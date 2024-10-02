ضابط أمريكي سابق يتحدث عن مصير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
64 د
أمساليوم
بث مباشر
Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241002/ضابط-أمريكي-سابق-يتحدث-عن--مصير-جنرالات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1093376491.html
ضابط أمريكي سابق يتحدث عن مصير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أمريكي سابق يتحدث عن مصير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجنرالات الأوكرانيين الفاسدين قد يهربون من البلاد، تاركين قواتهم على الخطوط الأمامية لتدافع عن نفسها... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T20:46+0000
2024-10-02T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093007402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ab31644789bdb8f06335e55b20b30ce.jpg
وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أننا سنرى كيف سيبدأ الجنرالات الأوكرانيون أيضًا في الفرار، عندما تصبح الأمور صعبة، سيبدأ المسؤولون الفاسدون في الفرار، وسوف يفرون بأموالهم في النهاية".وأوضح أن نظام فلاديمير زيلينسكي، لا يتمكن من البقاء إلا بفضل التمويل الغربي، وأنه مع بداية فصل الشتاء، سيبدأ العديد من النواب والسياسيين والعسكريين بمغادرة أوكرانيا.وأردف ريتر: "في النهاية، ما سيحدث هنا هو أن أصدقاء زيلينسكي، سيهربون بأموالهم، لقد استثمروا بالفعل المليارات حول العالم في العقارات، وأودعوها في حسابات مصرفية، واستثمروها".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.."أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييفماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
https://sarabic.ae/20241002/إعلام-غربي-يتحدث-عن-المخرج-الوحيد-لأوكرانيا-في-إنهاء-الصراع-قبل-حلول-الشتاء-القارس-1093375605.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093007402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_900f34ba772b318312cd9f9431d94bc1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي سابق يتحدث عن مصير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية

20:46 GMT 02.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في منطقة كورسك، روسيا
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجنرالات الأوكرانيين الفاسدين قد يهربون من البلاد، تاركين قواتهم على الخطوط الأمامية لتدافع عن نفسها وحيدة.
وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أننا سنرى كيف سيبدأ الجنرالات الأوكرانيون أيضًا في الفرار، عندما تصبح الأمور صعبة، سيبدأ المسؤولون الفاسدون في الفرار، وسوف يفرون بأموالهم في النهاية".

وتابع: "سيكون هناك مجموعة من الجنود على خط المواجهة، وسيدركون أنه لا يوجد شيء يستحق القتال من أجله، وستكون هذه هي النهاية".

وأوضح أن نظام فلاديمير زيلينسكي، لا يتمكن من البقاء إلا بفضل التمويل الغربي، وأنه مع بداية فصل الشتاء، سيبدأ العديد من النواب والسياسيين والعسكريين بمغادرة أوكرانيا.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام غربي يتحدث عن "المخرج الوحيد" لأوكرانيا في إنهاء الصراع قبل حلول الشتاء القارس
20:14 GMT
وأردف ريتر: "في النهاية، ما سيحدث هنا هو أن أصدقاء زيلينسكي، سيهربون بأموالهم، لقد استثمروا بالفعل المليارات حول العالم في العقارات، وأودعوها في حسابات مصرفية، واستثمروها".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف..

"أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييف
ماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самолет пролетает над Бейрутом, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:07 GMT - سبوتنيك عربيعاجل- "أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "كورديليا مون" النفطية البريطانية في البحر الأحمر أمس, 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала