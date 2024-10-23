https://sarabic.ae/20241023/رئيس-جنوب-أفريقيا-يدعو-إلى-إطلاق-برامج-تنمية-مشتركة-داخل-بريكس-1094081431.html
رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى إطلاق برامج تنمية مشتركة داخل "بريكس"
رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى إطلاق برامج تنمية مشتركة داخل "بريكس"
سبوتنيك عربي
دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إلى برامج تنمية مشتركة داخل مجموعة "بريكس" في مجالات الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل التكنولوجيا. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T12:25+0000
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جنوب أفريقيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
قازان
اقتصاد
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
رامافوزا
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وقال رامافوزا في الاجتماع الموسع لقمة "بريكس": "من الضروري زيادة التعاون بين دول "بريكس" من خلال إطلاق برامج تنمية مشتركة في مجال الصادرات والتعاون الصناعي والتبادل التكنولوجي، وندعو إلى تغييرات في طرق التجارة لضمان تصنيع أكثر استدامة".كما دعا رامافوزا إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، ووصف "بريكس" بأنها رابطة شاملة، تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة لجميع البلدان، وليس فقط لمجموعات معينة من الدول.وأضاف رامافوزا: "إن مجموعة "بريكس" هي مجموعة شاملة من البلدان الملتزمة بتغيير مسار الجنوب العالمي. وللقيام بذلك، يجب علينا أن ندرك الإمكانات الكاملة لشراكتنا الاقتصادية لضمان التنمية المستدامة للجميع، وليس فقط لمجموعات معينة من البلدان". وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع.مودي: "بريكس" سوف تبرز كوسيلة أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالميةبوتين: الدولار يستخدم بالفعل كسلاح وهذا خطأ كبير
https://sarabic.ae/20241022/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-رئيس-جنوب-أفريقيا-في-مدينة-قازان-الروسية-1094034798.html
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جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, اقتصاد, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, رامافوزا
جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قازان, اقتصاد, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, رامافوزا
رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى إطلاق برامج تنمية مشتركة داخل "بريكس"
دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إلى برامج تنمية مشتركة داخل مجموعة "بريكس" في مجالات الصادرات والتعاون الصناعي وتبادل التكنولوجيا.
وقال رامافوزا في الاجتماع الموسع لقمة "بريكس": "من الضروري زيادة التعاون بين دول "بريكس" من خلال إطلاق برامج تنمية مشتركة في مجال الصادرات والتعاون الصناعي والتبادل التكنولوجي، وندعو إلى تغييرات في طرق التجارة لضمان تصنيع أكثر استدامة".
كما دعا رامافوزا إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية، ووصف "بريكس" بأنها رابطة شاملة، تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة لجميع البلدان، وليس فقط لمجموعات معينة من الدول.
وأضاف رامافوزا: "إن مجموعة "بريكس" هي مجموعة شاملة من البلدان الملتزمة بتغيير مسار الجنوب العالمي.
وللقيام بذلك، يجب علينا أن ندرك الإمكانات الكاملة لشراكتنا الاقتصادية لضمان التنمية المستدامة للجميع، وليس فقط لمجموعات معينة من البلدان".
وتعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ووصل عدد من الزعماء والقادة
والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي تعقد اليوم بشكل موسع.