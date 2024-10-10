https://sarabic.ae/20241010/بري-أمريكا-تقول-إنها-مع-وقف-إطلاق-النار-لكنها-لا-تفعل-شيئا-1093600736.html
بري: أمريكا تقول إنها مع وقف إطلاق النار لكنها لا تفعل شيئا
بري: أمريكا تقول إنها مع وقف إطلاق النار لكنها لا تفعل شيئا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أنه "لا تقدم إيجابيا بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان". 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T05:32+0000
2024-10-10T05:32+0000
2024-10-10T05:32+0000
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وقال بري، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الأمريكيين الذين يقولون إنهم مع وقف الحرب، لا يفعلون شيئاً لتحقيق ذلك"، مشددًا على أن الوضع المستجد لدى "حزب الله" يعوق حراك مسؤوليه، وبالتالي يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقه، بحسب قوله.وأضاف رئيس البرلمان اللبناني أن "التفويض الذي تحدث عنه نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، ليس جديداً، ولا يغير شيئاً"، معتبرًا أن "جلسة مجلس الأمن المرتقبة، اليوم الخميس، ستحمل مؤشرات على مسار الحراك السياسي".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الخميس، استهداف21 موقعًا وتموضعا للجيش الإسرائيلي، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 2141 لبنانيًا وإصابة 10099 آخرين، منذ بدء التصعيد العسكري بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، في 8 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023.تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها به.واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولًا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، بغارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي، وعدد آخر من القادة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ "عملية برية محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، بحسب قوله، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بري: أمريكا تقول إنها مع وقف إطلاق النار لكنها لا تفعل شيئا
أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أنه "لا تقدم إيجابيا بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان".
وقال بري، في حديث مع صحيفة
"الشرق الأوسط"، إن "الأمريكيين الذين يقولون إنهم مع وقف الحرب، لا يفعلون شيئاً لتحقيق ذلك"، مشددًا على أن الوضع المستجد لدى "حزب الله" يعوق حراك مسؤوليه، وبالتالي يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقه، بحسب قوله.
وأضاف رئيس البرلمان اللبناني أن "التفويض الذي تحدث عنه نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، ليس جديداً، ولا يغير شيئاً"، معتبرًا أن "جلسة مجلس الأمن المرتقبة، اليوم الخميس، ستحمل مؤشرات على مسار الحراك السياسي".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم الخميس، استهداف21 موقعًا وتموضعا
للجيش الإسرائيلي، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 2141 لبنانيًا وإصابة 10099 آخرين، منذ بدء التصعيد العسكري بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، في 8 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023.
تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان "حزب الله" فتح "جبهة مساندة" لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا بشكل يومي على طول الحدود
من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
ومنذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، عقب تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، التي يستخدمها عناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم، ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها به.
واستمرت الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل لـ"حزب الله" وصولًا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر الله
، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، بغارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ومعه قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي، وعدد آخر من القادة.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ "عملية برية محددة الهدف والدقة
" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، بحسب قوله، في عدد من القرى القريبة من الحدود، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا جديدًا في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.