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أنصار الله: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارة منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة
أنصار الله: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارة منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة
سبوتنيك عربي
شن الطيران الأمريكي والبريطاني، اليوم الإثنين، غارة جديدة على محافظة الحديدة اليمنية. 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T13:26+0000
2024-09-09T13:26+0000
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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، التابعة لجماعة أنصار الله، عن مصدر أمني، قوله إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة".يأتي ذلك بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شرقي اليمن)، كاشفةً أنها "بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للطائرات الأمريكية والبريطانية، والرد عليها باستهداف التحركات العسكرية للدولتين"، بحسب قولها.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية نوع "إم كيو-9"، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".وأضاف العميد سريع أن "الطائرة التي أُسقطت هي الثامنة من هذا النوع، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة"، مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجبها الجهادي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن"، بحسب قوله.وكشف المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية، بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني، والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية".وكان زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كشف الخميس الماضي، عن تطوير القدرات العسكرية للجماعة، متوعداً بـ"مفاجآت قادمة"، مؤكداً استمرار هجمات قواته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة سفينة تجارية اسمها "بلو لاغون ون" في البحر الأحمر، مؤكدةً إصابتها بـ"عددٍ من الصواريخ المناسبة والطائرات المُسيرة"، مبررةً الهجوم بـ"انتهاك" الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة منع مرور السفن إلى المواني الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في غزة.وتشن الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هجمات بحرية تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية"، إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240909/أفلسوا-ميناء-إيلات-كيف-خسرت-أمريكا-معركة-البحر-الأحمر-أمام-أنصار-الله-1092541949.html
https://sarabic.ae/20240904/الجيش-الأمريكي-تعلن-تدمير-منظومة-صواريخ-لـأنصار-الله-في-اليمن-1092372903.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي

أنصار الله: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارة منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة

13:26 GMT 09.09.2024
© AP Photo / STRإسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
شن الطيران الأمريكي والبريطاني، اليوم الإثنين، غارة جديدة على محافظة الحديدة اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، التابعة لجماعة أنصار الله، عن مصدر أمني، قوله إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة".
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شرقي اليمن)، كاشفةً أنها "بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للطائرات الأمريكية والبريطانية، والرد عليها باستهداف التحركات العسكرية للدولتين"، بحسب قولها.
ميناء إيلات الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
"أفلسوا ميناء إيلات".. كيف خسرت أمريكا معركة البحر الأحمر أمام "أنصار الله"؟
12:37 GMT
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أمريكية نوع "إم كيو-9"، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".
وأضاف العميد سريع أن "الطائرة التي أُسقطت هي الثامنة من هذا النوع، خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة"، مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في تأدية واجبها الجهادي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن"، بحسب قوله.
وكشف المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية، بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني، والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية".
وكان زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كشف الخميس الماضي، عن تطوير القدرات العسكرية للجماعة، متوعداً بـ"مفاجآت قادمة"، مؤكداً استمرار هجمات قواته ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير منظومة صواريخ لـ"أنصار الله" في اليمن
4 سبتمبر, 00:24 GMT
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مهاجمة سفينة تجارية اسمها "بلو لاغون ون" في البحر الأحمر، مؤكدةً إصابتها بـ"عددٍ من الصواريخ المناسبة والطائرات المُسيرة"، مبررةً الهجوم بـ"انتهاك" الشركة المالكة للسفينة قرار الجماعة منع مرور السفن إلى المواني الإسرائيلية، إسناداً للفصائل الفلسطينية في غزة.
وتشن الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هجمات بحرية تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية"، إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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