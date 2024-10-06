https://sarabic.ae/20241006/تعليق-الرحلات-في-المطارات-الإيرانية-بين-التاسعة-مساء-اليوم-وحتى-السادسة-صباح-الغد-الإثنين-1093486210.html
تعليق الرحلات في المطارات الإيرانية بين التاسعة مساء اليوم وحتى السادسة صباح الغد الإثنين
تعليق الرحلات في المطارات الإيرانية بين التاسعة مساء اليوم وحتى السادسة صباح الغد الإثنين
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات في المطارات الإيرانية بين الساعة 9 مساء اليوم إلى الساعة 6 من صباح غد الإثنين بالتوقيت المحلي. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وياتي ذلك على خلفية تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران ووسط تهديدات متبادلة بقصف منشآت حيوية.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني في بلاده، قوله "بسبب القيود التشغيلية، سيتم إلغاء رحلات مطارات الدولة من الساعة 21:00 الليلة الأحد إلى الساعة 6:00 صباح غد".وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "سيتم الإعلان عن تغييرات الرحلات وكيفية استرداد تذاكر الطيران لاحقا".وفي وقت سابق، أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن إيران ستضرب في آن واحد جميع مصادر الطاقة ومحطاتها والمصافي وحقول الغاز في الأراضي المحتلة، "إن ارتكبت إسرائيل أي خطئ"، وردّت على الهجمات الصاروخية الإيرانية، معلنا شروط طهران لوقف إطلاق النار.وأضاف فدوي، في حديث مع وكالة "أنباء الطلبة الإيرانية المحافظة"، أن "إيران بلد واسع وكبير ولديها منشآت اقتصادية كثيرة، لكن إسرائيل لديها فقط ثلاث محطات وعدة مصاف، ونحن نستطيع ضربها جميعها مرة واحدة".من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات من بيروت في مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه "إذا ما ردت إسرائيل، فسيكون ردنا القادم أكثر قوة"، مشيرًا إلى أنه أجرى مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن وقف إطلاق النار و"نتواصل مع دول أخرى أيضا".
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الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تعليق الرحلات في المطارات الإيرانية بين التاسعة مساء اليوم وحتى السادسة صباح الغد الإثنين
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات في المطارات الإيرانية بين الساعة 9 مساء اليوم إلى الساعة 6 من صباح غد الإثنين بالتوقيت المحلي.
القاهرة - سبوتنيك
. وياتي ذلك على خلفية تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران ووسط تهديدات متبادلة بقصف منشآت حيوية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني في بلاده، قوله "بسبب القيود التشغيلية، سيتم إلغاء رحلات مطارات الدولة من الساعة 21:00 الليلة الأحد إلى الساعة 6:00 صباح غد".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "سيتم الإعلان عن تغييرات الرحلات وكيفية استرداد تذاكر الطيران لاحقا".
وفي وقت سابق، أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن إيران ستضرب في آن واحد جميع مصادر الطاقة ومحطاتها والمصافي وحقول الغاز في الأراضي المحتلة، "إن ارتكبت إسرائيل أي خطئ"، وردّت على الهجمات الصاروخية الإيرانية، معلنا شروط طهران لوقف إطلاق النار.
وأضاف فدوي، في حديث مع وكالة "أنباء الطلبة الإيرانية المحافظة"، أن "إيران بلد واسع وكبير ولديها منشآت اقتصادية كثيرة، لكن إسرائيل لديها فقط ثلاث محطات وعدة مصاف،
ونحن نستطيع ضربها جميعها مرة واحدة".
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات من بيروت في مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه "إذا ما ردت إسرائيل، فسيكون ردنا القادم أكثر قوة"
، مشيرًا إلى أنه أجرى مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن وقف إطلاق النار و"نتواصل مع دول أخرى أيضا".