها الدمار.
وفي إحدى غرف الطوارئ في مجمع الشفاء، يراقب الطفل أحمد صبري، هذا التطور في القسم الجديد، ويأمل توفير الوقود والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، والتي تقف عائقا أمام علاجه الذي استمر لفترة طويلة.
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
"يونيسف" تصدر بيانا حول انتهاء المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة
أمس, 11:38 GMT
ويقول الطفل أحمد لـ "سبوتنيك": "أحتاج للكهرباء على مدار الساعة، بسبب حالتي الصحية الصعبة، لأني أحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي، وعندما أسأل عن العلاج يقول لي الأطباء إنه غير متوفر، ولو توفر العلاج سأنجو بإذن الله، وتتحسن حالتي الصحية بشكل سريع، وحاليا أتحسن بصعوبة بسبب قلة المستلزمات الطبية وعدم توفر الأدوية، وهناك من فقدوا حياتهم بسبب نقص الوقود والكهرباء، لذلك يجب مع الترميم الحاصل، العمل على توفير الوقود والكهرباء بشكل دائم".
وكان مجمع الشفاء الطبي يعد أكبر مجمع طبي ومؤسسة صحية في قطاع غزة، وكان يضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه 25% من العاملين في مستشفيات غزة، وتم تأسيسه، عام 1946، تحت الانتداب البريطاني.
وكشفت منظمة الصحة العالمية عن استمرار 17 مستشفى فقط في غزة بتقديم الخدمات بشكل جزئي، من أصل 36 مستشفى في عموم القطاع المحاصر، وذلك في ظل تعمد إسرائيل استهداف المراكز الصحية والمستشفيات، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر عام 2023.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
واشنطن تعمل مع الوسطاء على "اقتراح نهائي" في غزة... ما إمكانية تمريره وسط تعنت نتنياهو؟
3 سبتمبر, 18:38 GMT
وقال مدير الطوارئ العالمية في المنظمة، مايك رايان: "إن المستشفيات في قطاع غزة معرضة للخطر، بسبب الأضرار المادية ونقص الوقود ومحدودية الإمدادات الطبية وقلة الموظفين".
وأضاف خلال مشاركته عبر الإنترنت في جلسة لمناقشة الوضع الصحي في قطاع غزة: "وثقت منظمة الصحة العالمية 1098 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية بين 7 أكتوبر عام 2023، و22 أغسطس/ آب 2024".
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
رئيس حزب إسرائيلي: نتنياهو يحكم علينا بالبقاء في "وحل" غزة
2 سبتمبر, 16:54 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ 11 شهرا، حيث دمر أحياء بكاملها، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة، وفي اليوم الـ 335 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إلى 40,861 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,398 آخرين.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شن مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
"جرائم حرب"... حماس تصدر بيانا جديدا بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية
ما هو محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين مصر وقطاع غزة؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار08:14 GMT - سبوتنيك عربيكلمة الرئيس بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك06:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала