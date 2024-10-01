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مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية بريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية بريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بقيام الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع عسكرية سورية في ريفي درعا والسويداء جنوبي البلاد. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T11:38+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، باتجاه عدد من المواقع في ريف درعا الشمالي والشرقي، كما تعرضت بعض المواقع في ريف السويداء الغربي، لصواريخ إسرائيلية معادية. وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا أيضا، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. حيث أطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، وحاولت استهدف بعض المواقع جنوب غرب دمشق، حسبما صرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك". واندلع حريق في أحد الأبنية بمنطقة "مزة غربية"، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق، نتيجة سقوط أحد الصواريخ، فيما هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع سقوط أحد الصواريخ. وذكر التلفزيون الرسمي السوري، نقلاً عن مصدر عسكري، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة نتيجة "العدوان الجوي" الإسرائيلي على دمشق.من جهته أدان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.الاستخبارات الخارجية الروسية: دول الناتو وكييف تستعد لاستفزازت بأسلحة كيميائية في سوريا"سبوتنيك" ترصد تنكيس الأعلام في دمشق حدادا على ضحايا العدوان الإسرائيلي على بيروت...فيديو
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية بريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا
11:38 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 12:26 GMT 01.10.2024)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بقيام الجيش الإسرائيلي باستهداف مواقع عسكرية سورية في ريفي درعا والسويداء جنوبي البلاد.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، باتجاه عدد من المواقع في ريف درعا الشمالي والشرقي، كما تعرضت بعض المواقع في ريف السويداء الغربي، لصواريخ إسرائيلية معادية.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا أيضا، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. حيث أطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، وحاولت استهدف بعض المواقع جنوب غرب دمشق، حسبما صرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك".
واندلع حريق في أحد الأبنية بمنطقة "مزة غربية"، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق، نتيجة سقوط أحد الصواريخ، فيما هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع سقوط أحد الصواريخ.
وذكر التلفزيون الرسمي السوري، نقلاً عن مصدر عسكري،
أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة نتيجة "العدوان الجوي" الإسرائيلي على دمشق.
من جهته أدان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق،
مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع أصدقائها السوريين.