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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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ليبرمان مهاجما نتنياهو: ليس ائتلافا يمينيا إنه ائتلاف "العار"
ليبرمان مهاجما نتنياهو: ليس ائتلافا يمينيا إنه ائتلاف "العار"
سبوتنيك عربي
هاجم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن حكومته ليست ائتلافا يمينيا ولكنه ائتلاف "العار". 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T17:06+0000
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وأوضح ليبرمان في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الاثنين، أن نتنياهو فشل في الأمن وإقامة درع قوي لبلاده، وأن المواطنين الإسرائيليين يستحقون قيادة مختلفة. وقال رئيس الحزب الإسرائيلي: وأشار حزب "يسرائيل بيتنو" إلى أن "سكان الشمال اضطروا للركض 5 مرات إلى الملاجئ.. الصرخات والخوف.. هكذا يعيشون".وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، صرح زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، بأن استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات على الشمال دليل على عدم قدرة إسرائيل على التعامل مع "حزب الله" اللبناني.ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلالها أن هناك مجموعة من التحديات في الشمال الإسرائيلي تفوق قدرة الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، التي لا تستحق الاستمرار.‏وأشار إلى أنه رغم نشاط سلاح الجو الإسرائيلي، فإن الوضع في الشمال ما يزال يؤكد ضرورة بقاء مستوطني الشمال بالقرب من المناطق المحمية، مشددا على أن التحديات في الشمال كبيرة وليس لحكومة بنيامين نتنياهو الحق في الوجود.هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ332، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240909/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الجيش-لديه-خططا-عملياتية-جاهزة-أمام-حزب-الله-1092552125.html
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العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, أخبار حزب الله
العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, حركة حماس, أخبار حزب الله

ليبرمان مهاجما نتنياهو: ليس ائتلافا يمينيا إنه ائتلاف "العار"

17:06 GMT 09.09.2024
© AP Photo / Dan Baliltyرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Dan Balilty
تابعنا عبر
هاجم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن حكومته ليست ائتلافا يمينيا ولكنه ائتلاف "العار".
وأوضح ليبرمان في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الاثنين، أن نتنياهو فشل في الأمن وإقامة درع قوي لبلاده، وأن المواطنين الإسرائيليين يستحقون قيادة مختلفة.
وقال رئيس الحزب الإسرائيلي:
نحن لا نثق بك ولا نصدقك حتى في القضايا الأكثر بساطة.
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
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وأشار حزب "يسرائيل بيتنو" إلى أن "سكان الشمال اضطروا للركض 5 مرات إلى الملاجئ.. الصرخات والخوف.. هكذا يعيشون".
وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، صرح زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، بأن استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات على الشمال دليل على عدم قدرة إسرائيل على التعامل مع "حزب الله" اللبناني.
ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلالها أن هناك مجموعة من التحديات في الشمال الإسرائيلي تفوق قدرة الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، التي لا تستحق الاستمرار.
‏وأشار إلى أنه رغم نشاط سلاح الجو الإسرائيلي، فإن الوضع في الشمال ما يزال يؤكد ضرورة بقاء مستوطني الشمال بالقرب من المناطق المحمية، مشددا على أن التحديات في الشمال كبيرة وليس لحكومة بنيامين نتنياهو الحق في الوجود.
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10:12 GMT
هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ332، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ورد حزب الله عليها باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة غليلوت شمالي إسرائيل.
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