بعد تصريحات سموتريتش... ما إمكانية خوض إسرائيل حربا على "حزب الله"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبراء متضامنون مع "سبوتنيك" ضد العقوبات الأمريكية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
10:29 GMT
23 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
11:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:16 GMT
13 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
12:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل "جاهز بنسبة 90%"، الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة للأردن يعتبر إعلان حرب
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240906/بعد-تصريحات-سموتريتش-ما-إمكانية-خوض-إسرائيل-حربا-على-حزب-الله-1092464432.html
بعد تصريحات سموتريتش... ما إمكانية خوض إسرائيل حربا على "حزب الله"؟
بعد تصريحات سموتريتش... ما إمكانية خوض إسرائيل حربا على "حزب الله"؟
سبوتنيك عربي
مع استمرار تبادل القصف بينهما، وتصاعد وتيرة التصعيد، لا تزال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بضرورة شن حرب شاملة في لبنان والقضاء على "حزب الله" اللبناني... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T17:40+0000
2024-09-06T17:40+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092464137_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_214c11e7952cba33cd6317e2126eb9a5.jpg
ويرى خبراء أن التصريحات الإسرائيلية مجرد حرب كلامية للاستهلاك الداخلي، وإقناع المستوطنين أن إسرائيل لا تزال قوية، بيد أن الواقع مغاير تماما، وتل أبيب لا يمكنها خوض هذه المعركة، على الأقل في الوقت الراهن.وقال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "لا مفر من خوض حرب مع حزب الله اللبناني، رغم الأثمان الباهظة للحرب"، مشيرا إلى أن "الحرب يجب أن تنتهي عندما لا يكون هناك حركة "حماس" أو "حزب الله".أحلام إسرائيليةقال المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، إن "خطة سموتريتش وبن غفير ونتنياهو واضحة جدا، محاولة تصفية القضية الفلسطينية أولا، وتدمير وتجويع قطاع غزة من أجل تحييدها، ثم الضفة الغربية ومحاولة تهجير الفلسطينيين هناك إلى وطن بديل".وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك": "إذا نجح هذا المخطط، سيكون الدور على لبنان، بيد أن كل المعطيات وكيفما تم بحثها وتداولها، تجزم وتؤكد أن تل أبيب ستهزم وستكون الضفة الغربية، مفاتيح تحرير فلسطين من الاحتلال".وأوضح أن "تصريحات سموتريتش الأخيرة، وقبلها تصريحات بن غفير ونتنياهو، أحاديث هوائية للاعتزاز بالنفس، ومحاولة إقناع المستوطنين أن إسرائيل لا تزال قوية".تهديدات مستمرةبدوره، اعتبر الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن "هناك آلاف التهديدات والتصريحات التي أطلقت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد لبنان و"حزب الله"، وقبل هذا التاريخ كانت إسرائيل دائما ما تهدد بدخول البلاد، وأنها ستعيده للعصر الحجري".وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك": "هناك منعطفات خطيرة وصل إليها التصعيد بين لبنان وإسرائيل، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل جاهزة للدخول في حرب شاملة مع لبنان، فالجيش الإسرائيلي منهك، والحكومة غير مستقرة، والشارع ملتهب، وهناك العديد من الأزمات التي تحول دون الدخول في حرب شاملة".ولفت وهبي إلى "تصريحات أمريكية تؤكد بأن الغواصات والعتاد العسكري الموجود في الشرق الأوسط، لا يمكن أن يبقى هناك للأبد، لأن الأمر مكلف جدا على الإدارة الأمريكية، وواشنطن لا تعمل خادمة عند إسرائيل لتترك في المتوسط حاملات الطائرات وغواصات تكلف ملايين الدولارات يوميا من أجل تهرّب نتنياهو من إبرام صفقة، ومن أزماته".وختم حديثه قائلا: "الحرب ليست حتمية بين إسرائيل ولبنان، حتى لو رغب في ذلك سموتريتش وبن غفير ونتنياهو".وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته التي استهدفت 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أنه استهدف، أمس الخميس، 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، إذ شن هجوما مركبا بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي وأصاب أهدافه بدقة، كما شن هجوما آخر على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل وأصاب هدفه بدقة. كما شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا، مستهدفا أماكن استقرار وتموضع ضباطه وجنوده، وأصاب أهدافه بدقة. واستهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وقصفوا موقع المالكية بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع حانيتا، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا.من جهته، قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان مستهدفا 11 بلدة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات بليدا، عيتا الشعب، مروحين، وكفرا، كما أغارت الطائرات المسيّرة على بلدة كفرا، وقصفت المدفعية الثقيلة بلدات بيت ليف، شبعا، ميس الجبل، علما الشعب، الناقورة، وعيتا الشعب. كذلك، مشطوا بالأسلحة الرشاشة بلدتي رامية ورميش.وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، بعد بدء حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الفائت. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، ومقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" شمالي إسرائيل.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا، منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240905/سموتريتش-نتنياهو-اعترف-بأن-صفقة-شاليط-كانت-خطأ-ولا-مفر-من-خوض-حرب-مع-حزب-الله-1092417149.html
https://sarabic.ae/20240904/حزب-الله-يعلن-استهداف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1092372757.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092464137_107:0:995:666_1920x0_80_0_0_2f7dd1acbd6fdac4f94a2103270fbfef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله

بعد تصريحات سموتريتش... ما إمكانية خوض إسرائيل حربا على "حزب الله"؟

17:40 GMT 06.09.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
حصري
مع استمرار تبادل القصف بينهما، وتصاعد وتيرة التصعيد، لا تزال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بضرورة شن حرب شاملة في لبنان والقضاء على "حزب الله" اللبناني مستمرة، وسط تشكيك المراقبين في هذه الخطوة.
ويرى خبراء أن التصريحات الإسرائيلية مجرد حرب كلامية للاستهلاك الداخلي، وإقناع المستوطنين أن إسرائيل لا تزال قوية، بيد أن الواقع مغاير تماما، وتل أبيب لا يمكنها خوض هذه المعركة، على الأقل في الوقت الراهن.
وقال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه "لا مفر من خوض حرب مع حزب الله اللبناني، رغم الأثمان الباهظة للحرب"، مشيرا إلى أن "الحرب يجب أن تنتهي عندما لا يكون هناك حركة "حماس" أو "حزب الله".
أحلام إسرائيلية
قال المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، إن "خطة سموتريتش وبن غفير ونتنياهو واضحة جدا، محاولة تصفية القضية الفلسطينية أولا، وتدمير وتجويع قطاع غزة من أجل تحييدها، ثم الضفة الغربية ومحاولة تهجير الفلسطينيين هناك إلى وطن بديل".
وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك": "إذا نجح هذا المخطط، سيكون الدور على لبنان، بيد أن كل المعطيات وكيفما تم بحثها وتداولها، تجزم وتؤكد أن تل أبيب ستهزم وستكون الضفة الغربية، مفاتيح تحرير فلسطين من الاحتلال".
ويرى أن "مجرد التخطيط باجتياح لبنان لتصفية "حزب الله" تعتبر مجرد أحلام، فالعاجز في غزة والضفة لن يجرؤ على التحرش بلبنان".
وأوضح أن "تصريحات سموتريتش الأخيرة، وقبلها تصريحات بن غفير ونتنياهو، أحاديث هوائية للاعتزاز بالنفس، ومحاولة إقناع المستوطنين أن إسرائيل لا تزال قوية".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
سموتريتش: نتنياهو اعترف بأن صفقة شاليط كانت خطأ ولا مفر من خوض حرب مع "حزب الله"
أمس, 10:26 GMT
تهديدات مستمرة
بدوره، اعتبر الناشط المدني اللبناني، أسامة وهبي، أن "هناك آلاف التهديدات والتصريحات التي أطلقت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد لبنان و"حزب الله"، وقبل هذا التاريخ كانت إسرائيل دائما ما تهدد بدخول البلاد، وأنها ستعيده للعصر الحجري".
وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك": "هناك منعطفات خطيرة وصل إليها التصعيد بين لبنان وإسرائيل، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل جاهزة للدخول في حرب شاملة مع لبنان، فالجيش الإسرائيلي منهك، والحكومة غير مستقرة، والشارع ملتهب، وهناك العديد من الأزمات التي تحول دون الدخول في حرب شاملة".
ومضى قائلا: "ما يقوله سموتريتش وبن غفير، لا يعبّر عن حقيقة الأمر، أو عن رأي الحكومة مجتمعة، لأن هناك ترددا وعدم رغبة بالذهاب لحرب شاملة مع لبنان، ولا يوجد رغبة أمريكية للذهاب إلى هذه الحرب، في ظل انشغالها بالانتخابات الرئاسية".
ولفت وهبي إلى "تصريحات أمريكية تؤكد بأن الغواصات والعتاد العسكري الموجود في الشرق الأوسط، لا يمكن أن يبقى هناك للأبد، لأن الأمر مكلف جدا على الإدارة الأمريكية، وواشنطن لا تعمل خادمة عند إسرائيل لتترك في المتوسط حاملات الطائرات وغواصات تكلف ملايين الدولارات يوميا من أجل تهرّب نتنياهو من إبرام صفقة، ومن أزماته".
ويرى أن "التصعيد خطير جدا، لكن إسرائيل غير جاهزة للدخول في هذه الحرب، وإن كان نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يرغبون في ذلك بسبب تعطشهم للدماء، والهروب إلى الأمام، لا سيما نتنياهو الذي يحاول التهرب من السجن، بسبب إخفاقاته في الحرب وفساده".
وختم حديثه قائلا: "الحرب ليست حتمية بين إسرائيل ولبنان، حتى لو رغب في ذلك سموتريتش وبن غفير ونتنياهو".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
"حزب الله" يعلن استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
4 سبتمبر, 00:08 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته التي استهدفت 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الجمعة، أنه استهدف، أمس الخميس، 8 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، إذ شن هجوما مركبا بسرب من المسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي وأصاب أهدافه بدقة، كما شن هجوما آخر على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل وأصاب هدفه بدقة. كما شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا، مستهدفا أماكن استقرار وتموضع ضباطه وجنوده، وأصاب أهدافه بدقة. واستهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وقصفوا موقع المالكية بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، وموقع حانيتا، كما استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا.
من جهته، قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان مستهدفا 11 بلدة، حيث أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدات بليدا، عيتا الشعب، مروحين، وكفرا، كما أغارت الطائرات المسيّرة على بلدة كفرا، وقصفت المدفعية الثقيلة بلدات بيت ليف، شبعا، ميس الجبل، علما الشعب، الناقورة، وعيتا الشعب. كذلك، مشطوا بالأسلحة الرشاشة بلدتي رامية ورميش.
وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، بعد بدء حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الفائت. وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت، ومقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "غليلوت" شمالي إسرائيل.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا، منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في 7 أكتوبر الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار18:45 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала