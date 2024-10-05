https://sarabic.ae/20241005/العدل-الأوروبية-تصدر-حكما-قد-يغير-قواعد-فيفا-لانتقال-اللاعبين-1093454722.html

"العدل الأوروبية" تصدر حكما قد يغير قواعد "فيفا" لانتقال اللاعبين

"العدل الأوروبية" تصدر حكما قد يغير قواعد "فيفا" لانتقال اللاعبين

سبوتنيك عربي

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما وُصف بالتاريخي، ربما يكون من شأنه تغيير قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتقالات اللاعبين المحترفين بين الأندية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-05T08:26+0000

2024-10-05T08:26+0000

2024-10-05T08:26+0000

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وتناقلت وسائل إعلام بريطانية الحكم الذي يقضي بأن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن انتقالات اللاعبين المحترفين تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية الحركة.يأتي حكم محكمة العدل الأوروبية استجابة لدعوى رفعها اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا، بعدما خاض نزاعا قضائيا مع ناديه السابق "لوكوموتيف موسكو" على مدى 10 سنوات، حيث زعم نجم باريس سان جرمان السابق، أن قواعد "فيفا" عرقلت بحثه عن نادٍ جديد.في سياق متصل، علق "فيفا" على الحكم، قائلا إنه "راض عن تأكيد المحكمة لبعض المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات، لكن الحكم استهدف فقط فقرتين في لائحة الانتقالات الخاصة به"، كما أكد "فيفا" أنه بصدد تحليل الحكم بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل اتخاذ خطوات لاحقة.ويعتبر هذا الحكم هو الأحدث ضمن سلسلة من قرارات أصدرتها المحكمة الأوروبية تتحدى الوضع القانوني الراهن في عالم الرياضة، وبالتالي فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في سوق الانتقالات.وفي وقت سابق، قال أيقونة نادي آرسنال، إيمانويل بيتيت، إن نادياً سعودياً قد يوقع مع النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، في صفقة بقيمة مالية كبيرة جدًا.وكشفت تقارير غربية عن احتمالية انتقال أحد نجوم الدوري الإنجليزي المتألقين، إلى الدوري السعودي للمحترفين بصفقة ضخمة للغاية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني قد تغري أحد أخطر هدافي أوروبا.وأوضحت الصحيفة: "تم ترشيح هالاند للانتقال مستقبلاً إلى الدوري السعودي للمحترفين من جانب إيمانويل بيتيت، ولكن فقط بعد أن يختتم النجم النرويجي سنوات شبابه في أوروبا.وقال بيتي في تصريحاته: "أعتقد أنه في يوم من الأيام قد ينتهي بنا الأمر برؤية إيرلينغ هالاند في المملكة العربية السعودية، اعتمادًا على كيفية تطور المستوى هناك".ولا يزال الدوري السعودي للمحترفين يجذب اللاعبين العالميين في كرة القدم، والذي من المفترض أن يكون اسم هالاند على رادارهم،ومع ذلك، وفقًا لبيتيت، من المرجح أن يتم تعليق أي انتقال محتمل حتى وقت لاحق من حياته المهنية.

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