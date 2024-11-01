https://sarabic.ae/20241101/إصابة-شخص-جراء-هجمة-بمسيرة-أوكرانية-استهدفت-مبنى-سكنيا-في-مقاطعة-بريانسك-1094372168.html
إصابة شخص جراء هجمة بمسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا في مقاطعة بريانسك
إصابة شخص جراء هجمة بمسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا في مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الجمعة، عن إصابة شخص جراء هجمة بمسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيًا في المقاطعة. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T00:08+0000
2024-11-01T00:08+0000
2024-11-01T00:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "في بريانسك، هاجمت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مبنى سكنيًا.. ونتيجة للهجوم أصيب أحد السكان، وتضررت نوافذ وشرفات وواجهات المنازل في أحد الطوابق".وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان. كما أعلن بوغوماز عن تدمير أربع طائرات أوكرانية مسيرة فوق المقاطعة.وقال عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "أحبط مدافعونا محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أراضي مقاطعة بريانسك، وتم اكتشاف وتدمير أربع طائرات مسيرة من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241027/حاكم-بريانسك-إحباط-محاولة-اختراق-للمقاطعة-من-قبل-مجموعة-مسلحة-1094216743.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إصابة شخص جراء هجمة بمسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا في مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الجمعة، عن إصابة شخص جراء هجمة بمسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيًا في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "في بريانسك، هاجمت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مبنى سكنيًا.. ونتيجة للهجوم أصيب أحد السكان، وتضررت نوافذ وشرفات وواجهات المنازل في أحد الطوابق".
وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان. كما أعلن بوغوماز عن تدمير أربع طائرات أوكرانية مسيرة فوق المقاطعة.
وقال عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "أحبط مدافعونا محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أراضي مقاطعة بريانسك، وتم اكتشاف وتدمير أربع طائرات مسيرة من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.