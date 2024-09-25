هل تسعى إسرائيل للالتفاف عبر الأراضي السورية…برلماني سوري سابق يكشف التفاصيل

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
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https://sarabic.ae/20240925/هل-تسعى-إسرائيل-للالتفاف-عبر-الأراضي-السوريةبرلماني-سوري-سابق-يكشف-التفاصيل-1093102147.html
هل تسعى إسرائيل للالتفاف عبر الأراضي السورية…برلماني سوري سابق يكشف التفاصيل
هل تسعى إسرائيل للالتفاف عبر الأراضي السورية…برلماني سوري سابق يكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
تصدت الدفاعات السورية لأهداف جوية معادية على مدار الأيام الماضية، بالتزامن مع عمليات استهداف إسرائيلية للأراضي اللبنانية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T17:09+0000
2024-09-25T17:09+0000
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وكانت سوريا حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".في الإطار يقول عضو مجلس الشعب السوري السابق، مهند الحاج علي: "إن العدوان الإسرائيلي لم يعد ينحصر في غارات، بل هو عدوان شامل".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الكيان قرر البدء بما يسمى "الرمي التمهيدي لأرض المعركة"، وبدأ ذلك يومي الثلاثاء والأربعاء بهجمات غير مسبوقة على أجهزة الاتصال في لبنان بطريقة وحشية".موضحا "أن سوريا تراقب بعين الصقر تحركات الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ يزيد من وتيرة اعتداءاته تجاه المناطق السورية، وهناك تسريبات من الصحافة الاسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قد يعمد في أحد خططه على دخول بري من الأراضي السورية وصولا لطريق دمشق بيروت، وقطع الطريق والالتفاف غرباً، في محاولة لتطويق المقاومة وقطع طريق الإمداد السوري المفتوح لها، والهجوم على الجنوب اللبناني من الشمال".يرى أن "هذه الخطط تبقى محض أحلام وأوهام، خاصة أن كل مفاصل الدولة السورية مستنفرة ، لتقديم أي مساعدة للشعب اللبناني ومقاومته، في حين أن الجانب الإسرائيلي لم يضع في تقديراته، قوة الجيش العربي السوري الذي استعاد عافيته وجاهز لأي تحديات بمنظومات حديثة من الدفاعات الجوية.قدرات حزب اللهولفت إلى أن حزب الله لم يستخدم بعد سوى ما يقارب 5٪ من قدراته الصاروخية، ولم يستخدم أي شي بعد من قدراته البرية، بينما جيش الاحتلال، قد أصابه التعب وهو منهك، ونصف آلياته مدمرة في غزة، وهناك حالة إحجام عن العودة للاحتياط في صفوف المستوطنين.وشدد على أن "العدو الإسرائيلي يدرك تماما أنه لن يستطيع تغيير الشرق الأوسط كما أدعى نتنياهو في خطاباته، لكنه يحاول ترميم صورة الردع المنهارة، وإعادة فكرة إسرائيل الآمنة لأذهان المستوطنين من خلال عملية موسعة".ويرى أن مساعي نتنياهو لجر أمريكا معه للحرب، يدفع نحو توسيع مسرح العمليات على مساحة خمسة مليون كم مربع ، إذا ما شملت كل دول المحور العراق وسورية ولبنان وإيران واليمن، في حين أنه لا يوجد أي قوة في العالم قادرة على ضبط مسرح عمليات بهذا الحجم، حتى وإن كانت أمريكا.وأشار إلى أن أمريكا تدرك خطورة الموقف، وتعي أن كل مصالحها في الشرق الاوسط ستكون تحت التهديد، وبالتالي تحاول إبقاء التوتر ضمن حدود مضبوطة، حتى تتضح صورة الإدارة الأمريكية الجديدة.رهان أمريكيولفت إلى أن واشنطن تستفيد من الموقف الحالي في تعزيز قواتها في منطقة غرب آسيا، بحجة حماية خلفائها لتعزيز نفوذها المتراجع لحساب النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.وأوضح أن حزب الله وبعد عدة ساعات قام بالرد باستهداف قواعد عسكرية للعدو ليثبت مرة أخرى، أنه لم يتأثر واستوعب الضربة. .واستطرد " بدأ العدو عملية الرمي التمهيدي وتهيئة أرض المعركة في إطار محاولته القضاء على منصات إطلاق الصواريخ، وضرب أي كمائن، يمكن أن يكون قد أعدها الحزب سابقاً، كما يحتمل أن تطول هذه العملية عدة أسابيع، وهو ما يذكرنا باجتياح العراق، حين قامت امريكا بقصف تمهيدي على الجيش العراقي جوي وصاروخي ومدفعي، استمر لمدة ( ٤٢ ) يوم بعدها بدأ بالاجتياح البري، ويبدو أن جيش الاحتلال يسير على نفس الخطى".في إطار متصل، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "حزب الله في لبنان يجاهد في سبيل الله في انتفاضه دعما لقطاع غزة، ولذلك يتعرض لما يتعرض له".وخلال كلمته مع "جمع من الرعيل الأول في الدفاع المقدس والمقاومة في العاصمة طهران"، قال خامنئي، إن "قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام إسرائيل"، مؤكدًا أن الاغتيالات لن تهزه، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "لو كان الكيان الصهيوني يستطيع هزيمة المقاومة في غزة والضفة ولبنان لما ارتكب المجازر بحق المدنيين"، متابعا: "ما نشهده اليوم في غزة ولبنان يشبه ما شهدناه خلال الحرب والمجاهدون هناك هم المنتصرون".
https://sarabic.ae/20240925/الجيش-الإسرائيلي-لا-يستبعد-القيام-بعملية-برية-في-لبنان-1093093634.html
https://sarabic.ae/20240925/غارت-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-لليوم-الثالث-دمار-كبير-وارتفاع-في-عدد-الضحايا-صور-وفيديو-1093086470.html
https://sarabic.ae/20240925/حزب-الله-يعلن-قصف-مقرا-للموساد-في-تل-أبيب-1093077601.html
https://sarabic.ae/20240925/خامنئي-قوة-حزب-الله-أكبر-من-أن-تنهزم-أمام-إسرائيل-1093084432.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم

