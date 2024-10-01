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إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
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11:03 GMT
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شؤون عسكرية
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ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق النار بيافا إلى 8
ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق النار بيافا إلى 8
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 8 في عملية إطلاق نار في مدينة يافا. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T16:52+0000
2024-10-01T17:23+0000
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وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد ذكرت، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، قد نقلت عن بيان للشرطة الإسرائيلية مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 7 بعضهم في حالة حرجة في عملية إطلاق نار في مدينة يافا.وكانتت "القناة 13" الإسرائيلية قد أفادت بأنه في عملية إطلاق نار أصيب 10 إسرائيليين، منهم 4 في حالة حرجة داخل مدينة يافا، موضحة أن منفذين اثنين قاما بالعملية وتم تحييدهما.ويأتي هذا في وقت نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لشخصين اثنين قالت إنهما نزلا من القطار الخفيف في يافا وقاما بإطلاق النار على إسرائيليين.وفي السياق نفسه، شن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
https://sarabic.ae/20240908/مقتل-3-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-عند-معبر-اللنبي-الحدودي-والأردن-يعلق-1092505782.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين في عملية إطلاق النار بيافا إلى 8

16:52 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 17:23 GMT 01.10.2024)
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiاعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في دير مشعل بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، فلسطين 17 يوليو/ تموز 2017
اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في دير مشعل بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، فلسطين 17 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 8 في عملية إطلاق نار في مدينة يافا.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد ذكرت، في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، قد نقلت عن بيان للشرطة الإسرائيلية مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 7 بعضهم في حالة حرجة في عملية إطلاق نار في مدينة يافا.
وكانتت "القناة 13" الإسرائيلية قد أفادت بأنه في عملية إطلاق نار أصيب 10 إسرائيليين، منهم 4 في حالة حرجة داخل مدينة يافا، موضحة أن منفذين اثنين قاما بالعملية وتم تحييدهما.
معبر بيت حانون إيريز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر "اللنبي" الحدودي.. والأردن يعلق
8 سبتمبر, 08:35 GMT
ويأتي هذا في وقت نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لشخصين اثنين قالت إنهما نزلا من القطار الخفيف في يافا وقاما بإطلاق النار على إسرائيليين.
وفي السياق نفسه، شن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة العاصمة بيروت، أسفرت عن تصفية كبار قادة "حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من أهداف لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
16:38 GMT
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل إطلاق صاروخ إلى تل أبيب، أسقطته أنظمة الدفاع الجوي. واضطر أكثر من 90 ألف شخص بالفعل إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب تصاعد الصراع مع إسرائيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
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