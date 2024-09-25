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بايدن: وقف التصعيد في الشرق الأوسط لا يزال ممكنا
بايدن: وقف التصعيد في الشرق الأوسط لا يزال ممكنا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط قد يتصاعد إلى حرب شاملة، ولكن لا تزال هناك إمكانية لحل الصراع بطريقة تؤثر بشكل أساسي... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بايدن خلال مقابلة إن حربا واسعة النطاق ممكنة، ولكن أعتقد أن هناك أيضا فرصة للتوصل إلى تسوية من شأنها أن تغير المنطقة بأكملها بشكل جذري".وأشار بايدن إلى أنه على الرغم من دعمه لإسرائيل وعلاقاته الجيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنه يختلف جذريا مع تصريحاته وأفعاله.وأضاف بايدن: "أنا لا أتفق مع موقفه (مع نتنياهو). يجب أن يكون هناك حل الدولتين، في نهاية المطاف يجب أن يحدث هذا".وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين.وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكنمصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"
https://sarabic.ae/20240925/تصويت-برأيك-هل-ينجح-الحراك-الدبلوماسي-اللبناني-في-الأمم-المتحدة-بإيقاف-اسرائيل-1093098686.html
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العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: وقف التصعيد في الشرق الأوسط لا يزال ممكنا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط قد يتصاعد إلى حرب شاملة، ولكن لا تزال هناك إمكانية لحل الصراع بطريقة تؤثر بشكل أساسي على المنطقة بأكملها.
وقال بايدن خلال مقابلة إن حربا واسعة النطاق ممكنة، ولكن أعتقد أن هناك أيضا فرصة للتوصل إلى تسوية من شأنها أن تغير المنطقة بأكملها بشكل جذري".
وتابع: "العالم العربي يريد حقا تسوية لأنهم يعرفون ما يعنيه ذلك بالنسبة لهم".
وأشار بايدن إلى أنه على الرغم من دعمه لإسرائيل وعلاقاته الجيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنه يختلف جذريا مع تصريحاته وأفعاله.
وأضاف بايدن: "أنا لا أتفق مع موقفه (مع نتنياهو). يجب أن يكون هناك حل الدولتين، في نهاية المطاف يجب أن يحدث هذا".
وبحسب مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فقد أدى القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى مقتل 558 شخصا وإصابة 1835 آخرين.
وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان.
وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين.
وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل.
وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.