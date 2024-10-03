https://sarabic.ae/20241003/خبير-أمريكي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-سيناريوهات-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-1093413584.html

خبير أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" عن سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران

خبير أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" عن سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران

سبوتنيك عربي

صرح الخبير الأمريكي في العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، اليوم الخميس، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى جاهدا إلى إدخال المنطقة في حرب... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T18:21+0000

2024-10-03T18:21+0000

2024-10-03T18:21+0000

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وأضاف شرقاوي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، أن "نتنياهو، يحاول استغلال الهجوم الإيراني المباشر قبل يومين على إسرائيل، بأكثر من 200 صاروخ باليستي، والتي وصل جزء كبير منها إلى أهدافه وأحدث دمارا في الداخل الإسرائيلي، لذا يحاول استغلال تلك الفرصة والرد على الداخل الإيراني الذي يمكن أن يطال المشروع النووي، وبالتالي لن تسكت طهران وسوف تقوم بالرد، وفقا لتصريحات الخارجية الإيرانية وسيكون الرد ساحقا".وأشار الخبير الأمريكي إلى أن "الموقف الدولي اليوم وفي ظل الصراع المحتدم في المنطقة ليس كما كان من قبل، هناك تصريح صيني بأنها لا ترتاح للتدخل الإسرائيلي في لبنان، وهناك زيارة لرئيس الوزراء الروسي إلى إيران، ورفض موسكو استقبال مكالمة من نتنياهو، قبل تنفيذ الضربة الصاروخية، لذا فالموقف الدولي معقد، ولن تكون الأمور كما يحلم بها نتنياهو بأن يتدخل في دول المنطقة ويضع إسرائيل في موقف الخطر، فتضطر أمريكا للتدخل للحفاظ على أمن وسلامة إسرائيل، هنا تشتعل شرارة حرب إقليمية ويمكن أن تتطور إلى حرب عالمية".وتابع شرقاوي: "أمريكا لا ترغب تماما فيما يتطلع إليه نتنياهو، وأكدت بكل وضوح أنها لا تريد الدخول في حرب إقليمية في المنطقة، وهي حريصة على عدم التصعيد وتعتمد على التحركات الدبلوماسية ضد إيران سواء بالحصار والعقوبات وغيرها، ومما لا شك فيه أن هناك حوار بين طهران وأمريكا، ودليل ذلك ما جاء على لسان أحد المسؤوليين الإيرانيين بأن طهران أبلغت عبر الجهات الدبلوماسية عن الضربة الصاروخية قبيل إطلاقها بفترة وجيزة، وأعتقد أن هناك حوار غير مباشر عبر الوسطاء بين واشنطن وطهران".وحول إمكانية حدوث ضربة إسرائيلية غير مؤثرة لإيران عن طريق الضغط من البيت الأبيض، يقول ماك شرقاوي: "أعتقد هذه المرة الأمر مختلف عن المسرحيات الهزلية السابقة ما بين الطرفين، والتي لم تكن لها أي أضرار على إسرائيل، لكن الضربة الإيرانية الأخيرة كان لها تأثير، وأعتقد أن إسرائيل تنفي وجود أضرار، لكن الفيديوهات التي تم تسريبها تشير إلى وصول غالبية الصواريخ إلى أهدافها وانفجارها. لا يمكن ألا تكون هناك أضرار في القواعد العسكرية وأيضا مبنى الموساد، الذي تعرّض لأحد هذه الصواريخ، كل تلك الأمور تضغط على نتنياهو في الداخل الإسرائيلي لكي يكون رد إسرائيل انتقاميا وليس جراحيا، وأعتقد أن نتنياهو في تلك اللحظات يتشاور مع السلطات الأمنية الإسرائيلية، وخلال الساعات القادمة سوف يتفق الإسرائيليون على شكل الرد، وبالتأكيد أن إيران لديها نفس الشيء، والجميع يترقب".ولفت شرقاوي إلى أنه "إذا ما قامت إسرائيل بضرب المناطق النووية في إيران، سوف تقدم إيران على ضرب المفاعل النووي الإسرائيلي في منطقة ديمونة وهي تستطيع فعل ذلك بعد أن وصلت صواريخها الأخيرة إلى أهدافها. الأمور مشتعلة ومختلفة جدا هذه المرة".وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد إسرائيل.وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".وتابع بايدن، عندما سُئل عما إذا كان سيسمح لإسرائيل بالرد على إيران: "أولاً وقبل كل شيء، نحن لا نسمح لإسرائيل، نحن ننصح إسرائيل. ولن يحدث شيء اليوم".وكشف الرئيس الأمريكي أن هناك "نقاشات" جارية حول احتمال شنّ إسرائيل ضربات ضد منشآت نفطية إيرانية.وعندما سُئل عما إذا كان يؤيد توجيه إسرائيل ضربات لتلك المنشآت، قال بايدن: "نجري نقاشات حول هذا الموضوع. أعتقد أنه سيكون قليلا... على أي حال"، دون أن يكمل جملته، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان بايدن، قد صرح أمس الأربعاء، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "إيران تجاوزت الحدود و سنفرض عقوبات عليها".وأضاف، ردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "الإجابة هي لا".كما أفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي وقت سابق، توعد نتنياهو إيران بدفع ثمن الهجوم، مضيفا: "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيرًا الليلة، وسوف تدفع ثمنه. النظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا و تصميمنا على الرد على أعدائنا".كما تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.وأضاف في مقطع فيديو، خلال تفقده قاعدة جوية في وسط إسرائيل: "سنرد.. يمكننا تحديد أهداف مهمة، ويمكننا ضربهم بدقة وقوة".وتابع: "لدينا القدرة على الوصول وضرب كل موقع في الشرق الأوسط، وأعداؤنا الذين لم يفهموا ذلك سيفهمونه قريبا".

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