https://sarabic.ae/20241001/مقتل-4-إسرائيليين-وإصابة-7-في-عملية-إطلاق-نار-بمدينة-يافا-عاجل-1093330944.html

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق النار بيافا إلى 8

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق النار بيافا إلى 8

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 8 في عملية إطلاق نار في مدينة يافا. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T16:52+0000

2024-10-01T16:52+0000

2024-10-01T17:23+0000

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وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد ذكرت، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، قد نقلت عن بيان للشرطة الإسرائيلية مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 7 بعضهم في حالة حرجة في عملية إطلاق نار في مدينة يافا.وكانتت "القناة 13" الإسرائيلية قد أفادت بأنه في عملية إطلاق نار أصيب 10 إسرائيليين، منهم 4 في حالة حرجة داخل مدينة يافا، موضحة أن منفذين اثنين قاما بالعملية وتم تحييدهما.ويأتي هذا في وقت نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لشخصين اثنين قالت إنهما نزلا من القطار الخفيف في يافا وقاما بإطلاق النار على إسرائيليين.وفي السياق نفسه، شن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

https://sarabic.ae/20240908/مقتل-3-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-عند-معبر-اللنبي-الحدودي-والأردن-يعلق-1092505782.html

https://sarabic.ae/20241001/عاجلالجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صواريخ-من-إيران-باتجاه-إسرائيل--1093330770.html

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