https://sarabic.ae/20241017/بعد-أنباء-عن-مقتل-السنوار-حماس-تصدر-بيانا-بشأن-اغتيال-أحد-قياداتها-1093885477.html

بعد أنباء عن مقتل السنوار.. "حماس" تصدر بيانا بشأن "اغتيال" أحد قياداتها

بعد أنباء عن مقتل السنوار.. "حماس" تصدر بيانا بشأن "اغتيال" أحد قياداتها

سبوتنيك عربي

أصدرت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بيانا بعد تداول أنباء بشكل واسع حول اغتيال رئيس مكتبها السياسي، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بغزة. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T16:17+0000

2024-10-17T16:17+0000

2024-10-17T16:17+0000

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وقالت في بيان عبر قناتها على "تلغرام"، إنها "تتابع باستغراب شديد ما تم تداوله من أخبار كاذبة وغير دقيقة حول "اغتيال" أحد قياداتها".وتابعت: "نؤكد للجميع أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وهي جزء من حملة ممنهجة تستهدف إرباك صفوف الحركة، وإثارة الفوضى والتوتر في الشارع الفلسطيني".كما حذرت "حماس" في بيانها، من "نشر أي أخبار كاذبة"، وأكدت أن "البيانات الرسمية الصادرة عن الحركة لا تصدر إلا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" أو موقعها الإلكتروني.يأتي ذلك، بعدما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار قد قُتل في عملية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي تولى منصب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، خلفا لإسماعيل هنية، الذي تعرض لاغتيال في إيران، بشهر يوليو/ تموز الماضي.ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي، قوله: "تم القضاء على السنوار".من جهتها أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل عملية الاغتيال: "‏وقع الاشتباك في حي تل السلطان برفح وكان يرتدي جعبة عسكرية فيها مخازن رصاص وعدد من القنابل اليدوية إلى جانب قيادي ميداني آخر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "ربما يكون قد قتل رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس" يحيى السنوار خلال عملية في قطاع غزة".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة تم القضاء على ثلاثة مخربين. يفحص كل من جيش الدفاع وجهاز الشاباك الاحتمال بأن أحد المخربين الذين قضي عليهم هو المدعو يحيي السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية المخربين".وأضاف "في المبنى الذي قضي داخله على المخربين لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة حيث تواصل قوات جيش الدفاع والشاباك العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الفائت، أنه قصف مركز قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس الفلسطينية في مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط قطاع غزة، بحسب قوله.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو، قبل قليل، وبدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية والـ"شاباك" والقيادة الجنوبية على مخربين كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة تم إنشاؤه في منطقة عرفت سابقًا كمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".وأضاف: "استخدم عناصر "حماس" مجمع المستشفى لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش ودولة إسرائيل".وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن وقوع 3 قتلى وإصابات في القصف، الذي شنه الجيش الإسرائيلي للمرة السابعة على التوالي، على خيام للنازحين داخل أسوار مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع.

https://sarabic.ae/20241017/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-احتمالية-مقتل-السنوار-خلال-عملية-في-قطاع-غزة---عاجل-1093871747.html

https://sarabic.ae/20241017/إسرائيل-تعلن-مقتل-يحيى-السنوار-خلال-عملية-عسكرية-في-قطاع-غزة--1093881018.html

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