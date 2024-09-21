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https://sarabic.ae/20240921/شقيق-فهد-المولد-يكشف-لأول-مرة-تطورات-حالته-الصحية-بعد-عودته-للسعودية-فيديو-1092969027.html
شقيق فهد المولد يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية بعد عودته للسعودية... فيديو
شقيق فهد المولد يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية بعد عودته للسعودية... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف شقيق نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، فهد المولد، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المملكة العربية السعودية، عائدا من مدينة دبي... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T13:57+0000
2024-09-21T13:57+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار كرة القدم
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وقال سعود المولد مطمئنا الشعب السعودي، في أول تعليق له بعد إعادة شقيقه فهد للمملكة: "إن شاء الله حالته مستقرة.. دعواتكم!".وكانت قناة "الإخبارية" السعودية نشرت، أمس الجمعة، مقطع فيديو لعودة لاعب فريق الشباب فهد المولد، إلى الرياض بطائرة إجلاء طبية خاصة قادمة من دبي.وأوضحت القناة السعودية يوم الأحد الماضي، أن "المولد في العناية المركزة في مستشفى راشد بدبي، تحت مراقبة طبية تحت التنفس الصناعي"، مشيرة إلى أنه "يعاني من كسور في الجمجمة والرقبة ولا يسمح بالزيارته إلا لأفراد عائلته المقربين جدا".وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، في وقت سابق، أن هناك "شبهة جنائية" في الحادثة.وقال صديق شخصي للمولد، في تصريحات للصحيفة، أنه "اكتشف الحادث بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، واكتشف وجوده دون حِراك أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتصال بالشرطة بشكل فوري".وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، قد أعلنت يوم السبت الماضي في بيان لها، أن فهد المولد، "تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".وتابعت أن "الحالة الصحية للاعب فهد المولد، تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له".وأضافت: "وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".وأصدر نادي الشباب السعودي، بيانا رسميا مساء يوم الخميس الماضي، عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه إن لاعبه "فهد المولد، أصيب بعارض صحي خلال تواجده في دبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى".وكان المولد صاحب الـ29 عاما، موجودا في دبي لقضاء فترة استراحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيا في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي أمام الاتفاق والخليج.وكان من المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري "روشن"، في 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث يحل ضيفا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.ويمتلك فهد المولد عقدا مع الشباب يمتد حتى يونيو/ حزيران من العام 2025.
https://sarabic.ae/20240919/قرار-سعودي-جديد-بشأن-فهد-المولد-رغم-حالته-الخطيرة-1092899625.html
https://sarabic.ae/20240915/كسر-في-الجمجمة-الكشف-عن-آخر-مستجدات-الحالة-الصحية-للاعب-السعودي-فهد-المولد-1092747324.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة

شقيق فهد المولد يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية بعد عودته للسعودية... فيديو

13:57 GMT 21.09.2024
© Photo / Unsplash/ Edoardo Bustiلاعب كرة قدم
لاعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
لاعب كرة قدم
© Photo / Unsplash/ Edoardo Busti
تابعنا عبر
كشف شقيق نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، فهد المولد، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المملكة العربية السعودية، عائدا من مدينة دبي الإماراتية.
وقال سعود المولد مطمئنا الشعب السعودي، في أول تعليق له بعد إعادة شقيقه فهد للمملكة: "إن شاء الله حالته مستقرة.. دعواتكم!".
وكانت قناة "الإخبارية" السعودية نشرت، أمس الجمعة، مقطع فيديو لعودة لاعب فريق الشباب فهد المولد، إلى الرياض بطائرة إجلاء طبية خاصة قادمة من دبي.
وأوضحت القناة السعودية يوم الأحد الماضي، أن "المولد في العناية المركزة في مستشفى راشد بدبي، تحت مراقبة طبية تحت التنفس الصناعي"، مشيرة إلى أنه "يعاني من كسور في الجمجمة والرقبة ولا يسمح بالزيارته إلا لأفراد عائلته المقربين جدا".
وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، في وقت سابق، أن هناك "شبهة جنائية" في الحادثة.
وقال صديق شخصي للمولد، في تصريحات للصحيفة، أنه "اكتشف الحادث بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، واكتشف وجوده دون حِراك أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتصال بالشرطة بشكل فوري".
الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
مجتمع
قرار سعودي جديد بشأن فهد المولد رغم حالته الخطيرة
19 سبتمبر, 14:13 GMT
وكانت القيادة العامة لشرطة دبي، قد أعلنت يوم السبت الماضي في بيان لها، أن فهد المولد، "تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة".
وتابعت أن "الحالة الصحية للاعب فهد المولد، تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له".
وأضافت: "وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
مجتمع
"كسر في الجمجمة"... الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد
15 سبتمبر, 19:11 GMT
وأصدر نادي الشباب السعودي، بيانا رسميا مساء يوم الخميس الماضي، عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه إن لاعبه "فهد المولد، أصيب بعارض صحي خلال تواجده في دبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى".
وكان المولد صاحب الـ29 عاما، موجودا في دبي لقضاء فترة استراحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيا في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي أمام الاتفاق والخليج.
وكان من المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري "روشن"، في 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث يحل ضيفا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.
ويمتلك فهد المولد عقدا مع الشباب يمتد حتى يونيو/ حزيران من العام 2025.
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