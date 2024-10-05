https://sarabic.ae/20241005/نتنياهو-بعد-دعوة-ماكرون-إلى-وقف-إرسال-الأسلحة-لإسرائيل-عار-عليك-وسننتصر-بدعمك-أو-بدونه-1093469765.html

نتنياهو بعد دعوة ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل: عار عليك وسننتصر بدعمك أو بدونه

نتنياهو بعد دعوة ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل: عار عليك وسننتصر بدعمك أو بدونه

سبوتنيك عربي

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد دعوة الأخير إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل. 05.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-05T19:19+0000

2024-10-05T19:19+0000

2024-10-05T19:19+0000

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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن نتنياهو في كلمة له، مهاجمته الرئيس الفرنسي بعد دعوة ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. وقال نتنياهو:وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال كلمته إلى أن "أجلينا سكاننا في الشمال لمنع حدوث مجزرة شبيهة بما حدث في جنوب البلاد، ودمرنا جزءا من منظومة الصواريخ والأنفاق الخاصة بحزب الله على حدودنا".وشدد نتنياهو على عزم بلاده على التعامل مع كل تهديد ويشمل ذلك التهديد الإيراني، قائلا: "سنرد بقوة على الهجمات الإيرانية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر، في وقت سابق من اليوم السبت، بتضرر قاعدتين عسكريتين خلال الهجوم الإيراني الاخير، الذي وقع الثلاثاء الماضي.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هجوم إيران أصاب قاعدتي "نيفاتيم وتل نوف" لكن لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، مشددا على أن قوات الجيش دمرت ألفي هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض، وكذلك نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل.وأوضح هاغاري أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بإصرار على تدمير البنى التحتية لحزب الله وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم"، على حد زعمه.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.

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