هل تسعى إسرائيل للالتفاف عبر الأراضي السورية…برلماني سوري سابق يكشف التفاصيل

17:09 GMT 25.09.2024
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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حصري
تصدت الدفاعات السورية لأهداف جوية معادية على مدار الأيام الماضية، بالتزامن مع عمليات استهداف إسرائيلية للأراضي اللبنانية.
وكانت سوريا حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان
13:11 GMT
في الإطار يقول عضو مجلس الشعب السوري السابق، مهند الحاج علي: "إن العدوان الإسرائيلي لم يعد ينحصر في غارات، بل هو عدوان شامل".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الكيان قرر البدء بما يسمى "الرمي التمهيدي لأرض المعركة"، وبدأ ذلك يومي الثلاثاء والأربعاء بهجمات غير مسبوقة على أجهزة الاتصال في لبنان بطريقة وحشية".
موضحا "أن سوريا تراقب بعين الصقر تحركات الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ يزيد من وتيرة اعتداءاته تجاه المناطق السورية، وهناك تسريبات من الصحافة الاسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قد يعمد في أحد خططه على دخول بري من الأراضي السورية وصولا لطريق دمشق بيروت، وقطع الطريق والالتفاف غرباً، في محاولة لتطويق المقاومة وقطع طريق الإمداد السوري المفتوح لها، والهجوم على الجنوب اللبناني من الشمال".
يرى أن "هذه الخطط تبقى محض أحلام وأوهام، خاصة أن كل مفاصل الدولة السورية مستنفرة ، لتقديم أي مساعدة للشعب اللبناني ومقاومته، في حين أن الجانب الإسرائيلي لم يضع في تقديراته، قوة الجيش العربي السوري الذي استعاد عافيته وجاهز لأي تحديات بمنظومات حديثة من الدفاعات الجوية.
الوضع في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديو
09:58 GMT

