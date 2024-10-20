https://sarabic.ae/20241020/الدفاع-الروسية-إسقاط-110مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-روسية-1093957525.html

الدفاع الروسية: إسقاط 110مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

الدفاع الروسية: إسقاط 110مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضي، 110طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T04:23+0000

2024-10-20T04:23+0000

2024-10-20T04:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت: "تم تدمير واعتراض 110 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة، إذ تم إسقاط 43 طائرة دون طيار فوق مقاطعة كورسك، و27 فوق مقاطعة ليبيتسك، و18 فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و7 فوق مقاطعة بيلغورود، و6 فوق مقاطعة . منطقة بريانسك، واحدة فوق أراضي مقاطعة موسكو".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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