https://sarabic.ae/20241023/خبير-اقتصادي-قوة-بريكس-تتمثل-في-تأثيرها-الاقتصادي-ونشهد-نشأة-نظام-عالمي-جديد-1094083169.html
خبير اقتصادي: قوة "بريكس" تتمثل في تأثيرها الاقتصادي ونشهد نشأة نظام عالمي جديد
خبير اقتصادي: قوة "بريكس" تتمثل في تأثيرها الاقتصادي ونشهد نشأة نظام عالمي جديد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن "قوة مجموعة البريكس تكمن في تمثيلها لأكثر من 45% من سكان العالم و35% من الناتج الإجمالي... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T13:24+0000
2024-10-23T13:24+0000
2024-10-23T13:24+0000
تقارير سبوتنيك
قمة بريكس 2024
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وأوضح السيد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "الجانب الاقتصادي هو المحرك الأساسي لمجموعة البريكس"، مشيراً إلى أن "تعزيز المشاركة والتوسع في المجموعة يأتي بناءً على قيمة كل دولة في تعزيز القوة الاقتصادية للتحالف". وأضاف أن "هذه الفكرة بدأت من روسيا والصين، حيث يُستند إلى ما تقدمه كل دولة من فوائد للمجموعة وكيفية استفادة الأعضاء الآخرين".وأكد الخبير، أن "كل دولة في التحالف تتحمل مسؤولية البناء وتحسين المجموعة، وأن العديد من الدول في المنطقة قد تكون إضافة جيدة للاقتصاد".ولفت السيد إلى أننا "نشهد نشأة نظام عالمي جديد يواجه النظام الأحادي العالمي"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع الأول للبريكس الذي يحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحمل دلالات مهمة، حيث إن وجود مصر في هذا التحالف يُعتبر مؤشراً مهماً".وفي ختام تصريحاته، أكد السيد أن "فكرة إلغاء إنشاء الدولة الفلسطينية هي موضوع لا يمكن لمصر أن تسمح به".وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع.الإمارات تؤكد تعاونها مع "بريكس" لمواجهة التحديات العالمية المشتركةبوتين: الدولار يستخدم بالفعل كسلاح وهذا خطأ كبيركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس"... فيديو
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تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, مصر, القاهرة, سبوتنيك
تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, مصر, القاهرة, سبوتنيك
خبير اقتصادي: قوة "بريكس" تتمثل في تأثيرها الاقتصادي ونشهد نشأة نظام عالمي جديد
حصري
أكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن "قوة مجموعة البريكس تكمن في تمثيلها لأكثر من 45% من سكان العالم و35% من الناتج الإجمالي العالمي، مما يمنحها تأثيراً كبيراً في الاقتصاد العالمي".
وأوضح السيد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "الجانب الاقتصادي هو المحرك الأساسي لمجموعة البريكس"، مشيراً إلى أن "تعزيز المشاركة والتوسع في المجموعة يأتي بناءً على قيمة كل دولة في تعزيز القوة الاقتصادية للتحالف". وأضاف أن "هذه الفكرة بدأت من روسيا والصين، حيث يُستند إلى ما تقدمه كل دولة من فوائد للمجموعة وكيفية استفادة الأعضاء الآخرين".
وأشار السيد إلى "أهمية خلق التوازن من خلال التوسع في مجموعة البريكس، مما يتطلب تعاوناً في مجال التبادل التجاري ونقل الاستثمارات بين الدول الأعضاء".
وأكد الخبير، أن "كل دولة في التحالف تتحمل مسؤولية البناء وتحسين المجموعة، وأن العديد من الدول في المنطقة قد تكون إضافة جيدة للاقتصاد".
ولفت السيد إلى أننا "نشهد نشأة نظام عالمي جديد يواجه النظام الأحادي العالمي"، مشيرًا إلى أن "الاجتماع الأول للبريكس الذي يحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحمل دلالات مهمة، حيث إن وجود مصر في هذا التحالف يُعتبر مؤشراً مهماً".
وتابع الخبير أن "مصر لديها أجندة محددة تشمل دمج الاستثمارات الأجنبية وتنظيم التكنولوجيا، وتعزيز عملية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية"، مبينًا أن "انضمام دول من الشرق الأوسط قد يعني دعماً اقتصادياً لها، مما يعزز قوتها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".
وفي ختام تصريحاته، أكد السيد أن "فكرة إلغاء إنشاء الدولة الفلسطينية هي موضوع لا يمكن لمصر أن تسمح به".
وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ووصل عدد من الزعماء والقادة
والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع.