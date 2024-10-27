https://sarabic.ae/20241027/إسرائيل-تنشر-لقطات-للحظة-تجهيز-مقاتلاتها-قبل-انطلاقها-لضرب-إيران-فيديو-1094209751.html

إسرائيل تنشر لقطات للحظة تجهيز مقاتلاتها قبل انطلاقها لضرب إيران... فيديو

إسرائيل تنشر لقطات للحظة تجهيز مقاتلاتها قبل انطلاقها لضرب إيران... فيديو

سبوتنيك عربي

بث الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، اللقطات الأولى لانطلاق المقاتلات العسكرية لقصف أهداف في إيران ردا على هجومها الصاروخي على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T12:58+0000

2024-10-27T12:58+0000

2024-10-27T12:58+0000

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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء أمس السبت، اللقطات الأولى لانطلاق مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي وهي في طريقها نحو إيران، لتنفيذ "الضربات المحددة والموجهة بدقة" ضد الأهداف العسكرية في قلب إيران.وكتب أدرعي في تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس":وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الضربة التي شنتها تل أبيب ضد طهران، أدت إلى تدمير معدات حاسمة في برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية.ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن مصادر إسرائيلية، أن تدمير معدات إيرانية حاسمة في برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية يضر بشدة بقدرة إيران على تجديد مخزونها من الصواريخ.وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن توفير أمريكا ممرا فضائيا لسلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك إرسالها مسبقا معدات دفاعية لإسرائيل، تعتبر نوعا من المشاركة في الهجمات الأخيرة ضد طهران. وتابع في مقابلة تلفزيونية: "نرى أن مشاركة أمريكا في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تماما".ولفت في هذا السياق، إلى أن هناك إدانات من اليابان، وإندونيسيا، وماليزيا، وجميع دول المنطقة، حتى بعض الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن "مستوى الإدانة العالمية لهذه العملية العدوانية للنظام الصهيوني كان ملحوظا حقا".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.يذكر أن إيران شنت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.

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https://sarabic.ae/20241027/وزير-الدفاع-الأمريكي-إيران-لا-ينبغي-أن-ترتكب-خطأ-الرد-على-الضربات-الإسرائيلية-1094197202.html

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