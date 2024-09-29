https://sarabic.ae/20240929/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تسعى-لجر-الضفة-الغربية-إلى-مربع-الصدام-العسكري-1093251049.html

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسعى لجر الضفة الغربية إلى مربع الصدام العسكري

مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": إسرائيل تسعى لجر الضفة الغربية إلى مربع الصدام العسكري

سبوتنيك عربي

قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن التدمير الإسرائيلي الشامل والممنهج للضفة الغربية "بدأ قبل اجتياح غزة، وقبل عمليات... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T18:35+0000

2024-09-29T18:35+0000

2024-09-29T18:35+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار الضفة الغربية

إسرائيل

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102830/48/1028304824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58af1f7b52473b96e24981b39e639434.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الهدف الرئيسي للتحركات الإسرائيلية في الضفة وغزة، حسم الصراع مع الفلسطينيين، في برنامج إسرائيلي يسعى في جوهره إلى تطويق السلطة الفلسطينية باعتبارها الحامي للشعب الفلسطيني، والضامن لحريته، والناقل للاتفاقيات من المرحلة الانتقالية إلى الدائمة.وأكد أن حكومة نتنياهو تهدف إلى توسيع الصدام مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستدراجهم لمربع الصدام العسكري، وهو المربع المريح لهم، باعتبار التفوق العسكري، والحملات السياسية والإعلامية التي تقودها لوصف الشعب الفلسطيني بالمتطرف والإرهابي، والادعاء بأن السلطة منظمة إرهابية.وأوضح أن في المقابل حاولت القيادة الفلسطينية ولا تزال احتواء الموقف، وعدم إعطاء الفرصة لإسرائيل لإعادة تجربة عام 2002 وحتى 2004، عندما اجتاح الاحتلال الضفة ضمن عملية "السور الواقي" تحت هذا الشعار، والاستدراج الذي جرى في ذلك الوقت.وتابع: "بكل الأحوال نحن ننظر بقلق شديد إلى محاولة نقل نموذج الإبادة والترحيل القسري من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وطالبنا كافة الأطراف الدولية التدخل للجم حكومة نتنياهو في المضي قدما في هذا الاتجاه، ومحاولة تقويض السلطة الوطنية ومنظمة التحرير".وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء 3 كتائب احتياط للقيام بمهام "عملياتية وتعزيز الدفاع" في الضفة، بعد تقييم للوضع الأمني أجرته قيادة منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي، في ظل تصعيد إسرائيل عدوانها في الضفة الغربية.ومطلع الشهر الجاري، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "إدراج النصر في الضفة الغربية" ضمن أهداف الحرب.وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن بلاده تخوض حربا في قطاع غزة والضفة الغربية وأمام "حزب الله" اللبناني، وأنه طلب من نتنياهو أن "يدرج في أهداف الحرب الجارية على قطاع غزة النصر في الضفة الغربية"، على حد قوله.ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.وبموازاة الحرب المشتعلة في غزة ولبنان، تشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية مستمرة، مع تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي بشتى الطرق، ودعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، في تحدّ واضح للقوانين الدولية، وجاءت تصريحات أربيل خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية، وفق "القناة الـ 12" الإسرائيلية.وكان مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، قال لوكالة "سبوتنيك": "منذ السابع من أكتوبر تم تهجير 28 تجمعا فلسطينيا، ومصادرة 45 ألف دونم، منها 24 ألف دونم أعلن عنها الاحتلال أراضي دولة، وقد استشهد لغاية الآن 19 فلسطينيا وجرح المئات برصاص المستوطنين" في الضفة.ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

https://sarabic.ae/20240908/بن-غفير-طلبت-من-نتنياهو-إدراج-النصر-في-الضفة-الغربية-ضمن-أهداف-الحرب-1092508989.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, حصري