https://sarabic.ae/20240905/من-وسط-الدمار-عودة-مستشفى-الشفاء-مجددا-لاستقبال-مرضاه-------1092426291.html

من وسط الدمار... عودة مستشفى الشفاء مجددا لاستقبال مرضاه

من وسط الدمار... عودة مستشفى الشفاء مجددا لاستقبال مرضاه

سبوتنيك عربي

تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر حالة انهيار كبيرة، حيث خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 11 شهرا، ووصفت العديد... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T13:19+0000

2024-09-05T13:19+0000

2024-09-05T13:19+0000

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وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن المستشفيات في قطاع غزة تفتقر لأبسط الأساسيات، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية في غزة تتعرض مع كل هجوم لضغوط كبيرة وسط نظام صحي مستنزف، وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير لها في يوليو/ تموز الماضي: "إن القطاع الصحي في غزة يحتاج 80 ألف لتر من الوقود يوميا، وأن آخر الإمدادات التي وصلت إلى القطاع، كانت في نهاية شهر يونيو/حزيران ما بين 195 ألفا و200 ألف لتر".عودة مشفى الشفاء للعملولمدة 5 أشهر أُخرج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة الطبية، بعد تعرضه، في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ومن فيه لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي، أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين من النازحين والمرضى، ودمار طال المشفى وجميع المباني المحيطة فيه، وبسبب الحاجة الملحة لاستمرار العمل في القطاع الصحي في غزة، عاد جزء من مجمع الشفاء الطبي للعمل، وسط الدمار الكبير، ليظهر المبنى الجديد لامعا ناصع البياض، وسط كومة من الدمار الأسود لعشرات من المباني المحروقة والمهدّمة.ويضيف: "تكلفة قسم الطوارئ الذي تم تجهيزه بلغت أكثر من ربع مليون دولار أمريكي، بتبرع من شرفاء العالم، وبتنفيذ من هيئات محلية، وهذا المكان مجهز بأجهزة طبية ومعدات ومستلزمات تم العثور عليها من بين ركام المشفى، وتم عمل ورش حدادة ونجارة، لإصلاح هذه المعدات والأبواب والأسرة، وفي هذا تحدٍ للدمار والهدم".كما أكد الشافعي أن إعادة افتتاح القسم جاءت بناء على حاجة ملحة، وهي عدم قدرة المستشفى الأهلي العربي المعمداني والمستشفيات العاملة على استقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى والإصابات، حيث تتحمل العبء وحدها، ويعتبر حاليا قسم والطوارئ في مجمع الشفاء الأكبر في قطاع غزة، وتعكف وزارة الصحة بغزة على تنفيذ 20 مشروعا لترميم المشافي التي طالها الدمار.وفي إحدى غرف الطوارئ في مجمع الشفاء، يراقب الطفل أحمد صبري، هذا التطور في القسم الجديد، ويأمل توفير الوقود والمستلزمات الطبية بشكل مستمر، والتي تقف عائقا أمام علاجه الذي استمر لفترة طويلة.وكان مجمع الشفاء الطبي يعد أكبر مجمع طبي ومؤسسة صحية في قطاع غزة، وكان يضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه 25% من العاملين في مستشفيات غزة، وتم تأسيسه، عام 1946، تحت الانتداب البريطاني.وكشفت منظمة الصحة العالمية عن استمرار 17 مستشفى فقط في غزة بتقديم الخدمات بشكل جزئي، من أصل 36 مستشفى في عموم القطاع المحاصر، وذلك في ظل تعمد إسرائيل استهداف المراكز الصحية والمستشفيات، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر عام 2023.وقال مدير الطوارئ العالمية في المنظمة، مايك رايان: "إن المستشفيات في قطاع غزة معرضة للخطر، بسبب الأضرار المادية ونقص الوقود ومحدودية الإمدادات الطبية وقلة الموظفين".وأضاف خلال مشاركته عبر الإنترنت في جلسة لمناقشة الوضع الصحي في قطاع غزة: "وثقت منظمة الصحة العالمية 1098 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية بين 7 أكتوبر عام 2023، و22 أغسطس/ آب 2024".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ 11 شهرا، حيث دمر أحياء بكاملها، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة، وفي اليوم الـ 335 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إلى 40,861 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,398 آخرين.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شن مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر."جرائم حرب"... حماس تصدر بيانا جديدا بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربيةما هو محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين مصر وقطاع غزة؟

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