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وزير الخارجية السوري يلتقي مع نظيره الإيراني في دمشق

وزير الخارجية السوري يلتقي مع نظيره الإيراني في دمشق

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، قادمًا من بيروت في زيارة رسمية سيبحث خلالها التطورات الإقليمية والعلاقات... 05.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-05T07:43+0000

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وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن هدف الزيارة إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة وعلى رأسها وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.وأشار عراقجي إلى أنه يبحث مع وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وكان عراقجي قد أكد خلال زيارته إلى لبنان، يوم أمس الجمعة، أن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي سيكون شاملا ومتناسبا.يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد نفذ هجوما ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني في لبنان، عباس نيلفروشان.وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن إيران ستستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.مشاهد لهبوط طائرة وزير الخارجية الإيراني في بيروت وسط قصف إسرائيلي مستمر... فيديوإيران توجه رسالة تحذيرية إلى أمريكا عقب هجومها الصاروخي على إسرائيل

https://sarabic.ae/20241004/وزير-الخارجية-الإيراني-من-لبنان-ردنا-سيكون-شاملا-ومتناسبا-على-أي-عدوان-إسرائيلي--1093437343.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة