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عاجل- الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان نحو 30 قرية وبلدة في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم فورا
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الكرملين يدين الضربات الإسرائيلية على دمشق
الكرملين يدين الضربات الإسرائيلية على دمشق
سبوتنيك عربي
أدان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع أصدقائها... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T09:09+0000
2024-10-01T09:18+0000
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وشدد بيسكوف على أن روسيا تدين الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، لافتا إلى أن موسكو على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.وقال بيسكوف للصحفيين عندما طلب منه التعليق على الهجوم الجوي على دمشق وتقييم المخاطر التي تواجه سوريا وقيادة هذا البلد: "نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر فورية الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الهجمات على دولة ذات سيادة".وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري، نقلاً عن مصدر عسكري، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة نتيجة "العدوان الجوي" الإسرائيلي على دمشق.وتحدث التلفزيون السوري عن انفجارات في العاصمة دمشق، وعن تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"أهداف معادية" في محيط العاصمة.الاستخبارات الخارجية الروسية: دول الناتو وكييف تستعد لاستفزازت بأسلحة كيميائية في سوريا"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت...فيديو
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, دمشق, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, دمشق, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الكرملين يدين الضربات الإسرائيلية على دمشق

09:09 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 09:18 GMT 01.10.2024)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أدان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.
وشدد بيسكوف على أن روسيا تدين الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، لافتا إلى أن موسكو على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.
وقال بيسكوف للصحفيين عندما طلب منه التعليق على الهجوم الجوي على دمشق وتقييم المخاطر التي تواجه سوريا وقيادة هذا البلد: "نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر فورية الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الهجمات على دولة ذات سيادة".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
أمس, 23:37 GMT
وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري، نقلاً عن مصدر عسكري، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة نتيجة "العدوان الجوي" الإسرائيلي على دمشق.
وتحدث التلفزيون السوري عن انفجارات في العاصمة دمشق، وعن تصدي الدفاعات الجوية السورية لـ"أهداف معادية" في محيط العاصمة.
الاستخبارات الخارجية الروسية: دول الناتو وكييف تستعد لاستفزازت بأسلحة كيميائية في سوريا
"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت...فيديو
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