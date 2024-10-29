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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241029/-عمدة-سيفيرودونيتسك-يكشف-عن-العملية-المعقدة-لإحياء-المدينة-1094297073.html
عمدة سيفيرودونيتسك يكشف عن العملية المعقدة لإحياء المدينة
عمدة سيفيرودونيتسك يكشف عن العملية المعقدة لإحياء المدينة
سبوتنيك عربي
أفاد عمدة سيفيرودونيتسك، نيكولاي مورغونوف، الذي تم تحريره في عام 2022، عن العملية الأكثر تعقيدًا لإحياء المدينة. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T20:23+0000
2024-10-29T20:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال خلال مقابلة: "وقت التحرير في شهر يوليو/تموز عندما دخلنا، بحسب المقر الإنساني، كان عدد سكان المدينة نحو 8-10 آلاف نسمة، وكانت الحالة مزرية، نعم لم يكن هناك ماء، لم يكن هناك غاز، ولا كهرباء، وكان الناس يعيشون في الأقبية، ويطهون الطعام على النار، ويحصلون على الماء بأعجوبة".وأضاف أن اليوم يوجد ديناميكيات إيجابية، وهذا أمر ممتع للغاية، وربما يكون هذا هو المؤشر الأكثر أهمية على صحة المسار المختار، اليوم، يعيش نحو 40 ألف شخص في المدينة.وأوضح أنه عندما وصل إلى المدينة أول ما تم القيام به، هو تقييم درجة تدمير المساكن، وفي ذلك الوقت (2022)، من بين 800 مبنى سكني، تم اعتبار أكثر من 90 منزلاً مدمرا بالكامل ومن المستحيل إعادة بنائها.وتابع: "يوجد اليوم مركز ترفيهي واحد يعمل في مدينة سيفيرودونيتسك، لقد وضع البناؤون أرواحهم وقلوبهم فيه حتى بدأ مركز الترفيه هذا في العمل".وأضاف: "عرضنا أفلاماً في المركز الثقافي المدمر، وجاء الناس هناك ليلامسوا تاريخهم، إلى الأفلام الأسطورية التي لم يشاهدوها. هل كان من الضروري القيام بذلك؟ هل كان من الضروري إقامة أول شجرة رأس السنة للأطفال في المركز الثقافي المدمر؟ قمنا بعد ذلك بشراء بعض السخانات الكهربائية من جميع أنحاء روسيا، وساعدنا المتطوعون، وقمنا بتركيب شجرة عيد الميلاد، وجاء جميع أطفال المدينة الذين عاشوا في تلك اللحظة إلى هذه العطلة". وتابع: "حينها كان هناك نحو 800 طفل، واليوم هناك الكثير منهم، نحو 2000، ولكن بعد ذلك مر 800 طفل عبر هذه الشجرة، قمنا بتطوير جدول زمني، وجاء الأطفال. هل كان هذا ضروريا أم لا؟ بالطبع هذا ضروري، لذلك تم التفاهم على أن ما يجب القيام به هو المركز الثقافي".
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

عمدة سيفيرودونيتسك يكشف عن العملية المعقدة لإحياء المدينة

20:23 GMT 29.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishevقوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بالقرب من سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
تابعنا عبر
أفاد عمدة سيفيرودونيتسك، نيكولاي مورغونوف، الذي تم تحريره في عام 2022، عن العملية الأكثر تعقيدًا لإحياء المدينة.
وقال خلال مقابلة: "وقت التحرير في شهر يوليو/تموز عندما دخلنا، بحسب المقر الإنساني، كان عدد سكان المدينة نحو 8-10 آلاف نسمة، وكانت الحالة مزرية، نعم لم يكن هناك ماء، لم يكن هناك غاز، ولا كهرباء، وكان الناس يعيشون في الأقبية، ويطهون الطعام على النار، ويحصلون على الماء بأعجوبة".

وتابع: "يرجع الفضل في ذلك إلى الجيش (الروسي) الذي قام بتركيب مولدات كهربائية على العدد القليل من الآبار التي بقيت في المدينة، ونظم نوعًا من الاستحمام الصيفي، حيث كانت الحرارة نحو 40 درجة، ولم تتم إزالة النفايات المنزلية الصلبة، من فبراير وحتى أغسطس تقريبًا، الصورة كانت فظيعة للغاية".

وأضاف أن اليوم يوجد ديناميكيات إيجابية، وهذا أمر ممتع للغاية، وربما يكون هذا هو المؤشر الأكثر أهمية على صحة المسار المختار، اليوم، يعيش نحو 40 ألف شخص في المدينة.
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وأوضح أنه عندما وصل إلى المدينة أول ما تم القيام به، هو تقييم درجة تدمير المساكن، وفي ذلك الوقت (2022)، من بين 800 مبنى سكني، تم اعتبار أكثر من 90 منزلاً مدمرا بالكامل ومن المستحيل إعادة بنائها.

وأضاف: "اليوم نحن نعمل مع وزارة البناء الروسية، وهذه القائمة آخذة في التناقص، والآن دخل المقاولون إلى المنازل المحترقة أو المدمرة جزئياً وبدأوا في ترميمها".

وتابع: "يوجد اليوم مركز ترفيهي واحد يعمل في مدينة سيفيرودونيتسك، لقد وضع البناؤون أرواحهم وقلوبهم فيه حتى بدأ مركز الترفيه هذا في العمل".
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وأضاف: "عرضنا أفلاماً في المركز الثقافي المدمر، وجاء الناس هناك ليلامسوا تاريخهم، إلى الأفلام الأسطورية التي لم يشاهدوها. هل كان من الضروري القيام بذلك؟ هل كان من الضروري إقامة أول شجرة رأس السنة للأطفال في المركز الثقافي المدمر؟ قمنا بعد ذلك بشراء بعض السخانات الكهربائية من جميع أنحاء روسيا، وساعدنا المتطوعون، وقمنا بتركيب شجرة عيد الميلاد، وجاء جميع أطفال المدينة الذين عاشوا في تلك اللحظة إلى هذه العطلة".
وتابع: "حينها كان هناك نحو 800 طفل، واليوم هناك الكثير منهم، نحو 2000، ولكن بعد ذلك مر 800 طفل عبر هذه الشجرة، قمنا بتطوير جدول زمني، وجاء الأطفال. هل كان هذا ضروريا أم لا؟ بالطبع هذا ضروري، لذلك تم التفاهم على أن ما يجب القيام به هو المركز الثقافي".
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