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عالم سبوتنيك
حزب الله يعلن الانتقال لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد إسرائيل، روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية
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شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
10:30 GMT
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خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
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أمساليوم
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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241020/الدفاع-الروسية-إسقاط-110مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-روسية-1093957525.html
الدفاع الروسية: إسقاط 110مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية
الدفاع الروسية: إسقاط 110مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضي، 110طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T04:23+0000
2024-10-20T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت: "تم تدمير واعتراض 110 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 43 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و27 فوق مقاطعة ليبيتسك، و18 فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و7 فوق مقاطعة بيلغورود، و6 فوق مقاطعة . منطقة بريانسك، واحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241019/مقتل-20-عسكريا-من-قوات-كييف-بضربة-على-مستودع-ذخيرة-أوكراني-في-زابوروجيه-1093955932.html
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روسيا

الدفاع الروسية: إسقاط 110مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

04:23 GMT 20.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضي، 110طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وأضافت: "تم تدمير واعتراض 110 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 43 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و27 فوق مقاطعة ليبيتسك، و18 فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و7 فوق مقاطعة بيلغورود، و6 فوق مقاطعة . منطقة بريانسك، واحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
مقتل 20 عسكريا من قوات كييف بضربة على مستودع ذخيرة أوكراني في زابوروجيه
أمس, 21:54 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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