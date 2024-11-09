https://sarabic.ae/20241109/خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-تبلغ-نحو-31-ألفا-منذ-بداية-العمليات-القتالية-1094626118.html

خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تبلغ نحو 31 ألفا منذ بداية العمليات القتالية

خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تبلغ نحو 31 ألفا منذ بداية العمليات القتالية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحييد أكثر من 300 عسكري أوكراني، خلال اليوم الماضي، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، ليصل تعداد خسائر جنود نظام... 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T11:16+0000

2024-11-09T11:16+0000

2024-11-09T11:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تنفيذ العمليات الهجومية، التي دحرت خلالها تشكيلات اللألوية 21، 22، 41 و115 المؤللة، ولواء الدبابات الـ17، واللواءين 82 و95 المجوقلين، واللواء 36 لمشاة البحرية، واللواءين 112 و129 للدفاع الإقليمي، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو وليونيدوفو ونيكولايفو دارينو ونوفويفانوفكا وبليخوفو.وهاجمت قوات الطيران العملياتي والتكتيكي، والصواريخ مناطق تركز القوات الأوكرانية، في منطقة سومي، واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الآلية 22 و41 و80 و82 و95، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي الأول 103 و129 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني في مناطق باسوفكا وبيلوفودي وفودولاجي وزورافكا وميروبولي وبافلوفكا وسومي وخوتن.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، فقد العدو أكثر من 30800 عسكري، 189 دبابة، 123 عربة قتال مشاة، 107 ناقلات جند مدرعة، 1095 مركبة قتالية مدرعة، 833 سيارة، 262 قطعة مدفعية، 40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس"، وستة راجمات "إم إل أر إس" أمريكية الصنع، و11 نظام دفاع جوي صاروخي، وسبع مركبات نقل وتحميل، و61 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات، وأربعة رادارات للدفاع الجوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وأخرى من طراز "يو أر - 77" كانسة للألغام، بالإضافة إلى خمس مركبات مدرعة للصيانة والإجلاء، ومركبة للقيادة والتحكم.سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانيةالجيش الروسي يحقق تقدما ملحوظا في مقاطعة خاركوف ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة

https://sarabic.ae/20241108/الخارجية-الروسية-المسلحون-الأوكرانيون-يستخدمون-الأسرى-الروس-دروعا-بشرية-في-مقاطعة-كورسك-1094617413.html

https://sarabic.ae/20241107/بوتين-من-منتدى-فالداي-قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-في-كورسك--1094589023.html

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رصد عسكري, روسيا