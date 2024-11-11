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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
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https://sarabic.ae/20241111/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-إشارات-لإجراء-مفاوضات-بين-بوتين-وشولتس-1094694995.html
الكرملين: موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين بوتين وشولتس
الكرملين: موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين بوتين وشولتس
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T17:38+0000
2024-11-11T17:38+0000
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وقال بيسكوف في مؤتر صحفي، إنه لا توجد استعدادات لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ولم تتلق موسكو أي إشارات لذلك.وأضاف بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت الاستعدادات جارية لمفاوضات بوتين مع شولتس: "لا توجد استعدادات في الوقت الحالي، ولم نتلق أي إشارات".من جهته أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وقت سابق، في مقابلة مع تلفزيون "إي أر دي" أن "الوقت المناسب" لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيأتي قريبا.ووفقا لبيسكوف، فإن الرئيس بوتين ذكّر في مؤتمر "فالداي" الدولي، بأن شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنفسهما "فقدا الاتصال ولا يريدان التحدث".شولتس: أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتوشولتس يعلق على وصف إيلون ماسك له بـ"الأحمق"
https://sarabic.ae/20241110/شولتس-الوقت-المناسب-للتحدث-مع-بوتين-سيأتي-قريبا-1094662304.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين

الكرملين: موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين بوتين وشولتس

17:38 GMT 11.11.2024
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وقال بيسكوف في مؤتر صحفي، إنه لا توجد استعدادات لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ولم تتلق موسكو أي إشارات لذلك.
وأضاف بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت الاستعدادات جارية لمفاوضات بوتين مع شولتس: "لا توجد استعدادات في الوقت الحالي، ولم نتلق أي إشارات".
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
المستشار الألماني: الوقت المناسب للتحدث مع بوتين سيأتي قريبا
أمس, 23:46 GMT
من جهته أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وقت سابق، في مقابلة مع تلفزيون "إي أر دي" أن "الوقت المناسب" لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيأتي قريبا.
ووفقا لبيسكوف، فإن الرئيس بوتين ذكّر في مؤتمر "فالداي" الدولي، بأن شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنفسهما "فقدا الاتصال ولا يريدان التحدث".
شولتس: أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتو
شولتس يعلق على وصف إيلون ماسك له بـ"الأحمق"
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