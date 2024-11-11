https://sarabic.ae/20241111/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-إشارات-لإجراء-مفاوضات-بين-بوتين-وشولتس-1094694995.html
الكرملين: موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين بوتين وشولتس
الكرملين: موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين بوتين وشولتس
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T17:38+0000
2024-11-11T17:38+0000
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وقال بيسكوف في مؤتر صحفي، إنه لا توجد استعدادات لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ولم تتلق موسكو أي إشارات لذلك.وأضاف بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت الاستعدادات جارية لمفاوضات بوتين مع شولتس: "لا توجد استعدادات في الوقت الحالي، ولم نتلق أي إشارات".من جهته أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وقت سابق، في مقابلة مع تلفزيون "إي أر دي" أن "الوقت المناسب" لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيأتي قريبا.ووفقا لبيسكوف، فإن الرئيس بوتين ذكّر في مؤتمر "فالداي" الدولي، بأن شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنفسهما "فقدا الاتصال ولا يريدان التحدث".شولتس: أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الناتوشولتس يعلق على وصف إيلون ماسك له بـ"الأحمق"
https://sarabic.ae/20241110/شولتس-الوقت-المناسب-للتحدث-مع-بوتين-سيأتي-قريبا-1094662304.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ألمانيا, فلاديمير بوتين
الكرملين: موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين بوتين وشولتس
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو لم تتلق إشارات لإجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس.
وقال بيسكوف في مؤتر صحفي، إنه لا توجد استعدادات لإجراء اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ولم تتلق موسكو أي إشارات لذلك.
وأضاف بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت الاستعدادات جارية لمفاوضات بوتين مع شولتس: "لا توجد استعدادات في الوقت الحالي، ولم نتلق أي إشارات".
من جهته أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس،
في وقت سابق، في مقابلة مع تلفزيون "إي أر دي" أن "الوقت المناسب" لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيأتي قريبا.
ووفقا لبيسكوف، فإن الرئيس بوتين ذكّر في مؤتمر "فالداي" الدولي، بأن شولتس،
والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنفسهما "فقدا الاتصال ولا يريدان التحدث".