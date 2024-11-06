https://sarabic.ae/20241106/مشاهد-توثق-الدمار-داخل-عاصمة-الجنوب-أطفال-صيدا-يتحدثون-عن-لحظات-تعرض-مدينتهم-للقصف-1094544534.html
مشاهد توثق الدمار داخل عاصمة الجنوب... أطفال صيدا يتحدثون عن لحظات تعرض مدينتهم للقصف
مشاهد توثق الدمار داخل عاصمة الجنوب... أطفال صيدا يتحدثون عن لحظات تعرض مدينتهم للقصف
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على لبنان منذ نحو شهرين، حيث تتعرض عشرات المدن البلدات للقصف، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وسط وضع إنساني... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T14:30+0000
2024-11-06T14:30+0000
2024-11-06T14:41+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094544263_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1f9177a398553270f3284257ec6243c.jpg
وتشهد مدينة صيدا قصفا إسرائيليا كغيرها من المناطق اللبنانية على طول الخط الحدودي جنوبي اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، وقرى وبلدات البقاع اللبناني.ووثقت عدسة "سبوتنيك" مشاهد الدمار داخل مدينة صيدا إثر الغارات الإسرائيلية. وقال هاشم لـ"سبوتنيك": كنت في منزلي لحظة القصف، أقوم بحل واجباتي المدرسية، صديقنا أخبرنا أنه كان يريد نقل شيئ من منزله الذي غادره مع أهله بسبب التهديدات الإسرائيلية، لكن فجأة حصل القصف واستشهد صديقنا تاركا ذكريات لن ننساها". وتوجه الطفل حسن أحمد المحمد خلال حديث لـ"سبوتنيك، "إلى الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن القصف يستهدف الأبرياء فقط وأن فراق صديقهم الذي قتل سيترك فراغا كبيرا وذكريات مؤلمة ".وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله. وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.السفير الروسي في لبنان: روسيا مستمرة في تقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني
https://sarabic.ae/20241105/بعد-عودتها-عالمة-روسية-تتحدث-عن-صعوبة-الحياة-في-ظل-القصف-الإسرائيلي-المتواصل-على-لبنان-1094510289.html
https://sarabic.ae/20241106/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1094522349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094544263_306:0:1266:720_1920x0_80_0_0_cad313af86d1d5ff5165a1a253d61a72.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
مشاهد توثق الدمار داخل عاصمة الجنوب... أطفال صيدا يتحدثون عن لحظات تعرض مدينتهم للقصف
14:30 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 14:41 GMT 06.11.2024)
حصري
يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على لبنان منذ نحو شهرين، حيث تتعرض عشرات المدن البلدات للقصف، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وسط وضع إنساني صعب ونزوح غالبية السكان من الجنوب.
وتشهد مدينة صيدا قصفا إسرائيليا كغيرها من المناطق اللبنانية على طول الخط الحدودي جنوبي اللبناني ومختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت، وقرى وبلدات البقاع اللبناني.
ووثقت عدسة "سبوتنيك" مشاهد الدمار داخل مدينة صيدا إثر الغارات الإسرائيلية.
وكشف الطفل اللبناني علي أمير هاشم، في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه فقد صديقا عزيزا إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدته حارة صيدا في قضاء صيدا، ما ترك فراغا كبيرا وذكريات حزينة بين أصدقائه.
وقال هاشم لـ"سبوتنيك": كنت في منزلي لحظة القصف، أقوم بحل واجباتي المدرسية، صديقنا أخبرنا أنه كان يريد نقل شيئ من منزله الذي غادره مع أهله بسبب التهديدات الإسرائيلية، لكن فجأة حصل القصف واستشهد صديقنا تاركا ذكريات لن ننساها".
وتوجه الطفل حسن أحمد المحمد خلال حديث لـ"سبوتنيك، "إلى الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن القصف يستهدف الأبرياء فقط وأن فراق صديقهم الذي قتل سيترك فراغا كبيرا وذكريات مؤلمة ".
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.