https://sarabic.ae/20241109/خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-تبلغ-نحو-31-ألفا-منذ-بداية-العمليات-القتالية-1094626118.html
خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تبلغ نحو 31 ألفا منذ بداية العمليات القتالية
خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تبلغ نحو 31 ألفا منذ بداية العمليات القتالية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحييد أكثر من 300 عسكري أوكراني، خلال اليوم الماضي، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، ليصل تعداد خسائر جنود نظام... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T11:16+0000
2024-11-09T11:16+0000
2024-11-09T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تنفيذ العمليات الهجومية، التي دحرت خلالها تشكيلات اللألوية 21، 22، 41 و115 المؤللة، ولواء الدبابات الـ17، واللواءين 82 و95 المجوقلين، واللواء 36 لمشاة البحرية، واللواءين 112 و129 للدفاع الإقليمي، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو وليونيدوفو ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو.وهاجمت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي، والصواريخ مناطق تركز القوات الأوكرانية، في منطقة سومي، واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الآلية 22 و41 و80 و82 و95، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي الأول 103 و129 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وفودولاجي وزورافكا وميروبولي وبافلوفكا وسومي وخوتن.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 30800 عسكري، 189 دبابة، 123 عربة قتال مشاة، 107 ناقلات جند مدرعة، 1095 مركبة قتالية مدرعة، 833 سيارة، 262 قطعة مدفعية، 40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس"، وستة راجمات "إم إل أر إس" أمريكية الصنع، و11 نظام دفاع جوي صاروخي، وسبع مركبات نقل وتحميل، و61 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وأخرى من طراز "يو أر - 77" كانسة للألغام، بالإضافة إلى خمس مركبات مدرعة للصيانة والإجلاء، ومركبة للقيادة والتحكم.سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانيةالجيش الروسي يحقق تقدما ملحوظا في مقاطعة خاركوف ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
https://sarabic.ae/20241108/الخارجية-الروسية-المسلحون-الأوكرانيون-يستخدمون-الأسرى-الروس-دروعا-بشرية-في-مقاطعة-كورسك-1094617413.html
https://sarabic.ae/20241107/بوتين-من-منتدى-فالداي-قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-في-كورسك--1094589023.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_455feeb46be91d95917fed5646f58c77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تبلغ نحو 31 ألفا منذ بداية العمليات القتالية
11:16 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 11:22 GMT 09.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحييد أكثر من 300 عسكري أوكراني، خلال اليوم الماضي، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، ليصل تعداد خسائر جنود نظام كييف إلى نحو 31 ألفا.
واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تنفيذ العمليات الهجومية، التي دحرت خلالها تشكيلات اللألوية 21، 22، 41 و115 المؤللة، ولواء الدبابات الـ17، واللواءين 82 و95 المجوقلين، واللواء 36 لمشاة البحرية، واللواءين 112 و129 للدفاع الإقليمي، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو وليونيدوفو ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو.
كما صدت وحدات المجموعة، سبع هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، على محور بلدات، دارينو ونوفايا سوروتشينا، ونوفويفانوفكا، كما أحبطت هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محور بلدتي زيليني شلياخ، وستارايا سوروتشينا، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 60 شخصًا، بين قتيل وجريح، ومركبتي قتال للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة وسيارة.
وهاجمت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي، والصواريخ مناطق تركز القوات الأوكرانية، في منطقة سومي، واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الآلية 22 و41 و80 و82 و95، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي الأول 103 و129 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وفودولاجي وزورافكا وميروبولي وبافلوفكا وسومي وخوتن.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار أكثر من 300 عسكري، ومركبتي قتال مشاة، ومركبة قتالية مدرعة بالإضافة إلى ستة قواذف هاون، ومحطتين للحرب الإلكترونية وأربع سيارات.
وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 30800 عسكري، 189 دبابة، 123 عربة قتال مشاة، 107 ناقلات جند مدرعة، 1095 مركبة قتالية مدرعة، 833 سيارة، 262 قطعة مدفعية، 40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس"، وستة راجمات "إم إل أر إس" أمريكية الصنع، و11 نظام دفاع جوي صاروخي، وسبع مركبات نقل وتحميل، و61 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وأخرى من طراز "يو أر - 77" كانسة للألغام، بالإضافة إلى خمس مركبات مدرعة للصيانة والإجلاء، ومركبة للقيادة والتحكم.