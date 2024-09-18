https://sarabic.ae/20240918/حماس-تفجير-أجهزة-البيجر-عملية-إرهابية-يضاف-لسلسلة-الأعمال-الإجرامية-الإسرائيلية-1092861450.html

"حماس": تفجير أجهزة "البيجر" عملية إرهابية يضاف لسلسلة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية

"حماس": تفجير أجهزة "البيجر" عملية إرهابية يضاف لسلسلة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، بسام خلف، اليوم الأربعاء: "إن عملية تفجير "البيجر" في لبنان عملية "إرهابية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا العمل يضاف إلى... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T14:46+0000

2024-09-18T14:46+0000

2024-09-18T14:46+0000

أخبار روسيا اليوم

العالم العربي

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086089732_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_09e82820a46f55deb6010c5b5cb508aa.jpg

ولفت خلف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الجيش الاسرائيلي يتنقّل على مختلف الساحات العربية من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق لتنفيذ عملياته الإجرامية بعد فشله في قطاع غزة، بحثًا عن أيّ نصر وهمي يستثمره في الداخل الإسرائيلي، حتى ولو كان عبر مخالفة القوانين وقتل المدنيين".وأضاف أنّه "واضح أنّ الجبهة اللبنانية متجهة نحو المزيد من التصعيد بعد هذا العمل الاجرامي، وقد يكون هناك ردًّا من حزب الله ورد على الرد ونذهب إلى الحرب وهذا الامر وارد جدًّا".وشدّد خلف على أنّ "حركة حماس تريد وقف إطلاق النار اليوم قبل الغد"، موضحًا سياق حديث خالد مشعل عن أنّ الحركة غير مستعجلة لإيجاد حل، إذ قال: "هذا الكلام وُضع في غير سياقه وهناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر، إذ أنّ الحركة تريد وقف إطلاق النار مع الحفاظ على مصالح أهلنا في غزة وتحقيق مطالبنا منها وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، عودة أهالي القطاع إلى غزة، وإعادة الإعمار".ونوه العضو في "حماس" على أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تماطل في المفاوضات بهدف إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من الوقت"، مضيفا أنّ "الإدارة الأميركية تستمع فقط إلى شروط نتنياهو وتريد فرضها علينا ومنها البقاء في محور فيلادلفيا، وهو ما ترفضه الحركة رفضًا مطلقًا".وتعليقًا على زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، بيّن خلف أنّ "هذه الزيارات الأميركية والتي بلغ عددها أكثر من 30 زيارة لن تثمر، ولا ندري لماذا يأتون يروجون لأنفسهم عبر الإعلام على أنّهم وسطاء ويريدون وقف هذه الحرب، ولكنهم في الحقيقة هم شركاء في هذه المجازر ويقدمون كل الدعم لنتنياهو".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية على هامش "المنتدى النسائي الأوراسي الرابع"، قالت فيه إن موسكو تدين بشدة الهجوم غير المسبوق على لبنان ومواطنيه وتعرب عن تعازيها لعائلات الضحايا.

https://sarabic.ae/20240918/الشركة-المصنعة-لأجهزة-البيجر-تخرج-عن-صمتها-وتكشف-معلومات-أماكن-التصدير---1092859472.html

https://sarabic.ae/20240918/تصويت-برأيك-هل-للولايات-المتحدة-الأمريكية-ضلوع-بانفجار-أجهزة-البيجر-في-لبنان-1092856775.html

https://sarabic.ae/20240918/انفجارات-جديدة-لأجهزة-البيجر-في-عدد-من-المناطق-اللبنانية---1092860805.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, حصري