https://sarabic.ae/20241001/الكرملين-يدين-الضربات-الإسرائيلية-على-دمشق---1093304252.html
الكرملين يدين الضربات الإسرائيلية على دمشق
الكرملين يدين الضربات الإسرائيلية على دمشق
سبوتنيك عربي
أدان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع أصدقائها... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T09:09+0000
2024-10-01T09:09+0000
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وشدد بيسكوف على أن روسيا تدين الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، لافتا إلى أن موسكو على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.وقال بيسكوف للصحفيين عندما طلب منه التعليق على الهجوم الجوي على دمشق وتقييم المخاطر التي تواجه سوريا وقيادة هذا البلد: "نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر فورية الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الهجمات على دولة ذات سيادة".وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري، نقلاً عن مصدر عسكري، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة نتيجة "العدوان الجوي" الإسرائيلي على دمشق.وتحدث التلفزيون السوري عن انفجارات في العاصمة دمشق، وعن تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"أهداف معادية" في محيط العاصمة.الاستخبارات الخارجية الروسية: دول الناتو وكييف تستعد لاستفزازت بأسلحة كيميائية في سوريا"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت...فيديو
https://sarabic.ae/20240930/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-دمشق-1093295806.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, دمشق, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, دمشق, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الكرملين يدين الضربات الإسرائيلية على دمشق
09:09 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 09:18 GMT 01.10.2024)
أدان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.
وشدد بيسكوف على أن روسيا تدين الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، لافتا إلى أن موسكو على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.
وقال بيسكوف للصحفيين عندما طلب منه التعليق على الهجوم الجوي على دمشق وتقييم المخاطر التي تواجه سوريا وقيادة هذا البلد: "نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر فورية الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الهجمات على دولة ذات سيادة".
وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري، نقلاً عن مصدر عسكري،
أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة نتيجة "العدوان الجوي" الإسرائيلي على دمشق.
وتحدث التلفزيون السوري عن انفجارات في العاصمة دمشق،
وعن تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"أهداف معادية" في محيط العاصمة.