قدرات حزب الله

ولفت إلى أن حزب الله لم يستخدم بعد سوى ما يقارب 5٪ من قدراته الصاروخية، ولم يستخدم أي شي بعد من قدراته البرية، بينما جيش الاحتلال، قد أصابه التعب وهو منهك، ونصف آلياته مدمرة في غزة، وهناك حالة إحجام عن العودة للاحتياط في صفوف المستوطنين.
وشدد على أن "العدو الإسرائيلي يدرك تماما أنه لن يستطيع تغيير الشرق الأوسط كما أدعى نتنياهو في خطاباته، لكنه يحاول ترميم صورة الردع المنهارة، وإعادة فكرة إسرائيل الآمنة لأذهان المستوطنين من خلال عملية موسعة".
ويرى أن مساعي نتنياهو لجر أمريكا معه للحرب، يدفع نحو توسيع مسرح العمليات على مساحة خمسة مليون كم مربع ، إذا ما شملت كل دول المحور العراق وسورية ولبنان وإيران واليمن، في حين أنه لا يوجد أي قوة في العالم قادرة على ضبط مسرح عمليات بهذا الحجم، حتى وإن كانت أمريكا.
وأشار إلى أن أمريكا تدرك خطورة الموقف، وتعي أن كل مصالحها في الشرق الاوسط ستكون تحت التهديد، وبالتالي تحاول إبقاء التوتر ضمن حدود مضبوطة، حتى تتضح صورة الإدارة الأمريكية الجديدة.
صواريخ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
"حزب الله" يعلن قصف مقر الموساد في تل أبيب
05:31 GMT

رهان أمريكي

ولفت إلى أن واشنطن تستفيد من الموقف الحالي في تعزيز قواتها في منطقة غرب آسيا، بحجة حماية خلفائها لتعزيز نفوذها المتراجع لحساب النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.
وأوضح أن حزب الله وبعد عدة ساعات قام بالرد باستهداف قواعد عسكرية للعدو ليثبت مرة أخرى، أنه لم يتأثر واستوعب الضربة. .
واستطرد " بدأ العدو عملية الرمي التمهيدي وتهيئة أرض المعركة في إطار محاولته القضاء على منصات إطلاق الصواريخ، وضرب أي كمائن، يمكن أن يكون قد أعدها الحزب سابقاً، كما يحتمل أن تطول هذه العملية عدة أسابيع، وهو ما يذكرنا باجتياح العراق، حين قامت امريكا بقصف تمهيدي على الجيش العراقي جوي وصاروخي ومدفعي، استمر لمدة ( ٤٢ ) يوم بعدها بدأ بالاجتياح البري، ويبدو أن جيش الاحتلال يسير على نفس الخطى".
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
خامنئي: قوة "حزب الله" أكبر من أن تنهزم أمام إسرائيل
09:13 GMT
في إطار متصل، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "حزب الله في لبنان يجاهد في سبيل الله في انتفاضه دعما لقطاع غزة، ولذلك يتعرض لما يتعرض له".
وخلال كلمته مع "جمع من الرعيل الأول في الدفاع المقدس والمقاومة في العاصمة طهران"، قال خامنئي، إن "قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام إسرائيل"، مؤكدًا أن الاغتيالات لن تهزه، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "لو كان الكيان الصهيوني يستطيع هزيمة المقاومة في غزة والضفة ولبنان لما ارتكب المجازر بحق المدنيين"، متابعا: "ما نشهده اليوم في غزة ولبنان يشبه ما شهدناه خلال الحرب والمجاهدون هناك هم المنتصرون".
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