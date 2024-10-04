لافروف: واشنطن لم تدن هجوم إسرائيل البري على لبنان بل تشجع توسيعه

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
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الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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https://sarabic.ae/20241004/لافروف-واشنطن-لم-تدن-هجوم-إسرائيل-البري-على-لبنان-بل-تشجعها-لتوسيعه--1093421273.html
لافروف: واشنطن لم تدن هجوم إسرائيل البري على لبنان بل تشجع توسيعه
لافروف: واشنطن لم تدن هجوم إسرائيل البري على لبنان بل تشجع توسيعه
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم توجه إدانة إلى إسرائيل على هجومها البري على لبنان، بل تشجعها في الواقع على توسيع منطقة... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T07:48+0000
2024-10-04T08:12+0000
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وقال لافروف في منشور له على على الموقع الإلكتروني للدائرة الدبلوماسية الروسية: "إن أساليب الاغتيالات السياسية التي أصبحت ممارسة شبه روتينية هي أيضا مثيرة للقلق الشديد، كما حدث في 31 يوليو/تموز في طهران، وفي 27 سبتمبر/أيلول في بيروت، وبعد أن بدأت إسرائيل غزوها البري للبنان ليلة الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لم يكن هناك أي رد ولم يصدر عن الإدارة الأمريكية كلمة إدانة لهذا العمل العدواني ضد دولة ذات سيادة، وبالتالي فإن واشنطن تشجع في الواقع حليفتها في الشرق الأوسط على توسيع منطقة العمليات العسكرية".وأضاف أن "التطورات المأساوية وغير المقبولة في الصراع العربي الإسرائيلي، في لبنان واليمن والبحر الأحمر وخليج عدن والسودان وغيرها من "المناطق الساخنة" في أفريقيا، تعكس حقيقة لا جدال فيها: الأمن يمكن أن يكون متساويا وغير قابل للتجزئة للجميع، أو لا يمكن أن يكون ولن يكون لأحد".وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروتخبير أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" عن سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران
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روسيا, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله
روسيا, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله

لافروف: واشنطن لم تدن هجوم إسرائيل البري على لبنان بل تشجع توسيعه

07:48 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 08:12 GMT 04.10.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم توجه إدانة إلى إسرائيل على هجومها البري على لبنان، بل تشجعها في الواقع على توسيع منطقة العمليات العسكرية.
وقال لافروف في منشور له على على الموقع الإلكتروني للدائرة الدبلوماسية الروسية: "إن أساليب الاغتيالات السياسية التي أصبحت ممارسة شبه روتينية هي أيضا مثيرة للقلق الشديد، كما حدث في 31 يوليو/تموز في طهران، وفي 27 سبتمبر/أيلول في بيروت، وبعد أن بدأت إسرائيل غزوها البري للبنان ليلة الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لم يكن هناك أي رد ولم يصدر عن الإدارة الأمريكية كلمة إدانة لهذا العمل العدواني ضد دولة ذات سيادة، وبالتالي فإن واشنطن تشجع في الواقع حليفتها في الشرق الأوسط على توسيع منطقة العمليات العسكرية".
وأضاف أن "التطورات المأساوية وغير المقبولة في الصراع العربي الإسرائيلي، في لبنان واليمن والبحر الأحمر وخليج عدن والسودان وغيرها من "المناطق الساخنة" في أفريقيا، تعكس حقيقة لا جدال فيها: الأمن يمكن أن يكون متساويا وغير قابل للتجزئة للجميع، أو لا يمكن أن يكون ولن يكون لأحد".
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وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
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خبير أمريكي يكشف لـ"سبوتنيك" عن سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران
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