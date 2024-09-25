بايدن: وقف التصعيد في الشرق الأوسط لا يزال ممكنا

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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بايدن: وقف التصعيد في الشرق الأوسط لا يزال ممكنا
بايدن: وقف التصعيد في الشرق الأوسط لا يزال ممكنا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط قد يتصاعد إلى حرب شاملة، ولكن لا تزال هناك إمكانية لحل الصراع بطريقة تؤثر بشكل أساسي... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T16:30+0000
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وقال بايدن خلال مقابلة إن حربا واسعة النطاق ممكنة، ولكن أعتقد أن هناك أيضا فرصة للتوصل إلى تسوية من شأنها أن تغير المنطقة بأكملها بشكل جذري".وأشار بايدن إلى أنه على الرغم من دعمه لإسرائيل وعلاقاته الجيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنه يختلف جذريا مع تصريحاته وأفعاله.وأضاف بايدن: "أنا لا أتفق مع موقفه (مع نتنياهو). يجب أن يكون هناك حل الدولتين، في نهاية المطاف يجب أن يحدث هذا".وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين.وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكنمصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: وقف التصعيد في الشرق الأوسط لا يزال ممكنا

16:30 GMT 25.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط قد يتصاعد إلى حرب شاملة، ولكن لا تزال هناك إمكانية لحل الصراع بطريقة تؤثر بشكل أساسي على المنطقة بأكملها.
وقال بايدن خلال مقابلة إن حربا واسعة النطاق ممكنة، ولكن أعتقد أن هناك أيضا فرصة للتوصل إلى تسوية من شأنها أن تغير المنطقة بأكملها بشكل جذري".

وتابع: "العالم العربي يريد حقا تسوية لأنهم يعرفون ما يعنيه ذلك بالنسبة لهم".

وأشار بايدن إلى أنه على الرغم من دعمه لإسرائيل وعلاقاته الجيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنه يختلف جذريا مع تصريحاته وأفعاله.
مجلس الأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
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15:59 GMT
وأضاف بايدن: "أنا لا أتفق مع موقفه (مع نتنياهو). يجب أن يكون هناك حل الدولتين، في نهاية المطاف يجب أن يحدث هذا".

وبحسب مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فقد أدى القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى مقتل 558 شخصا وإصابة 1835 آخرين.

وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين.
وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.
الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن
مصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"
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