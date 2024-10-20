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عمدة العاصمة الروسية: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم بواسطة مسيرة باتجاه موسكو
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عمدة العاصمة الروسية: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم بواسطة مسيرة باتجاه موسكو
عمدة العاصمة الروسية: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم بواسطة مسيرة باتجاه موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي صد هجوما بطائرة دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو في منطقة رامنسكي الحضرية. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وأكد سوبيانين في بيان له عبر تطبيق "تليغرام": أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع قد صدت في منطقة رامنسكي الحضرية هجوما بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".وأضاف بيان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه "لم تقع إصابات أو أضرار مادية في الموقع الذي سقط فيه الحطام وفقًا للبيانات الأولية".يذكر أنه في 10 أغسطس/ آب الماضي، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن صاروخًا أوكرانيًا سقط على مبنى سكني في كورسك، ما تسبب في نشوب حريق في المبنى.وقال سميرنوف، عبرمنشور عبر تطبيق "تلغرام": "سقط اليوم صاروخ أوكراني على مبنى سكني في مدينة كورسك، واندلع حريق"، أضاف أن "جميع خدمات الطوارئ توجهت إلى مكان الاستهداف".من جانب آخر، قال المقر الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن "الهياكل الداعمة للمبنى السكني لم تتضرر"، مشيرًا إلى أن "خدمات الطوارئ أنقذت 15 شخصًا".وأوضح المقر، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، بالقول: "رجال الإطفاء التابعون لوزارة الطوارئ الروسية يعملون على تخفيف تداعيات الحادث في كورسك. تحطمت نوافذ مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، وتضررت الشرفات. لم تتضرر الهياكل الداعمة للمبنى. اشتعلت النيران في سيارات عدة. لم ينتشر الحريق وقد تم إخماده".
https://sarabic.ae/20240930/وزارة-الطوارئ-الروسية-إخماد-حريق-في-مبنى-سكني-في-شمال-موسكو-1093256040.html
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العالم, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

عمدة العاصمة الروسية: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم بواسطة مسيرة باتجاه موسكو

00:00 GMT 20.10.2024 (تم التحديث: 00:20 GMT 20.10.2024)
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي صد هجوما بطائرة دون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو في منطقة رامنسكي الحضرية.
موسكو - سبوتنيك. وأكد سوبيانين في بيان له عبر تطبيق "تليغرام": أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع قد صدت في منطقة رامنسكي الحضرية هجوما بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".
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وأضاف بيان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه "لم تقع إصابات أو أضرار مادية في الموقع الذي سقط فيه الحطام وفقًا للبيانات الأولية".
يذكر أنه في 10 أغسطس/ آب الماضي، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن صاروخًا أوكرانيًا سقط على مبنى سكني في كورسك، ما تسبب في نشوب حريق في المبنى.
وقال سميرنوف، عبرمنشور عبر تطبيق "تلغرام": "سقط اليوم صاروخ أوكراني على مبنى سكني في مدينة كورسك، واندلع حريق"، أضاف أن "جميع خدمات الطوارئ توجهت إلى مكان الاستهداف".
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من جانب آخر، قال المقر الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن "الهياكل الداعمة للمبنى السكني لم تتضرر"، مشيرًا إلى أن "خدمات الطوارئ أنقذت 15 شخصًا".
وأوضح المقر، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، بالقول: "رجال الإطفاء التابعون لوزارة الطوارئ الروسية يعملون على تخفيف تداعيات الحادث في كورسك. تحطمت نوافذ مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، وتضررت الشرفات. لم تتضرر الهياكل الداعمة للمبنى. اشتعلت النيران في سيارات عدة. لم ينتشر الحريق وقد تم إخماده".
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