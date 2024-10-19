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https://sarabic.ae/20241019/أردوغان-استشهاد-العديد-من-القادة-يكاد-يكون-مصدر-سرور-لأنصار-إسرائيل-1093950322.html
أردوغان: استشهاد العديد من القادة يكاد يكون مصدر سرور لأنصار إسرائيل
أردوغان: استشهاد العديد من القادة يكاد يكون مصدر سرور لأنصار إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمتلك عقلية توسعية، ومن الواضح أنه لا يركز على إبقاء الحرب ضمن... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T15:04+0000
2024-10-19T15:04+0000
رجب طيب أردوغان
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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إسرائيل
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وأشار في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مدينة إسطنبول التركية: "أن الحرب التي بدأت في قطاع غزة امتدت الآن إلى لبنان، ومن المؤسف أن إسرائيل تواصل مجازرها في لبنان بوحشية لا هوادة فيها".وواصل: "يبدو أن استشهاد العديد من القادة يشكّل مصدر فخر وسرور بالنسبة لأنصار إسرائيل، بينما الغرب يبدو وأن يحتفل بذلك من خلال التزامه الصمت".وتابع أردوغان: "إن نهج أمريكا طيلة هذه العملية ليس مختلفا أيضا، فليس من الصعب على إسرائيل الحصول على الأسلحة والمعدات منها، إذ يتم توريدها إليها بكميات كبيرة، وبهذه الموارد، تواصل إسرائيل مجازرها في المنطقة".وأضاف أن "إرساء وقف إطلاق نار دائم، وإرسال المساعدات إلى المنطقة، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل، أمر مهم، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو منتقد منذ فترة طويلة للأعمال العسكرية الإسرائيلية، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا وتكرارا، وشبهه بالزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر.وأمس الجمعة، دعا أردوغان، خلال المفاوضات مع وزراء خارجية اجتماع، المنصة الإقليمية "3+3" للتعاون في جنوب القوقاز بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى فرض حظر من قبل الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.وأضاف مكتب الرئيس التركي: "قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل ملتزمة بالاستفزازات من أجل نشر الصراعات في المنطقة، وأن كل يوم دون وقف لإطلاق النار يجعل الحرب الإقليمية أقرب.ووفقا للرئيس التركي، فإن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل في الأمم المتحدة سيكون خطوة فعالة لوقف إطلاق النار".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241009/أردوغان-يصف-إسرائيل-بأنها-منظمة-إرهابية-صهيونية-1093577527.html
https://sarabic.ae/20241007/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يناقشان-التطورات-الخطيرة-في-الشرق-الأوسط-1093519357.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, طوفان الأقصى
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, طوفان الأقصى

أردوغان: استشهاد العديد من القادة يكاد يكون مصدر سرور لأنصار إسرائيل

15:04 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يمتلك عقلية توسعية، ومن الواضح أنه لا يركز على إبقاء الحرب ضمن "حدود معينة".
وأشار في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مدينة إسطنبول التركية: "أن الحرب التي بدأت في قطاع غزة امتدت الآن إلى لبنان، ومن المؤسف أن إسرائيل تواصل مجازرها في لبنان بوحشية لا هوادة فيها".
وواصل: "يبدو أن استشهاد العديد من القادة يشكّل مصدر فخر وسرور بالنسبة لأنصار إسرائيل، بينما الغرب يبدو وأن يحتفل بذلك من خلال التزامه الصمت".
وتابع أردوغان: "إن نهج أمريكا طيلة هذه العملية ليس مختلفا أيضا، فليس من الصعب على إسرائيل الحصول على الأسلحة والمعدات منها، إذ يتم توريدها إليها بكميات كبيرة، وبهذه الموارد، تواصل إسرائيل مجازرها في المنطقة".
وأضاف أن "إرساء وقف إطلاق نار دائم، وإرسال المساعدات إلى المنطقة، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل، أمر مهم، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
أردوغان يصف إسرائيل بأنها "منظمة إرهابية صهيونية"
9 أكتوبر, 10:11 GMT
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو منتقد منذ فترة طويلة للأعمال العسكرية الإسرائيلية، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا وتكرارا، وشبهه بالزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر.
وأمس الجمعة، دعا أردوغان، خلال المفاوضات مع وزراء خارجية اجتماع، المنصة الإقليمية "3+3" للتعاون في جنوب القوقاز بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى فرض حظر من قبل الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف مكتب الرئيس التركي: "قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل ملتزمة بالاستفزازات من أجل نشر الصراعات في المنطقة، وأن كل يوم دون وقف لإطلاق النار يجعل الحرب الإقليمية أقرب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط
7 أكتوبر, 14:41 GMT
ووفقا للرئيس التركي، فإن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل في الأمم المتحدة سيكون خطوة فعالة لوقف إطلاق النار".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر 2023، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.
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