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مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": ناقشنا مع شركات روسية تصنيع وتوريد معدات خاصة بالقمح
مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": ناقشنا مع شركات روسية تصنيع وتوريد معدات خاصة بالقمح
سبوتنيك عربي
كشف مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، حيدر نوري الكرعاوي، اليوم الأربعاء، أن شركته ناقشت مع وفد من الشركات الروسية إمكانية تصنيع وتوريد معدات وآليات... 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T14:17+0000
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وقال الكرعاوي في تصريح لـ"سبوتنيك": "أمس تم عقد اجتماع مع وفد من الشركات الروسية، وقد تم خلال الاجتماع دعوة العراق لحضور معرض إكسبو القادم".وأضاف الكرعاوي: "طرحنا احتياجاتنا كشركة تجارة الحبوب للوفد الروسي، وقد طلبنا آلات ومعدات خاصة بالقمح، وطلبنا أنواع من المعدات لتحميل القمح من الأرض إلى الشاحنة، لدينا قمح موجود في المخازن التابعة للشركة ونحتاج إلى تحميله من المخازن إلى الشاحنات بآلية ميكانيكية، كما طلبنا إمكانية تصنيع آلات للتفريغ من الباخرة إلى الشاحنات ومن الشاحنات للباخرة".وتابع أن "الوفد الروسي ناقش أيضا مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية العراقية إمكانية توريد زيت الطعام أو خام الزيت للعراق". وكان الكرعاوي قد توقع، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن يقوم العراق باستيراد نحو 150 ألف إلى 200 ألف طن من القمح من روسيا شهريا.وأضاف: "هناك تعاون كبير ومفتوح بدون توقف، ونتوقع في الأشهر القادمة، بعد أن يتم إنتاج الطحين الصفر (الدقيق) داخل العراق، أن تكون هناك كميات أكبر بكثير ومن الممكن أن نصل إلى 150 أو 200 ألف طن في الشهر الواحد".وتابع أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول 80 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق عبر باخرتين تم التعاقد عليها مؤخرا".قلوب الفلاحين السوريين ترتعد خوفا من الحرائق مع بدء موسم حصاد القمحعلماء روس يطورون محفز نمو للنباتات يزيد الإنتاج بنسبة 50%
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد, حصري, تقارير سبوتنيك

مسؤول عراقي لـ"سبوتنيك": ناقشنا مع شركات روسية تصنيع وتوريد معدات خاصة بالقمح

14:17 GMT 18.09.2024
© AP Photo / Karim Kadimعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Karim Kadim
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كشف مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، حيدر نوري الكرعاوي، اليوم الأربعاء، أن شركته ناقشت مع وفد من الشركات الروسية إمكانية تصنيع وتوريد معدات وآليات خاصة بنقل القمح.
وقال الكرعاوي في تصريح لـ"سبوتنيك": "أمس تم عقد اجتماع مع وفد من الشركات الروسية، وقد تم خلال الاجتماع دعوة العراق لحضور معرض إكسبو القادم".
وأضاف الكرعاوي: "طرحنا احتياجاتنا كشركة تجارة الحبوب للوفد الروسي، وقد طلبنا آلات ومعدات خاصة بالقمح، وطلبنا أنواع من المعدات لتحميل القمح من الأرض إلى الشاحنة، لدينا قمح موجود في المخازن التابعة للشركة ونحتاج إلى تحميله من المخازن إلى الشاحنات بآلية ميكانيكية، كما طلبنا إمكانية تصنيع آلات للتفريغ من الباخرة إلى الشاحنات ومن الشاحنات للباخرة".
وأضاف الكرعاوي أن "الوفد الروسي أكد أن جميع هذه الآليات ستكون موجودة خلال المعرض، وكل ما تحتاجه الشركة العراقية من الممكن تجهيزه للعراق".
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وتابع أن "الوفد الروسي ناقش أيضا مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية العراقية إمكانية توريد زيت الطعام أو خام الزيت للعراق". وكان الكرعاوي قد توقع، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن يقوم العراق باستيراد نحو 150 ألف إلى 200 ألف طن من القمح من روسيا شهريا.

وتابع الكرعاوي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لدينا تواصل كبير مع التجار الروس في هذا الموضوع وأيضا سيكون هناك تواصل مع الحكومة الروسية خلال الفترة القادمة".

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وأضاف: "هناك تعاون كبير ومفتوح بدون توقف، ونتوقع في الأشهر القادمة، بعد أن يتم إنتاج الطحين الصفر (الدقيق) داخل العراق، أن تكون هناك كميات أكبر بكثير ومن الممكن أن نصل إلى 150 أو 200 ألف طن في الشهر الواحد".
وتابع أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول 80 ألف طن من القمح الروسي إلى العراق عبر باخرتين تم التعاقد عليها مؤخرا".
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