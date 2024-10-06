تعليق الرحلات في المطارات الإيرانية بين التاسعة مساء اليوم وحتى السادسة صباح الغد الإثنين

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لبنان والعالم
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شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:03 GMT
15 د
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11:19 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
12:49 GMT
10 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
العنوان: إيران تدعم أي هدنة يعقدها لبنان تضمن وقف كامل لإطلاق النار في غزة.. جهود سياسية لبنانية لإطلاق مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
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ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
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ع الموجة مع ايلي
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
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59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241006/تعليق-الرحلات-في-المطارات-الإيرانية-بين-التاسعة-مساء-اليوم-وحتى-السادسة-صباح-الغد-الإثنين-1093486210.html
تعليق الرحلات في المطارات الإيرانية بين التاسعة مساء اليوم وحتى السادسة صباح الغد الإثنين
تعليق الرحلات في المطارات الإيرانية بين التاسعة مساء اليوم وحتى السادسة صباح الغد الإثنين
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات في المطارات الإيرانية بين الساعة 9 مساء اليوم إلى الساعة 6 من صباح غد الإثنين بالتوقيت المحلي. 06.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-06T16:27+0000
2024-10-06T16:27+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وياتي ذلك على خلفية تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران ووسط تهديدات متبادلة بقصف منشآت حيوية.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني في بلاده، قوله "بسبب القيود التشغيلية، سيتم إلغاء رحلات مطارات الدولة من الساعة 21:00 الليلة الأحد إلى الساعة 6:00 صباح غد".وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "سيتم الإعلان عن تغييرات الرحلات وكيفية استرداد تذاكر الطيران لاحقا".وفي وقت سابق، أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن إيران ستضرب في آن واحد جميع مصادر الطاقة ومحطاتها والمصافي وحقول الغاز في الأراضي المحتلة، "إن ارتكبت إسرائيل أي خطئ"، وردّت على الهجمات الصاروخية الإيرانية، معلنا شروط طهران لوقف إطلاق النار.وأضاف فدوي، في حديث مع وكالة "أنباء الطلبة الإيرانية المحافظة"، أن "إيران بلد واسع وكبير ولديها منشآت اقتصادية كثيرة، لكن إسرائيل لديها فقط ثلاث محطات وعدة مصاف، ونحن نستطيع ضربها جميعها مرة واحدة".من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات من بيروت في مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه "إذا ما ردت إسرائيل، فسيكون ردنا القادم أكثر قوة"، مشيرًا إلى أنه أجرى مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن وقف إطلاق النار و"نتواصل مع دول أخرى أيضا".
https://sarabic.ae/20241005/تقرير-إسرائيل-تخطط-لرد-قاس-على-إيران-ثم-التحرك-نحو-العراق-1093454889.html
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الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تعليق الرحلات في المطارات الإيرانية بين التاسعة مساء اليوم وحتى السادسة صباح الغد الإثنين

16:27 GMT 06.10.2024
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300طائرة "إيرباص" للخطوط الجوية الإيرانية
طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات في المطارات الإيرانية بين الساعة 9 مساء اليوم إلى الساعة 6 من صباح غد الإثنين بالتوقيت المحلي.
القاهرة - سبوتنيك. وياتي ذلك على خلفية تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران ووسط تهديدات متبادلة بقصف منشآت حيوية.
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
تقرير: إسرائيل تخطط لرد قاس على إيران ثم التحرك نحو العراق
أمس, 08:53 GMT
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني في بلاده، قوله "بسبب القيود التشغيلية، سيتم إلغاء رحلات مطارات الدولة من الساعة 21:00 الليلة الأحد إلى الساعة 6:00 صباح غد".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "سيتم الإعلان عن تغييرات الرحلات وكيفية استرداد تذاكر الطيران لاحقا".
وفي وقت سابق، أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن إيران ستضرب في آن واحد جميع مصادر الطاقة ومحطاتها والمصافي وحقول الغاز في الأراضي المحتلة، "إن ارتكبت إسرائيل أي خطئ"، وردّت على الهجمات الصاروخية الإيرانية، معلنا شروط طهران لوقف إطلاق النار.
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
إيران تعلن جهوزية خطة الرد على أي تحرك إسرائيلي محتمل
12:01 GMT
وأضاف فدوي، في حديث مع وكالة "أنباء الطلبة الإيرانية المحافظة"، أن "إيران بلد واسع وكبير ولديها منشآت اقتصادية كثيرة، لكن إسرائيل لديها فقط ثلاث محطات وعدة مصاف، ونحن نستطيع ضربها جميعها مرة واحدة".
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات من بيروت في مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه "إذا ما ردت إسرائيل، فسيكون ردنا القادم أكثر قوة"، مشيرًا إلى أنه أجرى مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن وقف إطلاق النار و"نتواصل مع دول أخرى أيضا".
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