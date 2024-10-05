وزير الخارجية السوري يلتقي مع نظيره الإيراني في دمشق

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القوات الروسية تحرر بلدة جيلانوي فتورويي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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30 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
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البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
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12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
17:33 GMT
29 د
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خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
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11:19 GMT
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مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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وزير الخارجية السوري يلتقي مع نظيره الإيراني في دمشق
وزير الخارجية السوري يلتقي مع نظيره الإيراني في دمشق
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، قادمًا من بيروت في زيارة رسمية سيبحث خلالها التطورات الإقليمية والعلاقات... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T07:43+0000
2024-10-05T07:43+0000
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وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن هدف الزيارة إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة وعلى رأسها وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.وأشار عراقجي إلى أنه يبحث مع وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.وكان عراقجي قد أكد خلال زيارته إلى لبنان، يوم أمس الجمعة، أن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي سيكون شاملا ومتناسبا.يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد نفذ هجوما ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني في لبنان، عباس نيلفروشان.وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن إيران ستستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.مشاهد لهبوط طائرة وزير الخارجية الإيراني في بيروت وسط قصف إسرائيلي مستمر... فيديوإيران توجه رسالة تحذيرية إلى أمريكا عقب هجومها الصاروخي على إسرائيل
https://sarabic.ae/20241004/وزير-الخارجية-الإيراني-من-لبنان-ردنا-سيكون-شاملا-ومتناسبا-على-أي-عدوان-إسرائيلي--1093437343.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير الخارجية السوري يلتقي مع نظيره الإيراني في دمشق

07:43 GMT 05.10.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لوصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى دمشق
صورة لوصول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، قادمًا من بيروت في زيارة رسمية سيبحث خلالها التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن هدف الزيارة إلى دمشق هو مواصلة المشاورات بشأن التطورات في المنطقة وعلى رأسها وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.
وأشار عراقجي إلى أنه يبحث مع وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعرب عراقجي عن دعم بلاده لمساعي وقف إطلاق النار بشرط مراعاة حقوق الشعب اللبناني وتزامنه مع وقف إطلاق النار في غزة.
وكان عراقجي قد أكد خلال زيارته إلى لبنان، يوم أمس الجمعة، أن رد إيران على أي هجوم إسرائيلي سيكون شاملا ومتناسبا.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
وزير الخارجية الإيراني من لبنان: ردنا سيكون شاملا ومتناسبا على أي عدوان إسرائيلي
أمس, 13:07 GMT
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني قد نفذ هجوما ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني في لبنان، عباس نيلفروشان.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن إيران ستستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.
مشاهد لهبوط طائرة وزير الخارجية الإيراني في بيروت وسط قصف إسرائيلي مستمر... فيديو
إيران توجه رسالة تحذيرية إلى أمريكا عقب هجومها الصاروخي على إسرائيل
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