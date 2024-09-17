https://sarabic.ae/20240917/النباتات-تتحدث-لغة-غريبة-يفك-العلماء-أسرارها---1092820065.html

النباتات "تتحدث" لغة غريبة يفك العلماء أسرارها

النباتات "تتحدث" لغة غريبة يفك العلماء أسرارها

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عن قدرة النباتات على التواصل مع بعضها بعضا، كما يفعل الإنسان والحيوان، حيث تستخدم حواسها لنشر المعلومات بطريقتها الخاصة. 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T12:23+0000

2024-09-17T12:23+0000

2024-09-17T12:23+0000

مجتمع

علوم

نباتات

نباتات

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092819798_0:23:3298:1878_1920x0_80_0_0_abc502dbbf9eb1e6cdae90fccc24be09.jpg

للنباتات طريقتها الخاصة في التفاعل مع بعضها بعضا، وإن أنظمة التواصل النباتية قد تكون أكثر تعقيدًا مما كنا نتخيل، حيث أن شبكات الاتصال هذه حساسة ومتوازنة.معظمنا على دراية برائحة العشب المقطوع حديثًا، والمواد المتطايرة، أو المواد الكيميائية، التي يطلقها العشب، والتي نربطها بهذه الرائحة، هي إحدى الطرق التي تتواصل بها مع النباتات الأخرى القريبة من وجود مفترس، أو في حالة وجود جزازة العشب، مما يدفع إلى تعديل دفاعات النبات. وبدلاً من استخدام الإشارات السمعية، تستخدم النباتات الاتصال الناجم عن المواد الكيميائية. في الآونة الأخيرة، اكتشف العلماء مدى جودة اتصال النباتات ومدى كفاءتها في إرسال الرسائل إلى أقرانها عبر جذورها، وعبر الإشارات الكهربائية، وعبر شبكة من الفطريات تحت الأرض، وعبر ميكروبات التربة.وقد يكون العلماء على وشك اكتشافات مذهلة، مع التطورات الأخيرة التي تدمج الاتصالات بالإشارات الكهربائية داخل النباتات، وبين النباتات في البيوت الزجاجية الحديثة، لمراقبة ري المحاصيل، أو الكشف عن نقص التغذية.ويحقق العلماء هذا من خلال إدخال مجسات كهربائية صغيرة، تشبه إبر الوخز، لاختبار كيفية ارتباط التغيرات في الإشارات الكهربائية بأداء النبات مثل نقل الماء والمغذيات، وتحويل الضوء إلى سكريات مهمة.حتى أن الباحثين أثروا على سلوك النبات من خلال إرسال إشارات كهربائية من الهواتف المحمولة، مما جعلها تؤدي استجابات أساسية مثل فتح أو إغلاق الأوراق.إنها أشبه بشبكة إنترنت تحت الأرض للأشجار والنباتات، تساعدها على دعم بعضها والتواصل مع بعضها بعضا. الشبكة واسعة النطاق، ويُعتقد أن أكثر من 80 % من النباتات متصلة ببعضها، مما يجعلها واحدة من أقدم أنظمة الاتصال في العالم. وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن أي تأثير على التربة من خلال المواد الكيميائية، أو إزالة الغابات، أو تغير المناخ، يمكن أن يعطل عقد الاتصال بين النباتات.غوريلات تعالج نفسها ذاتيا وتساعد العلماء في اكتشاف أدوية جديدةعلماء روس يبتكرون جهازا يمكنه "النظر إلى الماضي"

https://sarabic.ae/20240912/علماء-روس-يطورون-محفز-نمو-للنباتات-يزيد-الإنتاج-بنسبة-50-1092636154.html

https://sarabic.ae/20240109/صعق-جذور-النباتات-بالكهرباء-قد-ينقذ-البشرية-1084813819.html

https://sarabic.ae/20240121/دراسة-تقارن-بين-أهمية-كل-من-البروتين-النباتي-والحيواني-1085232370.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, نباتات, نباتات, منوعات