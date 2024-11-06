https://sarabic.ae/20241106/مشاهد-توثق-الدمار-داخل-عاصمة-الجنوب-أطفال-صيدا-يتحدثون-عن-لحظات-تعرض-مدينتهم-للقصف-1094544534.html

مشاهد توثق الدمار داخل عاصمة الجنوب... أطفال صيدا يتحدثون عن لحظات تعرض مدينتهم للقصف

مشاهد توثق الدمار داخل عاصمة الجنوب... أطفال صيدا يتحدثون عن لحظات تعرض مدينتهم للقصف

سبوتنيك عربي

يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على لبنان منذ نحو شهرين، حيث تتعرض عشرات المدن البلدات للقصف، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وسط وضع إنساني... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T14:30+0000

2024-11-06T14:30+0000

2024-11-06T14:41+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وتشهد مدينة صيدا قصفا إسرائيليا كغيرها من المناطق اللبنانية على طول الخط الحدودي جنوبي اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، وقرى وبلدات البقاع اللبناني.ووثقت عدسة "سبوتنيك" مشاهد الدمار داخل مدينة صيدا إثر الغارات الإسرائيلية. وقال هاشم لـ"سبوتنيك": كنت في منزلي لحظة القصف، أقوم بحل واجباتي المدرسية، صديقنا أخبرنا أنه كان يريد نقل شيئ من منزله الذي غادره مع أهله بسبب التهديدات الإسرائيلية، لكن فجأة حصل القصف واستشهد صديقنا تاركا ذكريات لن ننساها". وتوجه الطفل حسن أحمد المحمد خلال حديث لـ"سبوتنيك، "إلى الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن القصف يستهدف الأبرياء فقط وأن فراق صديقهم الذي قتل سيترك فراغا كبيرا وذكريات مؤلمة ".وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله. وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني

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