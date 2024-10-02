https://sarabic.ae/20241002/ضابط-أمريكي-سابق-يتحدث-عن--مصير-جنرالات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1093376491.html

ضابط أمريكي سابق يتحدث عن مصير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية

ضابط أمريكي سابق يتحدث عن مصير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجنرالات الأوكرانيين الفاسدين قد يهربون من البلاد، تاركين قواتهم على الخطوط الأمامية لتدافع عن نفسها... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T20:46+0000

2024-10-02T20:46+0000

2024-10-02T20:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أننا سنرى كيف سيبدأ الجنرالات الأوكرانيون أيضًا في الفرار، عندما تصبح الأمور صعبة، سيبدأ المسؤولون الفاسدون في الفرار، وسوف يفرون بأموالهم في النهاية".وأوضح أن نظام فلاديمير زيلينسكي، لا يتمكن من البقاء إلا بفضل التمويل الغربي، وأنه مع بداية فصل الشتاء، سيبدأ العديد من النواب والسياسيين والعسكريين بمغادرة أوكرانيا.وأردف ريتر: "في النهاية، ما سيحدث هنا هو أن أصدقاء زيلينسكي، سيهربون بأموالهم، لقد استثمروا بالفعل المليارات حول العالم في العقارات، وأودعوها في حسابات مصرفية، واستثمروها".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.."أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييفماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو

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