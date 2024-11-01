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عدسة "سبوتنيك" ترصد الدمار في قلب الضاحية الجنوبية
عدسة "سبوتنيك" ترصد الدمار في قلب الضاحية الجنوبية
سبوتنيك عربي
في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، تشهد الضاحية الجنوبية والعديد من المناطق اللبنانية قصفًا مستمرًا، بالتزامن مع تراجع فرص تحقيق أي هدنة، بحسب مراسل... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T15:32+0000
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وتواصل فرق الدفاع المدني اللبناني بذل جهود جبارة في محاولة للسيطرة على حجم الدمار وتقديم المساعدة للمواطنين.ورصدت عدسة "سبوتنيك" المناطق المتضررة وتجولت في الضاحية ورصدت بعض النقاط التي تعرضت للقصف.وتابع الأحمر: "لدينا حاليا أكثر من 150 عنصرًا يعملون في 10 مواقع تعرضت للاستهداف بالأمس، والعمل عليها يحتاج إلى عدة أيام. نحمد الله أن عدد الشهداء في المنطقة ليس كبيرًا، ورغم شعورنا بالتعب، سنواصل العمل بلا تراجع، وسنبذل قصارى جهدنا لنقدم أكبر قدر من المساعدة لأهلنا".وتابعت المواطنة اللبنانية: "وفي الوقت نفسه، يطالبون بنشر الجيش اللبناني على الحدود بينما يستهدفون عناصره، بالأمس اغتالوا عنصرًا من الجيش اللبناني أثناء مروره بدراجته النارية، وقبل أيام اغتالوا الرائد محمد فرحات، وهو الذي وقف في وجههم منذ سنوات وقال "لا" معادلتنا تظل قائمة جيش شعب مقاومة، وسنستمر بها".وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 101 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.الجيش الإسرائيلي ينسف قرية لبنانية بالكامل خلال أجزاء من الثانية... فيديوتقرير: مقتل 88 إسرائيليا في غزة ولبنان خلال أكتوبر الماضيلافروف: روسيا تدعو المشاركين في الصراع العربي الإسرائيلي إلى عدم السماح بالتصعيد
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

عدسة "سبوتنيك" ترصد الدمار في قلب الضاحية الجنوبية

15:32 GMT 01.11.2024 (تم التحديث: 15:53 GMT 01.11.2024)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت
عدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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حصري
في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، تشهد الضاحية الجنوبية والعديد من المناطق اللبنانية قصفًا مستمرًا، بالتزامن مع تراجع فرص تحقيق أي هدنة، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وتواصل فرق الدفاع المدني اللبناني بذل جهود جبارة في محاولة للسيطرة على حجم الدمار وتقديم المساعدة للمواطنين.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" المناطق المتضررة وتجولت في الضاحية ورصدت بعض النقاط التي تعرضت للقصف.

وقال رئيس مركز المتن الجنوبي الساحل الإقليمي في الدفاع المدني اللبناني سعد الأحمر، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إن العدوان الذي تتعرض له المنطقة كبير جدا، وحجم الدمار يفوق التصورات الصعوبات التي نواجهها كبيرة وفرق الإسعاف والإنقاذ تعمل بلا توقف على مدار اليوم".

وتابع الأحمر: "لدينا حاليا أكثر من 150 عنصرًا يعملون في 10 مواقع تعرضت للاستهداف بالأمس، والعمل عليها يحتاج إلى عدة أيام. نحمد الله أن عدد الشهداء في المنطقة ليس كبيرًا، ورغم شعورنا بالتعب، سنواصل العمل بلا تراجع، وسنبذل قصارى جهدنا لنقدم أكبر قدر من المساعدة لأهلنا".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت
عدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
عدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

وبدورها، قالت المواطنة اللبنانية أمل سيف الدين، معبرة عن موقفها مما يحدث قائلة: "ما رأينا إلا جميلا، طالما شبابنا يدافعون عن أرضنا وعرضنا لن نرى إلا جميلا. الفشل على الأرض دفعهم إلى استخدام الطيران لقصف الحجر والبشر والنساء والأطفال والشيوخ، وحتى المستشفيات والصحافة تحت ذريعة وجود عناصر لحزب الله".

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

عدسة &quot;سبوتنيك&quot; ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

عدسة &quot;سبوتنيك&quot; ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

عدسة &quot;سبوتنيك&quot; ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

عدسة &quot;سبوتنيك&quot; ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

عدسة &quot;سبوتنيك&quot; ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

عدسة &quot;سبوتنيك&quot; ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

عدسة &quot;سبوتنيك&quot; ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

1/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

2/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

3/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

4/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

5/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

6/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

7/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

عدسة "سبوتنيك" ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت

وتابعت المواطنة اللبنانية: "وفي الوقت نفسه، يطالبون بنشر الجيش اللبناني على الحدود بينما يستهدفون عناصره، بالأمس اغتالوا عنصرًا من الجيش اللبناني أثناء مروره بدراجته النارية، وقبل أيام اغتالوا الرائد محمد فرحات، وهو الذي وقف في وجههم منذ سنوات وقال "لا" معادلتنا تظل قائمة جيش شعب مقاومة، وسنستمر بها".
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل
أمس, 22:04 GMT
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 101 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
الجيش الإسرائيلي ينسف قرية لبنانية بالكامل خلال أجزاء من الثانية... فيديو
تقرير: مقتل 88 إسرائيليا في غزة ولبنان خلال أكتوبر الماضي

لافروف: روسيا تدعو المشاركين في الصراع العربي الإسرائيلي إلى عدم السماح بالتصعيد
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