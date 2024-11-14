https://sarabic.ae/20241114/بينها-دول-عربية-روسيا-تخصص-عددا-كبيرا-من-المقاعد-الدراسية-للطلاب-الأفارقة-1094783777.html

بينها دول عربية... روسيا تخصص عددا كبيرا من المقاعد الدراسية للطلاب الأفارقة

بينها دول عربية... روسيا تخصص عددا كبيرا من المقاعد الدراسية للطلاب الأفارقة

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشستفو) كيريل بوغومولوف، اليوم... 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T08:19+0000

2024-11-14T08:19+0000

2024-11-14T08:19+0000

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وقال بوغومولوف لـ"سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا في سوتشي، إن حصص الدول الأفريقية في المقاعد الدراسية في روسيا آخذة في الازدياد.وأضاف بوغومولوف أن أكبر المستفيدين من الحصص الدراسية في العام الدراسي 2024-2025 هم مصر والجزائر وأنغولا وتشاد ومالي والكونغو ونيجيريا وزامبيا وبنين وغينيا وزيمبابوي.وأشار بوغومولوف إلى أن "البلدان (الأفريقية) نفسها تقول إنه من المهم بالنسبة لهم ألا يبقى الناس بعد الدراسة في روسيا ويبحثوا عن عمل هناك فحسب، بل من المهم أن يدرسوا من أجل أفريقيا، من أجل بلدهم".وعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث تم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".لافروف يعلن توقيع اتفاقيات مع دول أفريقية خلال منتدى الشراكة الروسي الأفريقيمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية خطوات واثقة نحو تحالف استراتيجي مستدام

https://sarabic.ae/20241031/مدير-المراكز-الثقافية-الروسية-يعلن-عن-بشرى-سارة-للطلاب-المصريين-1094369459.html

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