https://sarabic.ae/20240826/دراسة-تكشف-عن-فائدة-رائعة-لتناول-الأعشاب-البحرية-1092105464.html

دراسة تكشف عن فائدة رائعة لتناول الأعشاب البحرية

دراسة تكشف عن فائدة رائعة لتناول الأعشاب البحرية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون، عن فائدة تناول بعض الأعشاب البحرية في الوقاية والعلاج من بعض الأمراض العصبية. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T12:50+0000

2024-08-26T12:50+0000

2024-08-26T13:36+0000

مجتمع

الصحة

باركنسون

أعصاب

مضاد الأكسدة

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وجد الباحثون أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب البحرية، والتي تستخدم غالبًا في الحساء، والسلطات في المطبخ الآسيوي، قد تحمي الخلايا العصبية لدينا من مرض باركنسون. مرض باركنسون هو مرض يؤثر على الجهاز العصبي، مما يسبب أعراضًا مثل الارتعاش والتصلب وصعوبة الحركة. يحدث ذلك عندما تبدأ الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين (مادة كيميائية تساعد في التحكم في الحركة) في الموت في الدماغ.وحمض "إلاجيك" وحمض "ألفا ليبويك" و"ميرتينال" الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات بما في ذلك العنب والرمان والتوت والمكسرات، تعمل على تحسين أداء التعلم والذاكرة، وكذلك التنسيق العصبي العضلي.توجد مادة الـ"ميرتينال" في نباتات مختلفة، مثل الزوفا والمريمية. ويوجد حمض "ألفا ليبويك" في اللحوم الحمراء والسبانخ والبروكلي. واقترحت العديد من الدراسات شرب الشاي، كونه يمكن أن يساعد في منع مرض باركنسون، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة.وبعض الأطعمة، مثل نبتة "إيكلونيا كافا"، غنية بمضادات الأكسدة ويمكن أن تكمل مضادات الأكسدة التي ينتجها جسمنا بشكل طبيعي لمساعدة أجسامنا على مكافحة أضرار الجذور الحرة.ووجدوا أن الخلايا العصبية التي تنتج الدوبامين في دماغ الفئران التي تغذت على مضادات الأكسدة بدت محمية. كما أظهرت هذه الفئران أعراضًا أقل لمرض باركنسون مقارنة بالفئران التي تغذت على النظام الغذائي العادي. وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذا البحث يشير إلى إمكانية استخدام ضادات الأكسدة من نبتة "إيكلونياكافا"، والمركبات النباتية ذات الخصائص المضادة للأكسدة لتطوير علاجات جديدة وطرق الوقاية من مرض باركنسون. 5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميافريق علمي يطور تقنية التحفيز الدماغي لعلاج مرض "الشلل الرعاش"

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https://sarabic.ae/20240718/دراسة-علاج-مرضى-باركنسون-من-خلال-النطق-المكثف-فعال-بشكل-كبير--1090925016.html

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الصحة, باركنسون, أعصاب, مضاد الأكسدة