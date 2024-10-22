https://sarabic.ae/20241022/عضو-لقاء-مستقلون-من-أجل-لبنان-زيارة-أبو-الغيط-غريبة-عجيبة-وأميركا-تمارس-النفاق-السياسي-1094024867.html

عضو لقاء "مستقلون من أجل لبنان": زيارة أبو الغيط "غريبة عجيبة" وأميركا تمارس النفاق السياسي

عضو لقاء "مستقلون من أجل لبنان": زيارة أبو الغيط "غريبة عجيبة" وأميركا تمارس النفاق السياسي

سبوتنيك عربي

انتقد الدكتور بسام الهاشم، عضو لقاء "مستقلون من أجل لبنان"، زيارة أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، واصفًا إياها بأنها "غريبة عجيبة". وأشار الهاشم... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T08:53+0000

2024-10-22T08:53+0000

2024-10-22T08:53+0000

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كما أعرب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن "استغرابه من اختيار الإدارة الأمريكية للموفد أموس هوكستين، الذي شارك في العدوان على لبنان عام 2006، ليكون وسيطًا في الوضع الحالي". ولفت إلى أنّ "تزامن الزيارتين العربية والأمريكية مثير للاهتمام".وذكر أنّ "الموفد الأمريكي زار الشرق الأوسط 11 مرة خلال فترة الإبادة الجماعية في لبنان وغزة، ما يشير إلى عدم رغبة أمريكا في تحقيق أي تسوية".وفي سياق تاريخي، ذكر الهاشم أنّ "حزب الله تمكن من إخراج إسرائيل من لبنان دون شروط في عام 2000"، مؤكدًا أنّ "هذا النجاح سيتكرر اليوم، رغم بعض الضغوطات". وشدد على أنّ "الحرب الحالية ليست موجهة ضد حزب الله أو الطائفة الشيعية وحدها، بل ضد لبنان ككل، واعتبر أن القضية الديمغرافية في لبنان أصبحت جوهرية".وأوضح الهاشم أنّ "التغيرات الديمغرافية في لبنان تتسارع بشكل خطير"، مشيرًا إلى أنّ "نحو 1.6 مليون مواطن غادروا لبنان في الألفية الثالثة، بينهم أغلبية من الطائفة المسيحية، وأكد أن 65% منهم يحملون شهادات جامعية".كما لفت الهاشم إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يقوم بتمويل بقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، معتبرًا أنّ "ذلك ليس من منطلق المحبة، بل لتنفيذ مخطط إسرائيلي يستهدف خلق حرب أهلية لبنانية لإضعاف حزب الله".وفيما يتعلق بالهدنة، قال الهاشم إنها "تتضمن الاعتراف بالحدود اللبنانية المرسمة في عام 1929"، مشيرًا إلى أنّ "الأسس التي بُني عليها قرار 1701 قد أعيد تكريسها، مع وجود إجماع وطني على رفض انتخاب رئيس للجمهورية تحت القصف، وعدم الرغبة في تكرار تجربة عام 1982".

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https://sarabic.ae/20241021/عملية-عسكرية-إسرائيلية-ضد-مؤسسات-حزب-الله-المالية-ما-تأثير-هذه-الضربات-ودلالاتها؟-1094008191.html

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