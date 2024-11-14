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https://sarabic.ae/20241114/بينها-دول-عربية-روسيا-تخصص-عددا-كبيرا-من-المقاعد-الدراسية-للطلاب-الأفارقة-1094783777.html
بينها دول عربية... روسيا تخصص عددا كبيرا من المقاعد الدراسية للطلاب الأفارقة
بينها دول عربية... روسيا تخصص عددا كبيرا من المقاعد الدراسية للطلاب الأفارقة
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشستفو) كيريل بوغومولوف، اليوم... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T08:19+0000
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وقال بوغومولوف لـ"سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا في سوتشي، إن حصص الدول الأفريقية في المقاعد الدراسية في روسيا آخذة في الازدياد.وأضاف بوغومولوف أن أكبر المستفيدين من الحصص الدراسية في العام الدراسي 2024-2025 هم مصر والجزائر وأنغولا وتشاد ومالي والكونغو ونيجيريا وزامبيا وبنين وغينيا وزيمبابوي.وأشار بوغومولوف إلى أن "البلدان (الأفريقية) نفسها تقول إنه من المهم بالنسبة لهم ألا يبقى الناس بعد الدراسة في روسيا ويبحثوا عن عمل هناك فحسب، بل من المهم أن يدرسوا من أجل أفريقيا، من أجل بلدهم".وعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث تم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".لافروف يعلن توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية خلال منتدى الشراكة الروسي الأفريقيمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية خطوات واثقة نحو تحالف استراتيجي مستدام
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العالم العربي, أفريقيا, روسيا
العالم العربي, أفريقيا, روسيا

بينها دول عربية... روسيا تخصص عددا كبيرا من المقاعد الدراسية للطلاب الأفارقة

08:19 GMT 14.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورصورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الطلاب الأجانب الذين يدرسون في روسيا
صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الطلاب الأجانب الذين يدرسون في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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أكد نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشستفو) كيريل بوغومولوف، اليوم الخميس، أن روسيا ستخصص 4816 مقعدا في الميزانية للطلاب من أفريقيا في الجامعات الروسية في العام الدراسي 2025-2026.
وقال بوغومولوف لـ"سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا في سوتشي، إن حصص الدول الأفريقية في المقاعد الدراسية في روسيا آخذة في الازدياد.

وتابع بوغومولوف: في العام الدراسي 2024-2025، تم تخصيص ما مجموعه 4746 مقعدا في الميزانية، وفي عام الدراسي 2025-2026، سيتم تخصيص 4816 مقعدا.

وأضاف بوغومولوف أن أكبر المستفيدين من الحصص الدراسية في العام الدراسي 2024-2025 هم مصر والجزائر وأنغولا وتشاد ومالي والكونغو ونيجيريا وزامبيا وبنين وغينيا وزيمبابوي.
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وشدد بوغومولوف على أن العديد من الطلاب الأفارقة يظهرون نتائج جيدة في الدراسة في روسيا، لكن يتعين عليهم تطوير "المؤسسات الداخلية" في أفريقيا.

وأشار بوغومولوف إلى أن "البلدان (الأفريقية) نفسها تقول إنه من المهم بالنسبة لهم ألا يبقى الناس بعد الدراسة في روسيا ويبحثوا عن عمل هناك فحسب، بل من المهم أن يدرسوا من أجل أفريقيا، من أجل بلدهم".
وعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث تم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".
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منتدى الشراكة الروسية الأفريقية خطوات واثقة نحو تحالف استراتيجي مستدام
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