https://sarabic.ae/20241014/ضابط-أمريكي-متقاعد-يقترح-حلا-جذريا-لإنقاذ-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1093757029.html
ضابط أمريكي متقاعد يقترح حلا جذريا "لإنقاذ" القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أمريكي متقاعد يقترح حلا جذريا "لإنقاذ" القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أنه يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من مقاطعة كورسك لتجنب خسائر أكبر. 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T19:51+0000
2024-10-14T19:51+0000
2024-10-14T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "الشيء الوحيد المنطقي هو أن أوكرانيا يجب أن تسحب جميع قواتها من هنا (من مقاطعة كورسك)، وتعيد الحدود، وتوقف هذه الخسائر التي لا نهاية لها وغير الضرورية".وبحسب ديفيس، تواصل كييف إرسال تعزيزات إلى المنطقة في محاولة للحصول على موطئ قدم.وأوضح ديفيس أنه نتيجة لذلك، تضطر القوات الأوكرانية إلى الحفاظ على خط الإمداد، ولكن بغض النظر عن ذلك، فإنها تستمر فقط في خسارة الأرض.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة أوكراينسك في جمهورية دونيتسكالوحدات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-الغرب-يواصل-دعم-أوكرانيا-ويشارك-في-الصراع-بشكل-مباشر-وغير-مباشر--1093754461.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي متقاعد يقترح حلا جذريا "لإنقاذ" القوات المسلحة الأوكرانية
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أنه يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من مقاطعة كورسك لتجنب خسائر أكبر.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "الشيء الوحيد المنطقي هو أن أوكرانيا يجب أن تسحب جميع قواتها من هنا (من مقاطعة كورسك)، وتعيد الحدود، وتوقف هذه الخسائر التي لا نهاية لها وغير الضرورية".
وبحسب ديفيس، تواصل كييف إرسال تعزيزات إلى المنطقة في محاولة للحصول على موطئ قدم.
وأوضح ديفيس أنه نتيجة لذلك، تضطر القوات الأوكرانية إلى الحفاظ على خط الإمداد، ولكن بغض النظر عن ذلك، فإنها تستمر فقط في خسارة الأرض.
وختم ديفيس، قائلا: "لقد أرادوا في البداية أن يجبروا روسيا على نقل قواتها من مكان آخر إلى ساحة المعركة هنا، لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.