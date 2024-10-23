https://sarabic.ae/20241023/خبير-اقتصادي-قوة-بريكس-تتمثل-في-تأثيرها-الاقتصادي-ونشهد-نشأة-نظام-عالمي-جديد-1094083169.html

خبير اقتصادي: قوة "بريكس" تتمثل في تأثيرها الاقتصادي ونشهد نشأة نظام عالمي جديد

خبير اقتصادي: قوة "بريكس" تتمثل في تأثيرها الاقتصادي ونشهد نشأة نظام عالمي جديد

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن "قوة مجموعة البريكس تكمن في تمثيلها لأكثر من 45% من سكان العالم و35% من الناتج الإجمالي... 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T13:24+0000

2024-10-23T13:24+0000

2024-10-23T13:24+0000

تقارير سبوتنيك

قمة بريكس 2024

مصر

القاهرة

سبوتنيك

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وأوضح السيد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "الجانب الاقتصادي هو المحرك الأساسي لمجموعة البريكس"، مشيراً إلى أن "تعزيز المشاركة والتوسع في المجموعة يأتي بناءً على قيمة كل دولة في تعزيز القوة الاقتصادية للتحالف". وأضاف أن "هذه الفكرة بدأت من روسيا والصين، حيث يُستند إلى ما تقدمه كل دولة من فوائد للمجموعة وكيفية استفادة الأعضاء الآخرين".وأكد الخبير، أن "كل دولة في التحالف تتحمل مسؤولية البناء وتحسين المجموعة، وأن العديد من الدول في المنطقة قد تكون إضافة جيدة للاقتصاد".ولفت السيد إلى أننا "نشهد نشأة نظام عالمي جديد يواجه النظام الأحادي العالمي"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع الأول للبريكس الذي يحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحمل دلالات مهمة، حيث إن وجود مصر في هذا التحالف يُعتبر مؤشراً مهماً".وفي ختام تصريحاته، أكد السيد أن "فكرة إلغاء إنشاء الدولة الفلسطينية هي موضوع لا يمكن لمصر أن تسمح به".وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع.الإمارات تؤكد تعاونها مع "بريكس" لمواجهة التحديات العالمية المشتركةبوتين: الدولار يستخدم بالفعل كسلاح وهذا خطأ كبيركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو

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تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, مصر, القاهرة, سبوتنيك