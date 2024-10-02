https://sarabic.ae/20241002/ضابط-أمريكي-سابق-يتحدث-عن--مصير-جنرالات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1093376491.html
ضابط أمريكي سابق يتحدث عن مصير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أمريكي سابق يتحدث عن مصير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجنرالات الأوكرانيين الفاسدين قد يهربون من البلاد، تاركين قواتهم على الخطوط الأمامية لتدافع عن نفسها... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T20:46+0000
2024-10-02T20:46+0000
2024-10-02T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أننا سنرى كيف سيبدأ الجنرالات الأوكرانيون أيضًا في الفرار، عندما تصبح الأمور صعبة، سيبدأ المسؤولون الفاسدون في الفرار، وسوف يفرون بأموالهم في النهاية".وأوضح أن نظام فلاديمير زيلينسكي، لا يتمكن من البقاء إلا بفضل التمويل الغربي، وأنه مع بداية فصل الشتاء، سيبدأ العديد من النواب والسياسيين والعسكريين بمغادرة أوكرانيا.وأردف ريتر: "في النهاية، ما سيحدث هنا هو أن أصدقاء زيلينسكي، سيهربون بأموالهم، لقد استثمروا بالفعل المليارات حول العالم في العقارات، وأودعوها في حسابات مصرفية، واستثمروها".وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.."أثناء تواجد زيلينسكي في نيويورك"...مسؤول أوكراني سابق يكشف عن خرق عسكري داخل قوات كييفماذا فعل زيلينسكي عندما حدثه ترامب عن صداقته القوية ببوتين.. فيديو
https://sarabic.ae/20241002/إعلام-غربي-يتحدث-عن-المخرج-الوحيد-لأوكرانيا-في-إنهاء-الصراع-قبل-حلول-الشتاء-القارس-1093375605.html
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق يتحدث عن مصير جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجنرالات الأوكرانيين الفاسدين قد يهربون من البلاد، تاركين قواتهم على الخطوط الأمامية لتدافع عن نفسها وحيدة.
وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أعتقد أننا سنرى كيف سيبدأ الجنرالات الأوكرانيون أيضًا في الفرار، عندما تصبح الأمور صعبة، سيبدأ المسؤولون الفاسدون في الفرار، وسوف يفرون بأموالهم في النهاية".
وتابع: "سيكون هناك مجموعة من الجنود على خط المواجهة، وسيدركون أنه لا يوجد شيء يستحق القتال من أجله، وستكون هذه هي النهاية".
وأوضح أن نظام فلاديمير زيلينسكي، لا يتمكن من البقاء إلا بفضل التمويل الغربي، وأنه مع بداية فصل الشتاء، سيبدأ العديد من النواب والسياسيين والعسكريين بمغادرة أوكرانيا.
وأردف ريتر: "في النهاية، ما سيحدث هنا هو أن أصدقاء زيلينسكي، سيهربون بأموالهم، لقد استثمروا بالفعل المليارات حول العالم في العقارات، وأودعوها في حسابات مصرفية، واستثمروها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف..