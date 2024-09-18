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انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المناطق اللبنانية... صور وفيديو
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
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ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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"حماس": تفجير أجهزة "البيجر" عملية إرهابية يضاف لسلسلة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية
"حماس": تفجير أجهزة "البيجر" عملية إرهابية يضاف لسلسلة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، بسام خلف، اليوم الأربعاء: "إن عملية تفجير "البيجر" في لبنان عملية "إرهابية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا العمل يضاف إلى... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T14:46+0000
2024-09-18T14:46+0000
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ولفت خلف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الجيش الاسرائيلي يتنقّل على مختلف الساحات العربية من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق لتنفيذ عملياته الإجرامية بعد فشله في قطاع غزة، بحثًا عن أيّ نصر وهمي يستثمره في الداخل الإسرائيلي، حتى ولو كان عبر مخالفة القوانين وقتل المدنيين".وأضاف أنّه "واضح أنّ الجبهة اللبنانية متجهة نحو المزيد من التصعيد بعد هذا العمل الاجرامي، وقد يكون هناك ردًّا من حزب الله ورد على الرد ونذهب إلى الحرب وهذا الامر وارد جدًّا".وشدّد خلف على أنّ "حركة حماس تريد وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد"، موضحًا سياق حديث خالد مشعل عن أنّ الحركة غير مستعجلة لإيجاد حل، إذ قال: "هذا الكلام وُضع في غير سياقه وهناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر، إذ أنّ الحركة تريد وقف إطلاق النار مع الحفاظ على مصالح أهلنا في غزة وتحقيق مطالبنا منها وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، عودة أهالي القطاع إلى غزة، وإعادة الإعمار".ونوه العضو في "حماس" على أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تماطل في المفاوضات بهدف إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من الوقت"، مضيفا أنّ "الإدارة الأميركية تستمع فقط إلى شروط نتنياهو وتريد فرضها علينا ومنها البقاء في محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه الحركة رفضًا مطلقًا".وتعليقًا على زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، بيّن خلف أنّ "هذه الزيارات الأميركية والتي بلغ عددها أكثر من 30 زيارة لن تثمر، ولا ندري لماذا يأتون يروجون لأنفسهم عبر الإعلام على أنّهم وسطاء ويريدون وقف هذه الحرب، ولكنهم في الحقيقة هم شركاء في هذه المجازر ويقدمون كل الدعم لنتنياهو".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.
https://sarabic.ae/20240918/الشركة-المصنعة-لأجهزة-البيجر-تخرج-عن-صمتها-وتكشف-معلومات-أماكن-التصدير---1092859472.html
https://sarabic.ae/20240918/تصويت-برأيك-هل-للولايات-المتحدة-الأمريكية-ضلوع-بانفجار-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092856775.html
https://sarabic.ae/20240918/انفجارات-جديدة-لأجهزة-البيجر-في-عدد-من-المناطق-اللبنانية---1092860805.html
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أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري

"حماس": تفجير أجهزة "البيجر" عملية إرهابية يضاف لسلسلة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية

14:46 GMT 18.09.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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حصري
قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، بسام خلف، اليوم الأربعاء: "إن عملية تفجير "البيجر" في لبنان عملية "إرهابية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا العمل يضاف إلى سلسلة الأعمال الإجرامية لإسرائيل".
ولفت خلف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الجيش الاسرائيلي يتنقّل على مختلف الساحات العربية من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق لتنفيذ عملياته الإجرامية بعد فشله في قطاع غزة، بحثًا عن أيّ نصر وهمي يستثمره في الداخل الإسرائيلي، حتى ولو كان عبر مخالفة القوانين وقتل المدنيين".
وأضاف أنّه "واضح أنّ الجبهة اللبنانية متجهة نحو المزيد من التصعيد بعد هذا العمل الاجرامي، وقد يكون هناك ردًّا من حزب الله ورد على الرد ونذهب إلى الحرب وهذا الامر وارد جدًّا".
جهاز بايجر للاتصالات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
الشركة المصنعة لأجهزة "البيجر" تخرج عن صمتها وتكشف معلومات أماكن التصدير
14:13 GMT
وشدّد خلف على أنّ "حركة حماس تريد وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد"، موضحًا سياق حديث خالد مشعل عن أنّ الحركة غير مستعجلة لإيجاد حل، إذ قال: "هذا الكلام وُضع في غير سياقه وهناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر، إذ أنّ الحركة تريد وقف إطلاق النار مع الحفاظ على مصالح أهلنا في غزة وتحقيق مطالبنا منها وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، عودة أهالي القطاع إلى غزة، وإعادة الإعمار".
ونوه العضو في "حماس" على أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تماطل في المفاوضات بهدف إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من الوقت"، مضيفا أنّ "الإدارة الأميركية تستمع فقط إلى شروط نتنياهو وتريد فرضها علينا ومنها البقاء في محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه الحركة رفضًا مطلقًا".
جندي إسرائيلي يشاهد خطابًا متلفزًا لزعيم حركة حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
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تصويت... برأيك هل للولايات المتحدة الأمريكية ضلوع بانفجار أجهزة "البيجر" في لبنان؟
12:59 GMT
وتعليقًا على زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، بيّن خلف أنّ "هذه الزيارات الأميركية والتي بلغ عددها أكثر من 30 زيارة لن تثمر، ولا ندري لماذا يأتون يروجون لأنفسهم عبر الإعلام على أنّهم وسطاء ويريدون وقف هذه الحرب، ولكنهم في الحقيقة هم شركاء في هذه المجازر ويقدمون كل الدعم لنتنياهو".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.
انفجار يهز الضاحية الجنوبية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المناطق اللبنانية... صور وفيديو
14:24 GMT
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.
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