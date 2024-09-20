https://sarabic.ae/20240920/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-موسكو-تدين-الهجوم-باستخدام-أجهزة-البيجر-فيديو--1092942756.html

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو تدين الهجوم باستخدام أجهزة "البيجر" على لبنان... فيديو

رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: موسكو تدين الهجوم باستخدام أجهزة "البيجر" على لبنان... فيديو

سبوتنيك عربي

صرحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، بأن روسيا تشعر بالقلق وتدين الهجوم السيبراني الإرهابي باستخدام أجهزة الاستدعاء الذي وقع في... 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T15:39+0000

2024-09-20T15:39+0000

2024-09-20T16:28+0000

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وقالت ماتفيينكو في الجلسة العامة الأخيرة للمنتدى النسائي الأوراسي الرابع: "أعتقد أنه لا يسعنا إلا أن نتحدث في منتدانا الدولي عن التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وعن قلقنا بشأن الهجمات الصاروخية على لبنان". وكان نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، قد أثار القضية خلال كلمة له في المنتدى، وأعرب عن ثقته في أن جميع الحاضرين في المنتدى تعاطفوا مع الضحايا.وجاءت كلمات رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي ضخلال اليوم الختامي للمنتدى النسائي الأوراسي، الذي يعتبر منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات، وتطويرا للقرارات المشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية والمشاريع الخيرية.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، ولكن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اتهما "إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم"، فيما لم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفي ضلوعها به.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر أواخر تموز/يوليو الماضي، ورد الحزب باستهداف مقر الوحدة 8200 في قاعدة "مارغليلوت"، فيما لم تنجح أي جهود دبلوماسية، ومن بينها مساعي آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، في التوصل إلى تهدئة حتى الآن.ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قتل فيها إبراهيم عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين" الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".

https://sarabic.ae/20240920/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-العاصمة-اللبنانية-بيروت---عاجل-1092937215.html

https://sarabic.ae/20240920/تصويت-هل-تثق-بهاتفك-الصغير-بعد-تفجيرات-البيجر----1092939425.html

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