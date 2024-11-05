https://sarabic.ae/20241105/القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك--1094512166.html

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك

القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 200 عسكري وأربع... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T15:48+0000

2024-11-05T15:48+0000

2024-11-05T15:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في تقرير الدفاع الروسية اليومي حول التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، بلغت "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 200 عسكري، وأربع مركبات قتالية مصفحة". بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية في مجمل العمليات، 59 محطة حرب إلكترونية، و12 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77"، وكذلك 5 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء.وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110، ولواء المشاة 141، ولواءي الدفاع الأرضي 124 و126 في مناطق نيكولايفكا، وبيلوزركا، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون، ونوفاندريفكا في منطقة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 150عسكرياالجيش الروسي يغلق المكان الذي تسللت منه القوات الأوكرانية إلى كورسك بطوق من الألغام... فيديو

https://sarabic.ae/20241105/الدفاع-الروسية-في-حال-وقوع-حادث-بمحطة-كورسك-النووية-ستنتشر-المواد-المشعة-في-جميع-أنحاء-أوروبا-----1094499588.html

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