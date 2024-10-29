https://sarabic.ae/20241029/إيران-ترفع-ميزانيتها-العسكرية-200-1094296410.html

إيران ترفع ميزانيتها العسكرية 200%

إيران ترفع ميزانيتها العسكرية 200%

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أوضاع منطقة الشرق الأوسط بـ"المتوترة" بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T19:53+0000

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2024-10-29T19:53+0000

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن مهاجراني، أن بلاده رفعت زيادة الميزانية العسكرية للعام المقبل بنسبة تزيد عن 200%.وقالت فاطمة مهاجراني "إن الكيان الصهيوني اعتدى خلال الأسبوع الحالي على سماء بلادنا وأراضيها في عمل يتنافى تماما مع الأعراف والقوانين الدولية، كما زاد من تصرفاته اللاإنسانية في غزة ولبنان".وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن"الكيان الصهيوني يظن أنه بهذه الإجراءات يستطيع تدمير وحدة إيران، وهو لا يعلم أنه مع كل حركة من هذه الحركات ستزداد الوحدة الوطنية للبلاد وستمحو الانقسامات الداخلية".وحول توجه الحكومة في الدبلوماسية، قالت فاطمة مهاجراني إن "الأوضاع في المنطقة متوترة، وسبب ذلك هو تجاوزات الكيان الصهيوني، وهذا الكيان زاد من حدة التوتر في المناطق المختلفة لأنه لم يتمكن من الانتصار في الميدان أمام أبطال المقاومة في غزة ولبنان". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر يوم السبت الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".في حين صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الإثنين، أن الضربة الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية تظهر يأس تل أبيب، وستكون لها "عواقب مريرة لا يمكن تصورها" على إسرائيل.وكانت الخارجية الروسية قد أعربت، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف العنف، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف من أجل خفض مستوى التصعيد.وأضاف البيان: "نحثّ بشدة جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس ووقف العنف ومنع الأحداث من التطور نحو سيناريو كارثي"، مؤكدًا أن "موسكو على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لخفض مستوى التصعيد والمواجهة".

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