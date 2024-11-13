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https://sarabic.ae/20241113/العالم-العربي-على-موعد-مع-مشهد-لا-مثيل-له-في-السماء----1094756844.html
العالم العربي على موعد مع مشهد لا مثيل له في السماء
العالم العربي على موعد مع مشهد لا مثيل له في السماء
سبوتنيك عربي
تشهد سماء العالم العربي ظاهرة فلكية تحدث كل 30 سنة، حيث تتساقط مجموعة من الشهب تعرف باسم "شهب الأسد"، يمكن مشاهدتها بالعين المجردة. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-13T11:38+0000
مجتمع
علوم
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فلك
ظاهرة فلكية
حدث فلكي
الفلك
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الكون
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تتساقط "شهب الأسد" مرة كل 33 عامًا، من مجموعة النجوم المنجلية في كوكبة الأسد. وبينما تركزت آخر موجة من الشهب، في عام 1999، يقول علماء الفلك إنه هناك احتمالا لمشاهدة هذه الظاهرة، في عام 2024.ومن المؤكد أن عام 2024 سيكون عامًا متوقعا لهطول الشهب. ومن المتوقع أن يحدث ذلك، يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حوالي الساعة 4:00 بالتوقيت العالمي، مع معدل ذروة من 15 إلى 20 شهابًا في الساعة في ظل ظروف مثالية.ولكن هناك أيضًا بعض التيارات الأخرى التي قد تصل في وقت سابق من هذا الأسبوع وتستحق المشاهدة.تكون الأرض قريبة من هذا المسار، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الساعة 16:37 بالتوقيت العالمي، ويتجه نحو شمال غرب أمريكا الشمالية في ساعات الصباح الباكر.لكن لسوء الحظ، فإن القمر يتزايد حدبة ويتجه نحو الاكتمال هذا الأسبوع في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، مما يعني أنه سيوفر إضاءة متزايدة ويقلل من معدلات النيازك المرصودة.استقرت "شهب الأسد" في السنوات الأخيرة الماضية عند المعدلات المتوقعة بنحو 20 شهابًا في الساعة. ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع حدوث حدث آخر لهذه الشهب، في العام المقبل 2025.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن ساعات الصباح الباكر هي الأفضل لرؤية الشهب، حيث تقف على مساحة سطح الأرض التي تتجه للأمام باتجاه التيار. وسوف تظهر الشهب الدقيقة بالقرب من مصدر الزخات، بينما تبرز خطوط طويلة في شكل واضح على بعد نحو 45 إلى 90 درجة على جانبي مصدر الشهب.المنطقة العربية تشهد ذروة تساقط "شهب الثوريات""جسم" بحجم ساعة "بيغ بن" يقترب من الأرض
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علوم, منوعات, فلك, ظاهرة فلكية, حدث فلكي, الفلك, الكون, الكون
علوم, منوعات, فلك, ظاهرة فلكية, حدث فلكي, الفلك, الكون, الكون

العالم العربي على موعد مع مشهد لا مثيل له في السماء

11:38 GMT 13.11.2024
© Photo / CC0 Creative Commonsمذنب يقترب من الأرض
مذنب يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Photo / CC0 Creative Commons
تابعنا عبر
تشهد سماء العالم العربي ظاهرة فلكية تحدث كل 30 سنة، حيث تتساقط مجموعة من الشهب تعرف باسم "شهب الأسد"، يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
تتساقط "شهب الأسد" مرة كل 33 عامًا، من مجموعة النجوم المنجلية في كوكبة الأسد. وبينما تركزت آخر موجة من الشهب، في عام 1999، يقول علماء الفلك إنه هناك احتمالا لمشاهدة هذه الظاهرة، في عام 2024.
ومن المؤكد أن عام 2024 سيكون عامًا متوقعا لهطول الشهب. ومن المتوقع أن يحدث ذلك، يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، في حوالي الساعة 4:00 بالتوقيت العالمي، مع معدل ذروة من 15 إلى 20 شهابًا في الساعة في ظل ظروف مثالية.
ولكن هناك أيضًا بعض التيارات الأخرى التي قد تصل في وقت سابق من هذا الأسبوع وتستحق المشاهدة.
مذنب نيو ويز (NEOWISE)، 10 يوليو 2020 في المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
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12 أكتوبر, 07:09 GMT

المذنب هو مصدر "شهب الأسد"، في مدار مدته 33.8 سنة، وتحدث زخة الشهب عندما تصطدم الأرض بتيار الغبار والحطام الذي يتركه المذنب.

تكون الأرض قريبة من هذا المسار، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، في الساعة 16:37 بالتوقيت العالمي، ويتجه نحو شمال غرب أمريكا الشمالية في ساعات الصباح الباكر.
لكن لسوء الحظ، فإن القمر يتزايد حدبة ويتجه نحو الاكتمال هذا الأسبوع في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، مما يعني أنه سيوفر إضاءة متزايدة ويقلل من معدلات النيازك المرصودة.
مذنب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
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25 مارس, 13:19 GMT
استقرت "شهب الأسد" في السنوات الأخيرة الماضية عند المعدلات المتوقعة بنحو 20 شهابًا في الساعة. ومن الجدير بالذكر أنه من المتوقع حدوث حدث آخر لهذه الشهب، في العام المقبل 2025.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن ساعات الصباح الباكر هي الأفضل لرؤية الشهب، حيث تقف على مساحة سطح الأرض التي تتجه للأمام باتجاه التيار. وسوف تظهر الشهب الدقيقة بالقرب من مصدر الزخات، بينما تبرز خطوط طويلة في شكل واضح على بعد نحو 45 إلى 90 درجة على جانبي مصدر الشهب.
المنطقة العربية تشهد ذروة تساقط "شهب الثوريات"
"جسم" بحجم ساعة "بيغ بن" يقترب من الأرض
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