https://sarabic.ae/20240918/مسؤول-عراقي-لـسبوتنيك-ناقشنا-مع-شركات-روسية-تصنيع-وتوريد-معدات-خاصة-بالقمح--1092860132.html

مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": ناقشنا مع شركات روسية تصنيع وتوريد معدات خاصة بالقمح

مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": ناقشنا مع شركات روسية تصنيع وتوريد معدات خاصة بالقمح

سبوتنيك عربي

كشف مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، حيدر نوري الكرعاوي، اليوم الأربعاء، أن شركته ناقشت مع وفد من الشركات الروسية إمكانية تصنيع وتوريد معدات وآليات... 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T14:17+0000

2024-09-18T14:17+0000

2024-09-18T14:17+0000

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وقال الكرعاوي في تصريح لـ"سبوتنيك": "أمس تم عقد اجتماع مع وفد من الشركات الروسية، وقد تم خلال الاجتماع دعوة العراق لحضور معرض إكسبو القادم".وأضاف الكرعاوي: "طرحنا احتياجاتنا كشركة تجارة الحبوب للوفد الروسي، وقد طلبنا آلات ومعدات خاصة بالقمح، وطلبنا أنواع من المعدات لتحميل القمح من الأرض إلى الشاحنة، لدينا قمح موجود في المخازن التابعة للشركة ونحتاج إلى تحميله من المخازن إلى الشاحنات بآلية ميكانيكية، كما طلبنا إمكانية تصنيع آلات للتفريغ من الباخرة إلى الشاحنات ومن الشاحنات للباخرة".وتابع أن "الوفد الروسي ناقش أيضا مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية العراقية إمكانية توريد زيت الطعام أو خام الزيت للعراق". وكان الكرعاوي قد توقع، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن يقوم العراق باستيراد نحو 150 ألف إلى 200 ألف طن من القمح من روسيا شهريا.وأضاف: "هناك تعاون كبير ومفتوح بدون توقف، ونتوقع في الأشهر القادمة، بعد أن يتم إنتاج الطحين الصفر (الدقيق) داخل العراق، أن تكون هناك كميات أكبر بكثير ومن الممكن أن نصل إلى 150 أو 200 ألف طن في الشهر الواحد".وتابع أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول 80 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق عبر باخرتين تم التعاقد عليها مؤخرا".قلوب الفلاحين السوريين ترتعد خوفا من الحرائق مع بدء موسم حصاد القمحعلماء روس يطورون محفز نمو للنباتات يزيد الإنتاج بنسبة 50%

https://sarabic.ae/20240910/مسؤول-عراقي-لـسبوتنيك-80-ألف-طن-من-القمح-الروسي-تصل-العراق-خلال-الأيام-المقبلة-1092594144.html

https://sarabic.ae/20240819/وزير-التموين-المصري-روسيا-لم-تخل-بأي-من-التزاماتها-بشأن-توريد-القمح-إلى-مصر-1091897849.html

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