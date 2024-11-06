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مشاهد توثق الدمار داخل عاصمة الجنوب... أطفال صيدا يتحدثون عن لحظات تعرض مدينتهم للقصف
مشاهد توثق الدمار داخل عاصمة الجنوب... أطفال صيدا يتحدثون عن لحظات تعرض مدينتهم للقصف
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على لبنان منذ نحو شهرين، حيث تتعرض عشرات المدن البلدات للقصف، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وسط وضع إنساني... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T14:30+0000
2024-11-06T14:41+0000
العالم العربي
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وتشهد مدينة صيدا قصفا إسرائيليا كغيرها من المناطق اللبنانية على طول الخط الحدودي جنوبي اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، وقرى وبلدات البقاع اللبناني.ووثقت عدسة "سبوتنيك" مشاهد الدمار داخل مدينة صيدا إثر الغارات الإسرائيلية. وقال هاشم لـ"سبوتنيك": كنت في منزلي لحظة القصف، أقوم بحل واجباتي المدرسية، صديقنا أخبرنا أنه كان يريد نقل شيئ من منزله الذي غادره مع أهله بسبب التهديدات الإسرائيلية، لكن فجأة حصل القصف واستشهد صديقنا تاركا ذكريات لن ننساها". وتوجه الطفل حسن أحمد المحمد خلال حديث لـ"سبوتنيك، "إلى الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن القصف يستهدف الأبرياء فقط وأن فراق صديقهم الذي قتل سيترك فراغا كبيرا وذكريات مؤلمة ".وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله. وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني
https://sarabic.ae/20241105/بعد-عودتها-عالمة-روسية-تتحدث-عن-صعوبة-الحياة-في-ظل-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-لبنان-1094510289.html
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مشاهد توثق الدمار داخل عاصمة الجنوب... أطفال صيدا يتحدثون عن لحظات تعرض مدينتهم للقصف

14:30 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 14:41 GMT 06.11.2024)
© Sputnikأطفال لبنانيون يعانيون منزل دمر إثر الغارات الإسرائيلية
أطفال لبنانيون يعانيون منزل دمر إثر الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik
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حصري
يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على لبنان منذ نحو شهرين، حيث تتعرض عشرات المدن البلدات للقصف، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وسط وضع إنساني صعب ونزوح غالبية السكان من الجنوب.
وتشهد مدينة صيدا قصفا إسرائيليا كغيرها من المناطق اللبنانية على طول الخط الحدودي جنوبي اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، وقرى وبلدات البقاع اللبناني.
ووثقت عدسة "سبوتنيك" مشاهد الدمار داخل مدينة صيدا إثر الغارات الإسرائيلية.

وكشف الطفل اللبناني علي أمير هاشم، في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه فقد صديقا عزيزا إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدته حارة صيدا في قضاء صيدا، ما ترك فراغا كبيرا وذكريات حزينة بين أصدقائه.

جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
بعد عودتها... عالمة روسية تتحدث عن صعوبة الحياة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على لبنان... فيديو
أمس, 15:50 GMT
وقال هاشم لـ"سبوتنيك": كنت في منزلي لحظة القصف، أقوم بحل واجباتي المدرسية، صديقنا أخبرنا أنه كان يريد نقل شيئ من منزله الذي غادره مع أهله بسبب التهديدات الإسرائيلية، لكن فجأة حصل القصف واستشهد صديقنا تاركا ذكريات لن ننساها".
وتوجه الطفل حسن أحمد المحمد خلال حديث لـ"سبوتنيك، "إلى الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن القصف يستهدف الأبرياء فقط وأن فراق صديقهم الذي قتل سيترك فراغا كبيرا وذكريات مؤلمة ".
القصف الإسرائيلي في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل
14:11 GMT
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:11 GMTВоеннослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
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