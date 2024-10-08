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لقاء سبوتنيك
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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بلا قيود
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عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
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شؤون عسكرية
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11:03 GMT
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https://sarabic.ae/20241008/قائمة-تتضمن-مفاجآت-مدرب-منتخب-وطني-لدولة-عربية-هو-الأعلى-أجرا-في-أفريقيا-1093542849.html
"قائمة تتضمن مفاجآت"... مدرب منتخب وطني لدولة عربية هو الأعلى أجرا في أفريقيا
"قائمة تتضمن مفاجآت"... مدرب منتخب وطني لدولة عربية هو الأعلى أجرا في أفريقيا
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية عن قائمة بأعلى الأجور التي يتقاضاها مدربو المنتخبات الوطنية في قارة أفريقيا، حيث أتى مدرب منتخب إحدى الدول العربية على رأس القائمة. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T12:11+0000
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وجاء مدرب المنتخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس قائمة المدربين الأعلى أجرا في أفريقيا، بدخل قدره نحو 135 ألف يورو شهريا.مدرب المغرب في مرتبة متقدمةوبحسب جريدة "النهار" الجزائرية، التي نشرت تفاصل الأجور، فإن راتب بيتكوفيتش، يعتبر أقل بكثير من سلفه جمال بلماضي، الذي وصل إلى 205 آلاف يورو شهريا.أفضل مدرب كرة قدم في العالمالمفاجأة في السودان وتونسوبحسب المصدر، يعد المدرب فوزي البنزرتي في تونس، من بين المدربين الأقل أجرًا، حيث يتقاضى 10 آلاف يورو شهريًا.أسرع لاعب في تاريخ كرة القدمحادث عنيف في سباق سيارات لم نشهد مثيلا له منذ 22 عاما.. فيديو
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, تونس, أخبار السودان اليوم
رياضة, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, تونس, أخبار السودان اليوم

"قائمة تتضمن مفاجآت"... مدرب منتخب وطني لدولة عربية هو الأعلى أجرا في أفريقيا

12:11 GMT 08.10.2024
© Photo / unsplash/Connor Coyneلاعب يضع قدمه على الكرق قبل ركلها
لاعب يضع قدمه على الكرق قبل ركلها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Photo / unsplash/Connor Coyne
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كشفت تقارير إعلامية عن قائمة بأعلى الأجور التي يتقاضاها مدربو المنتخبات الوطنية في قارة أفريقيا، حيث أتى مدرب منتخب إحدى الدول العربية على رأس القائمة.
وجاء مدرب المنتخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، على رأس قائمة المدربين الأعلى أجرا في أفريقيا، بدخل قدره نحو 135 ألف يورو شهريا.

وأتى هوغو بروس، مدرب جنوب أفريقيا ثانياً، براتب شهري يبلغ 75 ألف يورو، ويتقاسم بروس المرتبة الثانية مع مدرب منتخب كوت ديفوار، الذي حصل على الراتب ذاته، الذي كان يتقاضاه سلفه جان لوي غاسيه، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية.

مدرب المغرب في مرتبة متقدمة

أما في المرتبة الثالثة، فقد جاء مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، براتب قدره 70 ألف يورو شهرياً.

مدرب فريق نجم بن عكنون الجزائري، محمد مانع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
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وبحسب جريدة "النهار" الجزائرية، التي نشرت تفاصل الأجور، فإن راتب بيتكوفيتش، يعتبر أقل بكثير من سلفه جمال بلماضي، الذي وصل إلى 205 آلاف يورو شهريا.
أفضل مدرب كرة قدم في العالم

المفاجأة في السودان وتونس

بالإضافة إلى ذلك، شهدت قائمة المدربين الأعلى أجرا في أفريقيا، مفاجآت غير متوقعة، حيث أنه رغم قلة الموارد في السودان، إلا أن المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه، يتقاضى راتبًا قدره 48 ألف يورو شهريًا، وهو أعلى بكثير من راتب المدرب المصري حسام حسن، الذي يحصل على 30 ألف يورو فقط شهريًا، بحسب موقع "وين وين" الرياضي.

وبحسب المصدر، يعد المدرب فوزي البنزرتي في تونس، من بين المدربين الأقل أجرًا، حيث يتقاضى 10 آلاف يورو شهريًا.
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