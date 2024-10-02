https://sarabic.ae/20241002/خبراء-سوريون-مستعدون-لمواجهة-العدو-الإسرائيلي-ومصالح-أمريكا-يجب-أن-تتقلص-بالمنطقة-1093372055.html

خبراء سوريون: مستعدون لمواجهة العدو الإسرائيلي ومصالح أمريكا يجب أن تتقلص بالمنطقة

خبراء سوريون: مستعدون لمواجهة العدو الإسرائيلي ومصالح أمريكا يجب أن تتقلص بالمنطقة

سبوتنيك عربي

أجمع برلمانيون سابقون وخبراء، بالقول إن "الجبهة السورية على استعداد تام لمواجهة أية محاولات إسرائيلية باتجاه الأراضي السورية، وأن مفاجآت هامة في انتظار الجانب... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T18:03+0000

2024-10-02T18:03+0000

2024-10-02T18:05+0000

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وأوضح الخبراء أن "الجانب الأمريكي هو المساند الأول لإسرائيل بشكل مباشر في كافة العمليات، ما يتطلب تقليص مصالحه والعلاقات معه بشكل كبير، في ظل الدعم الكبير لإسرائيل والمشاركة في قتل الأطفال والنساء، في فلسطين ولبنان وكل الأراضي العربية".وقال وزير الدفاع الإيراني، العميد طيار عزيز نصير زادة، إن "عمليات القصف التي استهدفت إسرائيل، الليلة الماضية، كانت ذكية وجرى التخطيط لها بدقة"، مؤكدا أنها "نجحت في تحقيق جميع أهدافها".تعليق إيراني رسميجاء ذلك في تعليق زادة، اليوم الأربعاء، على القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيده أنه تم استخدام مجموعة من منتجات إيران الصاروخية.وأكد وزير الدفاع الإيراني أن ما تم استخدامه في الهجوم "ليس إلا جزءا من قدرات إيران الصاروخية".من ناحيته، قال البرلماني السوري السابق جلال درويش، إن "إسرائيل تلقت رسالة واضحة، قد تدفعها إلى التهدئة بعد الرد الإيراني الصاعق الذي تلقته بالأمس".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الرد الإيراني" لجم غرور وعنجهية الاحتلال، الذي ظن أنه صاحب اليد الطولى والقادر على الشرق الأوسط بغياب الدور والقوة العربية".عام من القتلوتابع: "على مدار عام من قتل ودمار وتنكيل بالفلسطينيين، حيث تركوا وحدهم يواجهون الموت باستثناء المساندة من فصائل المحور، التي لم ولن تتخل عنهم أبدا، جاء الرد الإيراني بمثابة رسالة للعالم".فيما يتعلق بالاستعدادات على مستوى الجبهة الداخلية السورية، يوضح درويش، بالقول: "نحن في أتم الاستعداد ونعلم أن العدو لديه أطماعه بالهيمنة، لكن المفاجآت لدينا ستكون قوية بأكثر مما يتخيله".وتابع درويش: "نحن جاهزون وقدرتنا كبيرة، كما نعلم بأن العدو يحاول استدراجنا لحرب نتجنبها، لكن إن فرضت فنحن لها كما أننا في القوات الرديفة للجيش العربي السوري، على استعداد دائم في كل الأوقات".وشدد على أن "أعداد القوات الرديفة بالآلاف، ومستعدون للتضحية من أجل سوريا، وأن الجميع على أتم استعداد لملاقاة العدو".مشاركة أمريكية في عمليات القتلفي الإطار، قال البرلماني السابق جمال الزعبي، إن "العلاقات والمصالح الأمريكية بالمنطقة يجب أن تنكمش حتى الصفر، باعتبار ها الشريك والداعم لإسرائيل".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، إن "الجانب الأمريكي هو الداعم لإسرائيل بشكل مباشر، كما أعلن ذلك وزير خارجيتها بشكل علني حين قال أنه جاء إلى فلسطين المحتلة كيهودي".وأوضح الزعبي أن "كل ما تحشده واشنطن من بوارج واسلحة جاءت بعد أن شعرت الاحتلال بالخطر الحقيقي".عدوان إسرائيلي على سورياوأعلن مصدر عسكري سوري، أنه في "حوالي الساعة 17:25 من مساء اليوم (الأربعاء)، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".وفي وقت سابق، طالبت سوريا الأمم المتحدة بـ"التدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها"، وحثت دول العالم على "التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً".وأكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".مساندة يمنيةفي السياق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة من نوع "قدس-5".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن ذلك جاء "انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية"، مؤكدًا أن "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار".وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط وإصابة 7 آخرين، خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عسكريا أكد من خلاله مقتل 8 عسكريين، من بينهم ضباط واحد برتبة رائد واثنان آخران برتبة نقيب وإصابة 7 آخرين بعضهم إصابته خطرة خلال المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

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