https://sarabic.ae/20241029/-عمدة-سيفيرودونيتسك-يكشف-عن-العملية-المعقدة-لإحياء-المدينة-1094297073.html

عمدة سيفيرودونيتسك يكشف عن العملية المعقدة لإحياء المدينة

عمدة سيفيرودونيتسك يكشف عن العملية المعقدة لإحياء المدينة

سبوتنيك عربي

أفاد عمدة سيفيرودونيتسك، نيكولاي مورغونوف، الذي تم تحريره في عام 2022، عن العملية الأكثر تعقيدًا لإحياء المدينة. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T20:23+0000

2024-10-29T20:23+0000

2024-10-29T20:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وقال خلال مقابلة: "وقت التحرير في شهر يوليو/تموز عندما دخلنا، بحسب المقر الإنساني، كان عدد سكان المدينة نحو 8-10 آلاف نسمة، وكانت الحالة مزرية، نعم لم يكن هناك ماء، لم يكن هناك غاز، ولا كهرباء، وكان الناس يعيشون في الأقبية، ويطهون الطعام على النار، ويحصلون على الماء بأعجوبة".وأضاف أن اليوم يوجد ديناميكيات إيجابية، وهذا أمر ممتع للغاية، وربما يكون هذا هو المؤشر الأكثر أهمية على صحة المسار المختار، اليوم، يعيش نحو 40 ألف شخص في المدينة.وأوضح أنه عندما وصل إلى المدينة أول ما تم القيام به، هو تقييم درجة تدمير المساكن، وفي ذلك الوقت (2022)، من بين 800 مبنى سكني، تم اعتبار أكثر من 90 منزلاً مدمرا بالكامل ومن المستحيل إعادة بنائها.وتابع: "يوجد اليوم مركز ترفيهي واحد يعمل في مدينة سيفيرودونيتسك، لقد وضع البناؤون أرواحهم وقلوبهم فيه حتى بدأ مركز الترفيه هذا في العمل".وأضاف: "عرضنا أفلاماً في المركز الثقافي المدمر، وجاء الناس هناك ليلامسوا تاريخهم، إلى الأفلام الأسطورية التي لم يشاهدوها. هل كان من الضروري القيام بذلك؟ هل كان من الضروري إقامة أول شجرة رأس السنة للأطفال في المركز الثقافي المدمر؟ قمنا بعد ذلك بشراء بعض السخانات الكهربائية من جميع أنحاء روسيا، وساعدنا المتطوعون، وقمنا بتركيب شجرة عيد الميلاد، وجاء جميع أطفال المدينة الذين عاشوا في تلك اللحظة إلى هذه العطلة". وتابع: "حينها كان هناك نحو 800 طفل، واليوم هناك الكثير منهم، نحو 2000، ولكن بعد ذلك مر 800 طفل عبر هذه الشجرة، قمنا بتطوير جدول زمني، وجاء الأطفال. هل كان هذا ضروريا أم لا؟ بالطبع هذا ضروري، لذلك تم التفاهم على أن ما يجب القيام به هو المركز الثقافي".

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