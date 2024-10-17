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الفصائل الفلسطينية في دمشق تدعو إلى إلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
الفصائل الفلسطينية في دمشق تدعو إلى إلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في سوريا، مؤتمرا صحفيا بمقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة دمشق، تناولوا خلاله التطورات في فلسطين ولبنان، و"المجازر"... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T10:33+0000
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وأكد القادة الفلسطينيون، خلال المؤتمر، على أن "الحملة العسكرية الصهيونية الإجرامية، التي يقوم بها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، وفرض الحصار عليه والقصف الوحشي والمجازر المستجدة بحق المدنيين في جباليا ومخيم النصيرات وأماكن إيواء النازحين، ومنع إدخال المواد الغذائية والإغاثية ومحاولاته المستمرة لإخلاء المستشفيات واستهدافها بالقصف تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية وعملية إبادة جماعية موصوفة، تقوم بها حكومة نتنياهو الفاشية".ودعا قادة الفصائل إلى "ضرورة الذهاب نحو استراتيجية موحدة عمادها المقاومة بكافة أشكالها"، كما طالبوا "الدول العربية المطبّعة بقطع علاقاتها وإلغاء الاتفاقات الموقعة مع كيان الاحتلال ومطالبة الحكومات في العالم باتخاذ خطوات عملية في مواجهة حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال في غزة والضفة ولبنان".بدوره، ندد الأمين العام للـ"جبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (القيادة العامة)، طلال ناجي، في كلمة له، "بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتدميره البنية التحتية والمشافي وتهجير السكان ومنع المواد الطبية، وسياسة التجويع أمام المجتمع الدولي"، مؤكدًا أن "صمود الشعب الفلسطيني وتلاحم المقاومة في جميع الجبهات يقفان ببسالة في مواجهة هذه المخططات والمشاريع الاستعمارية".من جانبه، دعا الأمين العام للـ"قيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي"، الدكتور محمد قيس، إلى "ضرورة أن ترتقي الفصائل الفلسطينية إلى مستوى المسؤولية والتحديات الماثلة وتوحيد الصف الفلسطيني لأنها مصلحة عامة وضرورية لمواجهة العدوان الصهيوني ومخططاته التقسيمية والساعية لطمس القضية وإقامة مشروع الشرق الأوسط الجديد لتسييد الكيان الصهيوني على حساب الحقوق والأرض والثروات العربية".بعد هجوم "حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يبحث عن وسائل جديدة لمواجهة الطائرات المسيرةعام من الحصار والنزوح المتكرر يفاقم حياة الغزيين صعوبة ومشقة
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أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الفصائل الفلسطينية, الفصائل الفلسطينية, الفصائل الفلسطينية في دمشق, طوفان الأقصى, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, الفصائل الفلسطينية, الفصائل الفلسطينية, الفصائل الفلسطينية في دمشق, طوفان الأقصى, حصري, تقارير سبوتنيك

الفصائل الفلسطينية في دمشق تدعو إلى إلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

10:33 GMT 17.10.2024 (تم التحديث: 10:35 GMT 17.10.2024)
© Sputnik . Wasel Hmeidaصور لاجتماع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة دمشق
صور لاجتماع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية في سوريا في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
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عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في سوريا، مؤتمرا صحفيا بمقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة دمشق، تناولوا خلاله التطورات في فلسطين ولبنان، و"المجازر" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أبناء البلدين.
وأكد القادة الفلسطينيون، خلال المؤتمر، على أن "الحملة العسكرية الصهيونية الإجرامية، التي يقوم بها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، وفرض الحصار عليه والقصف الوحشي والمجازر المستجدة بحق المدنيين في جباليا ومخيم النصيرات وأماكن إيواء النازحين، ومنع إدخال المواد الغذائية والإغاثية ومحاولاته المستمرة لإخلاء المستشفيات واستهدافها بالقصف تمثل جرائم حرب ضد الإنسانية وعملية إبادة جماعية موصوفة، تقوم بها حكومة نتنياهو الفاشية".
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر &quot;المجلس الوطني الفلسطيني&quot; في العاصمة دمشق - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

1/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

2/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

3/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

4/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

5/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

6/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

7/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

8/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

9/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

10/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

11/11
© Sputnik . Wasel Hmeida

صور لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في سوريا، في مقر "المجلس الوطني الفلسطيني" في العاصمة دمشق

ودعا قادة الفصائل إلى "ضرورة الذهاب نحو استراتيجية موحدة عمادها المقاومة بكافة أشكالها"، كما طالبوا "الدول العربية المطبّعة بقطع علاقاتها وإلغاء الاتفاقات الموقعة مع كيان الاحتلال ومطالبة الحكومات في العالم باتخاذ خطوات عملية في مواجهة حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال في غزة والضفة ولبنان".
بدوره، ندد الأمين العام للـ"جبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (القيادة العامة)، طلال ناجي، في كلمة له، "بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتدميره البنية التحتية والمشافي وتهجير السكان ومنع المواد الطبية، وسياسة التجويع أمام المجتمع الدولي"، مؤكدًا أن "صمود الشعب الفلسطيني وتلاحم المقاومة في جميع الجبهات يقفان ببسالة في مواجهة هذه المخططات والمشاريع الاستعمارية".
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8 أكتوبر, 16:25 GMT
من جانبه، دعا الأمين العام للـ"قيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي"، الدكتور محمد قيس، إلى "ضرورة أن ترتقي الفصائل الفلسطينية إلى مستوى المسؤولية والتحديات الماثلة وتوحيد الصف الفلسطيني لأنها مصلحة عامة وضرورية لمواجهة العدوان الصهيوني ومخططاته التقسيمية والساعية لطمس القضية وإقامة مشروع الشرق الأوسط الجديد لتسييد الكيان الصهيوني على حساب الحقوق والأرض والثروات العربية".
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